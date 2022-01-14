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Новости Санкции против России
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Северный поток (1443) Сенат США (474)

Сенат США не принял законопроект о санкциях против "Северного потока-2"

Сенат США не принял законопроект о санкциях против

Законопроект о введении санкций против российского газопровода "Северный поток-2", автором которого является сенатор-республиканец Тед Круз, в четверг не набрал достаточного количества голосов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом передает Укринформ.

Документ поддержали 53 сенатора, 41 – проголосовал "против", тогда как для принятия нужно 60 голосов. Такой результат был ожидаем, поскольку демократы в среду представили свой собственный законопроект о санкциях по трубопроводу, автором которого является сенатор Роберт Менендес.

Ранее сенаторы договорились, что демократы проголосуют за санкции против трубопровода, в то же время республиканцы не будут блокировать некоторые кадровые назначения президента Джо Байдена, требующие одобрения Конгресса.

Также читайте: Ситуация вокруг Украины повлияет на запуск "Северного потока-2", - Боррель

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Топ комментарии
+10
Ти або на Українській мові пиши, або на кацапській без помилок. "З"делали - "С"делали, а то вигляда, що дебіл тут тільки ти.
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14.01.2022 00:34
+5
Це означає, що більшість сенаторів підтримує Україну.
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14.01.2022 00:42
+4
Помните как вы все кричали тут за Байдена ? Ну как просветление наступает или любовь слепа ?
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14.01.2022 04:52
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Логично.Дебилы зделали свой выбор
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14.01.2022 00:12 Ответить
Ти або на Українській мові пиши, або на кацапській без помилок. "З"делали - "С"делали, а то вигляда, що дебіл тут тільки ти.
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14.01.2022 00:34 Ответить
Здуріть! Один "кацапомовний" повчає іншого "кацапомовного" як "правильно" писать українською мовою!!! Ви обидва мені нагадуєте двох пасажирів автобуса з Донецька : їду по Донецьку (був у відрядженні) в 1993 році Поряд чоловік стоїть Чую як з-за спини до нього звертаються: "Вібачьтє! А какая січас астанівка?" Чоловік повертається і невдоволено заявляє: "Нє "астанівка" а "зупинівка" Вчіть дєржавну мову нада!"
Тобі пояснюю: коли дорікаєш комусь незнанням мови так сам її спочатку засвой! Не "на українській мові" а "українською мовою"! І не "вигляда" а "виглядає" чи "виглядить"!!!
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14.01.2022 08:19 Ответить
Да, оказывается есть и грамотней тебя, а ты не первый раз показываешь свою грамотность, а сам пенек. Некрасиво получилось.
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14.01.2022 08:32 Ответить
Кто знает, у демократов более мягкий законопроект?

Или это борьба за авторство?
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14.01.2022 00:36 Ответить
Голова комітету Сенату з міжнародних відносин демократа Боб Менендес має законопроект, що передбачає суворі покарання для Москви, у тому числі жорсткі санкції щодо "Північного потоку - 2" - але тільки після вторгнення Росії в Україну. Теоретично лідери демократів у Сенаті могли б проголосувати за законопроект Менендеса поряд із законопроектом Круза.

Процедура Сенату дозволяє партії більшості внести альтернативну поправку з питання і, що особливо важливо, вона отримує голосування першою. Проект партії меншини - у даному випадку законопроект Круза - отримав би друге голосування.

Розгляд законопроекту Менендеса поруч із законопроектом Круза дало б демократам політичне прикриття для того, що буде для них важким голосуванням. Майже всі сенатори раніше підтримували аналогічний режим санкцій, прописаний у законопроекті Круза. Але з того часу Байден відмовився від цих санкцій, і підтримка закону Круза призвела б демократів до розбіжностей із лідером їхньої партії, зазначає Politico. Джерело:
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14.01.2022 04:22 Ответить
А окупація Криму й ОРДЛО - це, начебто, не вторгнення.
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14.01.2022 08:08 Ответить
Це означає, що більшість сенаторів підтримує Україну.
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14.01.2022 00:42 Ответить
Каже, що підтримує. А насправді?
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14.01.2022 08:16 Ответить
Це Республіканці підтримують, а не деми!
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14.01.2022 09:17 Ответить
Значить прогнулись під РФ.
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14.01.2022 00:52 Ответить
Починається...
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14.01.2022 07:20 Ответить
Байден демократ, проти санкцій.
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14.01.2022 01:07 Ответить
Погано, але це не відміняє того, що путін - *****!
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14.01.2022 01:17 Ответить
Ваше ***** руки від щЄстя потирає!
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14.01.2022 09:14 Ответить
Помните как вы все кричали тут за Байдена ? Ну как просветление наступает или любовь слепа ?
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14.01.2022 04:52 Ответить
Не наступає і не наступить.

Визнання своїх помилок / помилкових тверджень, ідей - здатність сильних та розумних.
Індивіди, які перебувають на сектантському рівні розвитку та абсолютно позбавлені критичного мислення (ще й не вміють слухати іншу думку та дискутувати), до них не належать.
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14.01.2022 05:16 Ответить
Хто-б казав! Нагадать Вам Ваше власне "рубання сокирою" (тобто невміння вислуховувать чужу думку і дискутувать) ?! Чи "У чужому оці пилинку бачимо, а в своєму - колоди не видно..."?!
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14.01.2022 09:04 Ответить
Нічого страшного. Зараз голосів не вистачило, а наступного разу може й вистачить.
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14.01.2022 07:21 Ответить
ХАХАХА! Вже поїзд проїхав, це в зРаді можна по сто раз переголосовувати!
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14.01.2022 09:20 Ответить
Після заяв що до російських військ на Кубі і в Венесуелі - всі швидко проголосують проти раші і потоку.
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14.01.2022 08:04 Ответить
Час тече, все змінюються, Північний Потік-2 так і не працює. 😊 Він перетворився на важіль, що впливає не на Європу, як це потрібно пуцин, а на кацапії і пуцина зокрема. Образно кажучи ПП-2 - це як яйця, які пуцин сам поклав у руки Байдена (про Європу не говоримо. Вона в прострації). І тепер Байден грається тими яйцями - то стисне, то погладить. Але до самого акту так і не допускає. Не факт, що яйця не будуть розчавлені.
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14.01.2022 08:08 Ответить
У янкі свої"мутки"
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14.01.2022 08:29 Ответить
Дураки всегда думкою радиють, не сейчас, так потом, ждите, браты - партнеры когда то помогут.
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14.01.2022 08:56 Ответить
Ну що скажете, байдануті ЗЕбанашки, допомогли вам ваші (ляхи) демократи? А я криком кричав ще до виборів, що БІДЕн це ВОРОГ для України, мене за це тільки то і робили, що банили!
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14.01.2022 09:13 Ответить
Кто бы сомневался /они просто ече сильней озабочены /
Единственный гарант это атомная бомба / с два десятка /
Все понимают что может человек загнанный в угол
И с ними считаются
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14.01.2022 09:24 Ответить
 
 