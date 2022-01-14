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теннис (150) Стаховский (12)

Украинский теннисист Стаховский объявил о завершении карьеры

Украинский теннисист Стаховский объявил о завершении карьеры

Украинский теннисист Сергей Стаховский объявил о завершении профессиональной карьеры. Впервые на профессиональном уровне Стаховский сыграл на турнире в Киеве в 2002 году в возрасте 16 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Стаховский трижды обыгрывал действующих теннисистов топ-10 мирового рейтинга Роджера Федерера (ATP 3) на Уимблдоне-2013, Эрнеста Гулбиса (АТР 10) на Уимблдоне-2014 и Стена Вавринка (ATP 7) в Марселе-2015.

За свою карьеру украинец четырежды становился победителем турниров АТР в одиночном разряде и четырежды выигрывал турниры АТР в парном разряде. Также в активе украинского теннисиста 7 побед на турнирах ATP Challenger Tour в одиночном разряде и 10 титулов в парном. Согласно данным сайта АТР, Стаховский сыграл 881 матч на турнирах всех уровней и одержал 449 побед.

В одиночном рейтинге АТР Стаховский поднимался на 31 строчку (2010), а в парном разряде самый высокий рейтинг – 33-е место (2011). На теннисном корте украинец заработал 5,5 млн долларов призовых.

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Сергей Стаховский с 2006 года провел 77 матчей в одиночном и парном разрядах за сборную Украины в Кубке Дэвиса. Является рекордсменом сборной по общему количеству побед (47), количеству побед в одиночных матчах (32) и количеству побед в парных матчах (15). Также украинец выступал за сборную рекордное количество лет (15) и принял участие в самом большом количестве встреч (32).

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Топ комментарии
+11
Один із небагатьох спортсменів з чіткою проукраїнською позицією...Дякую, Сергію!
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14.01.2022 07:16
+10
Он словом их так забивал, что звон разорвавшихся пердаков был слышен далеко...
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14.01.2022 01:35
+6
Щасти, Сергію !
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14.01.2022 05:13
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Краще було би так:
Український тенісист забив ракеткою до смерті російського тенісиста, та оголосив про завершення кар'єри!
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14.01.2022 01:15 Ответить
Он словом их так забивал, что звон разорвавшихся пердаков был слышен далеко...
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14.01.2022 01:35 Ответить
Щасти, Сергію !
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14.01.2022 05:13 Ответить
Один із небагатьох спортсменів з чіткою проукраїнською позицією...Дякую, Сергію!
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14.01.2022 07:16 Ответить
До речі, хороше вино https://stakhovskywines.com/ua Stakhovsky wines
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14.01.2022 07:59 Ответить
На відміну від багатьох Стаховський не лише український спортсмен, але й український Патріот. Жаль, що таких мало.
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14.01.2022 08:36 Ответить
Та да,обыграть самого Маэстро, Роджера Федерера, это Супер.Сергей маладца...
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14.01.2022 08:36 Ответить
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14.01.2022 08:39 Ответить
Как теннисист может звёзд с неба и не хватал, но главное что человек порядочный. А не кива и не мураев. Удачи в дальнейшей жизни.👍
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14.01.2022 09:21 Ответить
Очень важная информация.
Держите в курсе.
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14.01.2022 09:23 Ответить
Я очень давно начал увлекаться теннисом и последнее время начал делать ставки на него, на сайте https://superbets.guru/promocode/1xstavka-promo/ можно найти огромное количество информации о бонусных программах и стратегиях ставок на теннис, это лучший способ заработка не выходя из дома.
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14.02.2022 16:08 Ответить
 
 