Сенат США не принял законопроект о санкциях против "Северного потока-2"
Законопроект о введении санкций против российского газопровода "Северный поток-2", автором которого является сенатор-республиканец Тед Круз, в четверг не набрал достаточного количества голосов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом передает Укринформ.
Документ поддержали 53 сенатора, 41 – проголосовал "против", тогда как для принятия нужно 60 голосов. Такой результат был ожидаем, поскольку демократы в среду представили свой собственный законопроект о санкциях по трубопроводу, автором которого является сенатор Роберт Менендес.
Ранее сенаторы договорились, что демократы проголосуют за санкции против трубопровода, в то же время республиканцы не будут блокировать некоторые кадровые назначения президента Джо Байдена, требующие одобрения Конгресса.
Пожалуйста, подождите...
Тобі пояснюю: коли дорікаєш комусь незнанням мови так сам її спочатку засвой! Не "на українській мові" а "українською мовою"! І не "вигляда" а "виглядає" чи "виглядить"!!!
Или это борьба за авторство?
Процедура Сенату дозволяє партії більшості внести альтернативну поправку з питання і, що особливо важливо, вона отримує голосування першою. Проект партії меншини - у даному випадку законопроект Круза - отримав би друге голосування.
Розгляд законопроекту Менендеса поруч із законопроектом Круза дало б демократам політичне прикриття для того, що буде для них важким голосуванням. Майже всі сенатори раніше підтримували аналогічний режим санкцій, прописаний у законопроекті Круза. Але з того часу Байден відмовився від цих санкцій, і підтримка закону Круза призвела б демократів до розбіжностей із лідером їхньої партії, зазначає Politico. Джерело:
Визнання своїх помилок / помилкових тверджень, ідей - здатність сильних та розумних.
Індивіди, які перебувають на сектантському рівні розвитку та абсолютно позбавлені критичного мислення (ще й не вміють слухати іншу думку та дискутувати), до них не належать.
Единственный гарант это атомная бомба / с два десятка /
Все понимают что может человек загнанный в угол
И с ними считаются