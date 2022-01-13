УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11778 відвідувачів онлайн
Новини
3 716 22
Азербайджан (836) Алієв (145) Зеленський (22399)

Завтра Зеленський зустрінеться із президентом Азербайджану Алієвим

Завтра Зеленський зустрінеться із президентом Азербайджану Алієвим

14 січня відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва, який перебуватиме в нашій країні з робочим візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зазначається, що після перемовин Зеленський та Алієв зроблять заяви для ЗМІ.

Читайте також: Говорили про стратегічне співробітництво, - Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Алієвим

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
откачали наркошу
показати весь коментар
13.01.2022 13:24
+15
на повестке только один вопрос : Почему Азербайджан ещё не купил сватов , все сезоны
показати весь коментар
13.01.2022 13:30
+8
зеля газ будет просить бо "сынок таки страну просрал"
показати весь коментар
13.01.2022 13:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну слава богу шо он к нам.
А то землетрясение или ещё не дай бог чего.....
показати весь коментар
13.01.2022 13:23 Відповісти
Та да... И гранат на Привозе подешевеет. А если кроме шуток, то айзера воюют с армянами,а армяне и Россия в одной упряжке.
показати весь коментар
13.01.2022 15:38 Відповісти
откачали наркошу
показати весь коментар
13.01.2022 13:24 Відповісти
Зустріч диктатора й неповноцінного... що з того вийде?
показати весь коментар
13.01.2022 13:24 Відповісти
"по просьбе азейбарджанской стороны"
показати весь коментар
13.01.2022 13:27 Відповісти
Без ататюрка для чого?
показати весь коментар
13.01.2022 13:29 Відповісти
Может тайное послание от кацапов ?
показати весь коментар
13.01.2022 13:32 Відповісти
на повестке только один вопрос : Почему Азербайджан ещё не купил сватов , все сезоны
показати весь коментар
13.01.2022 13:30 Відповісти
Потому что они свинину и водку жрут в каждой серии. Но это только мое предположение так как я ни одной серии не виде
показати весь коментар
13.01.2022 16:18 Відповісти
Азербайджан в НАТО !
показати весь коментар
13.01.2022 13:30 Відповісти
а що, Еріка вже знайшлась?
показати весь коментар
13.01.2022 13:30 Відповісти
зеля газ будет просить бо "сынок таки страну просрал"
показати весь коментар
13.01.2022 13:31 Відповісти
в Украине своего дешевого газа достаточно но хазяева этого ****** зэленого продают в европу а народ нюхает клоунскую жопу
показати весь коментар
13.01.2022 13:51 Відповісти
Тов Алие!

Помедленнее, я записываю...

https://www.youtube.com/watch?v=BXgRQBtNU1E https://www.youtube.com/watch?v=BXgRQBtNU1E

показати весь коментар
13.01.2022 13:36 Відповісти
Ильхам заказал номер с имитацией игра на пианино?
показати весь коментар
13.01.2022 13:38 Відповісти
оно очнулось!
показати весь коментар
13.01.2022 13:43 Відповісти
Воно у перерві між ........
показати весь коментар
13.01.2022 13:50 Відповісти
воно не такое как всегда! нужно ловить момент!
показати весь коментар
13.01.2022 15:03 Відповісти
Алиев еще тот жук!!!! Ладно помолчу- если Украине это выгодно , надо встречаться.
показати весь коментар
13.01.2022 13:51 Відповісти
Смысл? ЗЛН ПНХ!
показати весь коментар
13.01.2022 14:05 Відповісти
Какой Алиев добрый все таки...остальным рвотный рефлекс не позволяет
показати весь коментар
13.01.2022 14:07 Відповісти
А мог бы Квартал 95 с Зе на корпоратив с гастролями пригласить....
показати весь коментар
13.01.2022 14:10 Відповісти
 
 