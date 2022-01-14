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Куба (118) россия (92999) Салливан Джейк (252)

В США назвали "хвастовством" заявления Москвы о переброске войск РФ на Кубу и в Венесуэлу и пообещали ответить в случае чего

В США назвали

В Белом доме назвали "хвастовством" заявления российской стороны с угрозами переброски войск на Кубу и в Венесуэлу и заявили, что способны разобраться со всем этим решительным образом.

С таким заявлением выступил в четверг в Белом доме советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я не буду давать ответ на хвастовство в публичных комментариях, и о чем речь не шла во время обсуждений в формате Диалога по стратегической стабильности", - заметил Салливан на просьбу отреагировать на заявление российской стороны о возможном размещении российских сил на Кубе и в Венесуэле.

"Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы с этим справимся решительным образом", – подчеркнул советник президента Байдена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США решительно отреагируют на попытку России разместить силы в Латинской Америке, - Салливан

Как сообщалось, в четверг глава российской делегации в формате Диалога по стратегической стабильности США-РФ, заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что не исключает размещения российских сил на Кубе и Венесуэле. Его заявление прозвучало как угроза для американской стороны, причем было подчеркнуто, что все зависит от коллег в США.

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Топ комментарии
+8
А ще можна розвернуть військову базу в Антарктиді - у "Новій Швабії! Нацисти "Четвертого Рейху"поділяться територією! Чи на Марсі
Або побудувать "Зірку Смерті"! Поставить на ній гігантську рогатку і стрілять по "піндосах" "протоновими астероїдами" Рогозін придумає!
Колись постібався над кацапами у "Одноглазніках" - просковзнула інформація що російські гідрографи проводять розвідку в Північному Льодовитому океані з метою виявлення під льодовим щитом мілин з метою заявлення претензій на "нові територіальні розширення" коли лід розтане і там з"являться "острови" Адже з таненням льоду рівень Світового океану підвищиться і навіть ті гіпотетичні "мілини" підуть під воду!!! Скільки "смердежу" прокльонів і погроз я після того коментаря наслухався!
А Рябкову варто подарувать книжку "Китайських народних казок і притч" Там є притча про те як одна жаба захотіла проковтнуть весь світ В результаті - ЛОПНУЛА!
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14.01.2022 07:53
+7
Нехай кацапи пробують заводити війська на Кубу, у Венесуелу, в Папуа-Нову Гвінею тощо, нехай витрачають дорогоцінні ресурси.
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14.01.2022 07:42
+5
Ми знаємо, що ніхто не виживе, якщо почнеться ядерна війна. То Ви пропонуєте постійно йти на поступки, погрози і шантаж московії, щоб вона не розпочалпа цю війну? А дудки.
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14.01.2022 08:46
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Правила форума Совет форумчан
Нехай кацапи пробують заводити війська на Кубу, у Венесуелу, в Папуа-Нову Гвінею тощо, нехай витрачають дорогоцінні ресурси.
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14.01.2022 07:42 Ответить
Крім того США може пообіцяти Кубі та Венесуелі послаблення санкцій, якщо ті заборонять паРашці заходити в свої територіальні води.
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14.01.2022 07:57 Ответить
В этот раз Кубу просто оккупируют
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14.01.2022 10:02 Ответить
Хто, москалі? Ви собі уявляєте плече логістики для утримання окупаційної армії?
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14.01.2022 10:37 Ответить
какие рашики.
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14.01.2022 10:45 Ответить
а США та Куба потрібна ?
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14.01.2022 13:14 Ответить
Предвкусие роспада *********,как это сделол Совок.Верной дорогой идете таварищи.
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14.01.2022 08:26 Ответить
этого никто не допустит. запада больше остальных заинтересован в предсказуемости рашисткого правительства
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14.01.2022 10:03 Ответить
їхні ресурси з радістю підтримує вся европа,купуючи в них газ,нафту.а москалі на зброю й армію,грошей цих не шкодують.
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14.01.2022 09:56 Ответить
А ще можна розвернуть військову базу в Антарктиді - у "Новій Швабії! Нацисти "Четвертого Рейху"поділяться територією! Чи на Марсі
Або побудувать "Зірку Смерті"! Поставить на ній гігантську рогатку і стрілять по "піндосах" "протоновими астероїдами" Рогозін придумає!
Колись постібався над кацапами у "Одноглазніках" - просковзнула інформація що російські гідрографи проводять розвідку в Північному Льодовитому океані з метою виявлення під льодовим щитом мілин з метою заявлення претензій на "нові територіальні розширення" коли лід розтане і там з"являться "острови" Адже з таненням льоду рівень Світового океану підвищиться і навіть ті гіпотетичні "мілини" підуть під воду!!! Скільки "смердежу" прокльонів і погроз я після того коментаря наслухався!
А Рябкову варто подарувать книжку "Китайських народних казок і притч" Там є притча про те як одна жаба захотіла проковтнуть весь світ В результаті - ЛОПНУЛА!
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14.01.2022 07:53 Ответить
1961 год Карибский кризис Советский Союз разместил кадровые военные части и подразделения (на вооружении у которых находилось как обычное, так и атомное оружие, включая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 баллистические и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 тактические https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 ракеты наземного базирования) на острове https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0 Куба , в непосредственной близости от побережья США. и только случайность и договороспособность Кенеди и Хрущёва спасла мир от ядерной войны... так что не радуйтесь не США и НЕ РОССИИ придёт конец... всему миру будет конец НИКТО НЕ ВЫЖИВЕТ ...количество развернутых ядерных боеприпасов в 2021 году увеличилось с 3720 до 3825; около 2000 из них - почти все принадлежат России и США - находились в состоянии повышенной боеготовности.
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14.01.2022 08:32 Ответить
Ми знаємо, що ніхто не виживе, якщо почнеться ядерна війна. То Ви пропонуєте постійно йти на поступки, погрози і шантаж московії, щоб вона не розпочалпа цю війну? А дудки.
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14.01.2022 08:46 Ответить
Валя, Вы уже много лет прожили на белом свете, голова поседела, а все продолжаете читать желтую прессу, а также верить в сказки бабы Ванги и самым "правдивым" предсказаниям Павлика Глобы. 1. Вообще-то карибский кризис был в октябре 1962 г. 2. Такого понятия как "кадровые" военные части никогда не существовало. 3. Совковые пугалки про то как все человечество вымрет от ядерной войны звучат уже более 80 лет. 4. Количество ядерных боеприпасов в мире, о которых Вы изволили здесь упомянуть далеко не соответствует действительности. В целом - полный бред! Будьте добры, не постите здесь всякую херню, навеяную Вам в голову советской и росиянской пропагандой.
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14.01.2022 09:31 Ответить
на самом деле это чушь. теория ядерной зимы давно опровергнута.
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14.01.2022 10:05 Ответить
В Белом доме назвали "хвастовством" заявления российской стороны с угрозами переброски войск на Кубу и в Венесуэлу.

