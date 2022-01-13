Азербайджан скасував обмеження і відкрив небо для українців, - Кулеба
Азербайджан скасував обмеження і відкрив повітряні кордони для українців.
Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у Твіттері.
"Додаткова свобода подорожей для громадян України: Азербайджан скасував обмеження, які діяли з березня 2020, і відкрив повітряні кордони для українців", - написав очільник МЗС.
Кулеба додав, що це "означає більше можливостей для подорожей, бізнесу та туризму".
Всі умови в’їзду до Азербайджану можна дізнатися на сайті Консульської служби України.
Топ коментарі
+6 Яр Холодний
показати весь коментар13.01.2022 22:24
+5 Мирон Левицький
показати весь коментар13.01.2022 21:52
+3 Владимир Сухов e5dee246
показати весь коментар13.01.2022 21:55
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Пашинянов там депортировали еще до последней войны не глядя в остальные детали паспорта и страну вылета. И правильно делали.
Насправді - дозволили стандартну процедуру в'їзду, як і в більшість країн Є - довідка про повний курс вакцинації плюс свіжий негативний тест