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Новини Санкції проти Росії
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Північний потік (2446) Сенат США (573)

Сенат США не ухвалив законопроєкт щодо санкцій проти "Північного потоку-2"

Сенат США не ухвалив законопроєкт щодо санкцій проти

Законопроєкт щодо запровадження санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2", автором якого є сенатор-республіканець Тед Круз, у четвер не набрав достатньої кількості голосів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає Укрінформ.

Документ підтримали 53 сенатори, 41 – проголосував "проти", тоді як для ухвалення потрібно 60 голосів. Такий результат був очікуваний, оскільки демократи в середу представили свій власний законопроєкт про санкції щодо трубопроводу, автором якого є сенатор Роберт Менендес.

Раніше сенатори домовилися, що демократи проголосують за санкції проти трубопроводу, натомість республіканці не блокуватимуть деякі кадрові призначення президента Джо Байдена, які потребують схвалення Конгресу.

Також читайте: Ситуація довкола України вплине на запуск "Північного потоку-2", - Боррель

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Топ коментарі
+10
Ти або на Українській мові пиши, або на кацапській без помилок. "З"делали - "С"делали, а то вигляда, що дебіл тут тільки ти.
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14.01.2022 00:34
+5
Це означає, що більшість сенаторів підтримує Україну.
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14.01.2022 00:42
+4
Помните как вы все кричали тут за Байдена ? Ну как просветление наступает или любовь слепа ?
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14.01.2022 04:52
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Логично.Дебилы зделали свой выбор
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14.01.2022 00:12 Відповісти
Ти або на Українській мові пиши, або на кацапській без помилок. "З"делали - "С"делали, а то вигляда, що дебіл тут тільки ти.
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14.01.2022 00:34 Відповісти
Здуріть! Один "кацапомовний" повчає іншого "кацапомовного" як "правильно" писать українською мовою!!! Ви обидва мені нагадуєте двох пасажирів автобуса з Донецька : їду по Донецьку (був у відрядженні) в 1993 році Поряд чоловік стоїть Чую як з-за спини до нього звертаються: "Вібачьтє! А какая січас астанівка?" Чоловік повертається і невдоволено заявляє: "Нє "астанівка" а "зупинівка" Вчіть дєржавну мову нада!"
Тобі пояснюю: коли дорікаєш комусь незнанням мови так сам її спочатку засвой! Не "на українській мові" а "українською мовою"! І не "вигляда" а "виглядає" чи "виглядить"!!!
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14.01.2022 08:19 Відповісти
Да, оказывается есть и грамотней тебя, а ты не первый раз показываешь свою грамотность, а сам пенек. Некрасиво получилось.
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14.01.2022 08:32 Відповісти
Кто знает, у демократов более мягкий законопроект?

Или это борьба за авторство?
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14.01.2022 00:36 Відповісти
Голова комітету Сенату з міжнародних відносин демократа Боб Менендес має законопроект, що передбачає суворі покарання для Москви, у тому числі жорсткі санкції щодо "Північного потоку - 2" - але тільки після вторгнення Росії в Україну. Теоретично лідери демократів у Сенаті могли б проголосувати за законопроект Менендеса поряд із законопроектом Круза.

Процедура Сенату дозволяє партії більшості внести альтернативну поправку з питання і, що особливо важливо, вона отримує голосування першою. Проект партії меншини - у даному випадку законопроект Круза - отримав би друге голосування.

Розгляд законопроекту Менендеса поруч із законопроектом Круза дало б демократам політичне прикриття для того, що буде для них важким голосуванням. Майже всі сенатори раніше підтримували аналогічний режим санкцій, прописаний у законопроекті Круза. Але з того часу Байден відмовився від цих санкцій, і підтримка закону Круза призвела б демократів до розбіжностей із лідером їхньої партії, зазначає Politico. Джерело:
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14.01.2022 04:22 Відповісти
А окупація Криму й ОРДЛО - це, начебто, не вторгнення.
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14.01.2022 08:08 Відповісти
Це означає, що більшість сенаторів підтримує Україну.
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14.01.2022 00:42 Відповісти
Каже, що підтримує. А насправді?
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14.01.2022 08:16 Відповісти
Це Республіканці підтримують, а не деми!
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14.01.2022 09:17 Відповісти
Значить прогнулись під РФ.
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14.01.2022 00:52 Відповісти
Починається...
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14.01.2022 07:20 Відповісти
Байден демократ, проти санкцій.
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14.01.2022 01:07 Відповісти
Погано, але це не відміняє того, що путін - *****!
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14.01.2022 01:17 Відповісти
Ваше ***** руки від щЄстя потирає!
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14.01.2022 09:14 Відповісти
Помните как вы все кричали тут за Байдена ? Ну как просветление наступает или любовь слепа ?
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14.01.2022 04:52 Відповісти
Не наступає і не наступить.

Визнання своїх помилок / помилкових тверджень, ідей - здатність сильних та розумних.
Індивіди, які перебувають на сектантському рівні розвитку та абсолютно позбавлені критичного мислення (ще й не вміють слухати іншу думку та дискутувати), до них не належать.
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14.01.2022 05:16 Відповісти
Хто-б казав! Нагадать Вам Ваше власне "рубання сокирою" (тобто невміння вислуховувать чужу думку і дискутувать) ?! Чи "У чужому оці пилинку бачимо, а в своєму - колоди не видно..."?!
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14.01.2022 09:04 Відповісти
Нічого страшного. Зараз голосів не вистачило, а наступного разу може й вистачить.
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14.01.2022 07:21 Відповісти
ХАХАХА! Вже поїзд проїхав, це в зРаді можна по сто раз переголосовувати!
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14.01.2022 09:20 Відповісти
Після заяв що до російських військ на Кубі і в Венесуелі - всі швидко проголосують проти раші і потоку.
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14.01.2022 08:04 Відповісти
Час тече, все змінюються, Північний Потік-2 так і не працює. 😊 Він перетворився на важіль, що впливає не на Європу, як це потрібно пуцин, а на кацапії і пуцина зокрема. Образно кажучи ПП-2 - це як яйця, які пуцин сам поклав у руки Байдена (про Європу не говоримо. Вона в прострації). І тепер Байден грається тими яйцями - то стисне, то погладить. Але до самого акту так і не допускає. Не факт, що яйця не будуть розчавлені.
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14.01.2022 08:08 Відповісти
У янкі свої"мутки"
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14.01.2022 08:29 Відповісти
Дураки всегда думкою радиють, не сейчас, так потом, ждите, браты - партнеры когда то помогут.
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14.01.2022 08:56 Відповісти
Ну що скажете, байдануті ЗЕбанашки, допомогли вам ваші (ляхи) демократи? А я криком кричав ще до виборів, що БІДЕн це ВОРОГ для України, мене за це тільки то і робили, що банили!
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14.01.2022 09:13 Відповісти
Кто бы сомневался /они просто ече сильней озабочены /
Единственный гарант это атомная бомба / с два десятка /
Все понимают что может человек загнанный в угол
И с ними считаются
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14.01.2022 09:24 Відповісти
 
 