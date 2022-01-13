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Завтра Зеленский встретится с президентом Азербайджана Алиевым

Завтра Зеленский встретится с президентом Азербайджана Алиевым

14 января состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, который будет находиться в нашей стране с рабочим визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что после переговоров Зеленский и Алиев сделают заявления СМИ.

Также читайте: Зеленский просит Азербайджан помочь Украине с освобождением пленных

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Топ комментарии
+17
откачали наркошу
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13.01.2022 13:24
+15
на повестке только один вопрос : Почему Азербайджан ещё не купил сватов , все сезоны
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13.01.2022 13:30
+8
зеля газ будет просить бо "сынок таки страну просрал"
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13.01.2022 13:31
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Ну слава богу шо он к нам.
А то землетрясение или ещё не дай бог чего.....
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13.01.2022 13:23 Ответить
Та да... И гранат на Привозе подешевеет. А если кроме шуток, то айзера воюют с армянами,а армяне и Россия в одной упряжке.
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13.01.2022 15:38 Ответить
откачали наркошу
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13.01.2022 13:24 Ответить
Зустріч диктатора й неповноцінного... що з того вийде?
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13.01.2022 13:24 Ответить
"по просьбе азейбарджанской стороны"
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13.01.2022 13:27 Ответить
Без ататюрка для чого?
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13.01.2022 13:29 Ответить
Может тайное послание от кацапов ?
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13.01.2022 13:32 Ответить
на повестке только один вопрос : Почему Азербайджан ещё не купил сватов , все сезоны
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13.01.2022 13:30 Ответить
Потому что они свинину и водку жрут в каждой серии. Но это только мое предположение так как я ни одной серии не виде
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13.01.2022 16:18 Ответить
Азербайджан в НАТО !
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13.01.2022 13:30 Ответить
а що, Еріка вже знайшлась?
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13.01.2022 13:30 Ответить
зеля газ будет просить бо "сынок таки страну просрал"
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13.01.2022 13:31 Ответить
в Украине своего дешевого газа достаточно но хазяева этого ****** зэленого продают в европу а народ нюхает клоунскую жопу
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13.01.2022 13:51 Ответить
Тов Алие!

Помедленнее, я записываю...

https://www.youtube.com/watch?v=BXgRQBtNU1E https://www.youtube.com/watch?v=BXgRQBtNU1E

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13.01.2022 13:36 Ответить
Ильхам заказал номер с имитацией игра на пианино?
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13.01.2022 13:38 Ответить
оно очнулось!
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13.01.2022 13:43 Ответить
Воно у перерві між ........
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13.01.2022 13:50 Ответить
воно не такое как всегда! нужно ловить момент!
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13.01.2022 15:03 Ответить
Алиев еще тот жук!!!! Ладно помолчу- если Украине это выгодно , надо встречаться.
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13.01.2022 13:51 Ответить
Смысл? ЗЛН ПНХ!
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13.01.2022 14:05 Ответить
Какой Алиев добрый все таки...остальным рвотный рефлекс не позволяет
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13.01.2022 14:07 Ответить
А мог бы Квартал 95 с Зе на корпоратив с гастролями пригласить....
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13.01.2022 14:10 Ответить
 
 