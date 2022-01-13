Завтра Зеленский встретится с президентом Азербайджана Алиевым

14 января состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, который будет находиться в нашей стране с рабочим визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что после переговоров Зеленский и Алиев сделают заявления СМИ.

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