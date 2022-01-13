Завтра Зеленський зустрінеться із президентом Азербайджану Алієвим

14 січня відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва, який перебуватиме в нашій країні з робочим візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зазначається, що після перемовин Зеленський та Алієв зроблять заяви для ЗМІ.

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