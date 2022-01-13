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Азербайджан (837) Кулеба Дмитро (3604)

Азербайджан скасував обмеження і відкрив небо для українців, - Кулеба

Азербайджан скасував обмеження і відкрив небо для українців, - Кулеба

Азербайджан скасував обмеження і відкрив повітряні кордони для українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у Твіттері.

"Додаткова свобода подорожей для громадян України: Азербайджан скасував обмеження, які діяли з березня 2020, і відкрив повітряні кордони для українців", - написав очільник МЗС.

Кулеба додав, що це "означає більше можливостей для подорожей, бізнесу та туризму".

Всі умови в’їзду до Азербайджану можна дізнатися на сайті Консульської служби України.

Також читайте: Завтра Зеленський зустрінеться із президентом Азербайджану Алієвим

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Топ коментарі
+6
С 2019 года мир приобрёл новую геополитическую конфигурацию - он делится на страны, где Зеленский уже опозорился, и куда ещё не доехал…
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13.01.2022 22:24
+5
Дуже велике досягнення, цілий міністр звітує.
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13.01.2022 21:52
+3
Кулеба хоча б робить вигляд, що він працює. Інші міністри тільки на Путлера працюють.
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13.01.2022 21:55
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Дуже велике досягнення, цілий міністр звітує.
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13.01.2022 21:52 Відповісти
Кулеба хоча б робить вигляд, що він працює. Інші міністри тільки на Путлера працюють.
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13.01.2022 21:55 Відповісти
С 2019 года мир приобрёл новую геополитическую конфигурацию - он делится на страны, где Зеленский уже опозорился, и куда ещё не доехал…
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13.01.2022 22:24 Відповісти
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13.01.2022 22:43 Відповісти
садрали вы,петухи пэцыны.Забыли,как твой петушок,пэца,позорился зассатый пр странам в мятом куздюме
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14.01.2022 01:49 Відповісти
Ну так не лізь на "Цензор" - "драть" не будемо! Та й гидко - у тебе задниця немита! І рот - теж неполосканий!
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14.01.2022 07:11 Відповісти
Хорошая новость, если у вас украинская фамилия
Пашинянов там депортировали еще до последней войны не глядя в остальные детали паспорта и страну вылета. И правильно делали.
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13.01.2022 22:27 Відповісти
Ну и летите ,дебилы,подальше.
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13.01.2022 22:40 Відповісти
Кулеба, тикай уже от клоунов. Ты мужик или кто?
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13.01.2022 22:47 Відповісти
А когда небо Украины откроют для пролета бортов из Европы?! Вроде как Гарант еще год назад такое заявлял!! Я понимаю что это не мешки ворочать, но почему никто из профессиональных патриотов ему не напомнил!??
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14.01.2022 02:56 Відповісти
...равносильно если мы откроем небо над ...донией. Ну, всё-равно, сильно, товарищь Косыгин, ты наш
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14.01.2022 05:10 Відповісти
Багато шуму знічого.
Насправді - дозволили стандартну процедуру в'їзду, як і в більшість країн Є - довідка про повний курс вакцинації плюс свіжий негативний тест
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14.01.2022 05:45 Відповісти
Та і шуму не багато, так, метеоризм немовляти...
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27.03.2022 11:02 Відповісти
 
 