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теніс (124) Стаховський (12)

Український тенісист Стаховський оголосив про завершення кар'єри

Український тенісист Стаховський оголосив про завершення кар'єри

Український тенісист Сергій Стаховський оголосив про завершення професійної кар'єри. Вперше на професійному рівні Стаховський зіграв на турнірі в Києві в 2002 році у віці 16 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Федерацію тенісу України.

Стаховський тричі обігравав діючих тенісистів топ-10 світового рейтингу Роджера Федерера (ATP 3) на Вімблдоні-2013, Ернеста Гулбіса (АТР 10) на Вімблдоні-2014 і Стена Ваврінку (ATP 7) в Марселі-2015.

За свою кар'єру українець чотири рази ставав переможцем турнірів АТР в одиночному розряді і чотири рази вигравав турніри АТР в парному розряді. Також в активі українського тенісиста 7 перемог на турнірах ATP Challenger Tour в одиночному розряді і 10 титулів в парному. Згідно з даними сайту АТР, Стаховський зіграв 881 матч на турнірах усіх рівнів і здобув 449 перемог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Немає вищої честі, ніж грати за рідну Країну": перша ракетка України Стаховський у важкому матчі переміг Фучовича на Кубку Девіса. ФОТОрепортаж

В одиночному рейтингу АТР Стаховський піднімався на 31 сходинку (2010), а в парному розряді найвищий рейтинг - 33-е місце (2011). На тенісному корті українець заробив 5,5 млн доларів призових.

Сергій Стаховський з 2006 року провів 77 матчів в одиночному і парному розрядах за збірну України в Кубку Девіса. Є рекордсменом збірної за загальною кількістю перемог (47), кількістю перемог в одиночних матчах (32) і кількістю перемог у парних матчах (15). Також українець виступав за збірну рекордну кількість років (15) і взяв участь у найбільшій кількості зустрічей (32).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Стаховський про УЄФА: Ваше сміттєве "футбол поза політикою" не вартує і шеляга. ФОТО

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Топ коментарі
+11
Один із небагатьох спортсменів з чіткою проукраїнською позицією...Дякую, Сергію!
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14.01.2022 07:16
+10
Он словом их так забивал, что звон разорвавшихся пердаков был слышен далеко...
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14.01.2022 01:35
+6
Щасти, Сергію !
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14.01.2022 05:13
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Краще було би так:
Український тенісист забив ракеткою до смерті російського тенісиста, та оголосив про завершення кар'єри!
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14.01.2022 01:15 Відповісти
Он словом их так забивал, что звон разорвавшихся пердаков был слышен далеко...
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14.01.2022 01:35 Відповісти
Щасти, Сергію !
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14.01.2022 05:13 Відповісти
Один із небагатьох спортсменів з чіткою проукраїнською позицією...Дякую, Сергію!
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14.01.2022 07:16 Відповісти
До речі, хороше вино https://stakhovskywines.com/ua Stakhovsky wines
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14.01.2022 07:59 Відповісти
На відміну від багатьох Стаховський не лише український спортсмен, але й український Патріот. Жаль, що таких мало.
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14.01.2022 08:36 Відповісти
Та да,обыграть самого Маэстро, Роджера Федерера, это Супер.Сергей маладца...
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14.01.2022 08:36 Відповісти
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14.01.2022 08:39 Відповісти
Как теннисист может звёзд с неба и не хватал, но главное что человек порядочный. А не кива и не мураев. Удачи в дальнейшей жизни.👍
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14.01.2022 09:21 Відповісти
Очень важная информация.
Держите в курсе.
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14.01.2022 09:23 Відповісти
Я очень давно начал увлекаться теннисом и последнее время начал делать ставки на него, на сайте https://superbets.guru/promocode/1xstavka-promo/ можно найти огромное количество информации о бонусных программах и стратегиях ставок на теннис, это лучший способ заработка не выходя из дома.
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14.02.2022 16:08 Відповісти
 
 