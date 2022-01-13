Завтра Зеленський зустрінеться із президентом Азербайджану Алієвим
14 січня відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва, який перебуватиме в нашій країні з робочим візитом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Зазначається, що після перемовин Зеленський та Алієв зроблять заяви для ЗМІ.
Топ коментарі
+17 Игорь Васечкин f37cf7d2
показати весь коментар13.01.2022 13:24
+15 kuba
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+8 а ес c5e83b5a
показати весь коментар13.01.2022 13:31
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Будь ласка, зачекайте...
А то землетрясение или ещё не дай бог чего.....
Помедленнее, я записываю...
https://www.youtube.com/watch?v=BXgRQBtNU1E https://www.youtube.com/watch?v=BXgRQBtNU1E