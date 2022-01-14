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Сенат США не ухвалив законопроєкт щодо санкцій проти "Північного потоку-2"
Законопроєкт щодо запровадження санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2", автором якого є сенатор-республіканець Тед Круз, у четвер не набрав достатньої кількості голосів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає Укрінформ.
Документ підтримали 53 сенатори, 41 – проголосував "проти", тоді як для ухвалення потрібно 60 голосів. Такий результат був очікуваний, оскільки демократи в середу представили свій власний законопроєкт про санкції щодо трубопроводу, автором якого є сенатор Роберт Менендес.
Раніше сенатори домовилися, що демократи проголосують за санкції проти трубопроводу, натомість республіканці не блокуватимуть деякі кадрові призначення президента Джо Байдена, які потребують схвалення Конгресу.
Топ коментарі
+10 Maksym Kovalchuk
показати весь коментар14.01.2022 00:34
+5 Vlad V d93bc8c3
показати весь коментар14.01.2022 00:42
+4 Bill Pecos
показати весь коментар14.01.2022 04:52
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Будь ласка, зачекайте...
Тобі пояснюю: коли дорікаєш комусь незнанням мови так сам її спочатку засвой! Не "на українській мові" а "українською мовою"! І не "вигляда" а "виглядає" чи "виглядить"!!!
Или это борьба за авторство?
Процедура Сенату дозволяє партії більшості внести альтернативну поправку з питання і, що особливо важливо, вона отримує голосування першою. Проект партії меншини - у даному випадку законопроект Круза - отримав би друге голосування.
Розгляд законопроекту Менендеса поруч із законопроектом Круза дало б демократам політичне прикриття для того, що буде для них важким голосуванням. Майже всі сенатори раніше підтримували аналогічний режим санкцій, прописаний у законопроекті Круза. Але з того часу Байден відмовився від цих санкцій, і підтримка закону Круза призвела б демократів до розбіжностей із лідером їхньої партії, зазначає Politico. Джерело:
Визнання своїх помилок / помилкових тверджень, ідей - здатність сильних та розумних.
Індивіди, які перебувають на сектантському рівні розвитку та абсолютно позбавлені критичного мислення (ще й не вміють слухати іншу думку та дискутувати), до них не належать.
Единственный гарант это атомная бомба / с два десятка /
Все понимают что может человек загнанный в угол
И с ними считаются