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14.01.2022 08:34 Ответить
Кацапів і на цей раз не злякалися. Бідні сцикуни кацапи. А такий тон завдали, а так лякали, а так високо сіли і так низько впали. Обтікайте кацапи від своїх же какошок і ховайтеся на своїх болотах. Ви, як і тисячі років назад, можете напасти тільки на слабшого, міншого і ордою. А сильнішою готовілизати чоботи.
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14.01.2022 08:38 Ответить
Можливо це свідчить про те, що стільці під дупами кубінських і венесуєльських маріонеток Кремля розгойдалися і потребують допомоги.
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14.01.2022 08:39 Ответить
Відповідь типу : "Йдіть на йух ще раз"
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14.01.2022 08:54 Ответить
До кубы ещё доплыть надо, дров может не хватить у Кузи)))
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14.01.2022 08:59 Ответить
Хвастовство и блеф уже давно закончились. Теперь это просто мастурбация упоротого дебила.
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14.01.2022 09:05 Ответить
Я думаю, що США можуть Кубі запропонувати такі преференції, що вони про Росію швидко забудуть.
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14.01.2022 09:10 Ответить
До прихода Кастро Куба была райским местом.
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14.01.2022 09:20 Ответить
Писец Мадуре и семейки Кастро. Да и у народа этих стран появится надежда на избавление от диктаторов.
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14.01.2022 09:13 Ответить
Кубинцев кремль предал.
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14.01.2022 09:19 Ответить
Росіяни,затягуйте паски і запасайтесь ягелем)Ще трошки треба потерпіти.а потім в рай.
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14.01.2022 09:53 Ответить
Куба либре!
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14.01.2022 10:09 Ответить
Поза сумнівами те, що Московія не спроможна завдати клопоту Гамериці у Західній півкулі. А у безсилій люті відігратися на ще слабкішій Україні - скільки завгодно. Тим більш, що Гамерика застерегла - "За Україну не воюватимемо".
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14.01.2022 10:17 Ответить
хватит выдавать влажные мечты пропагандонов за истину. ничего вам не светит в Украине
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14.01.2022 14:15 Ответить
Кому это "вам"?
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14.01.2022 16:03 Ответить
і тобі козляра теж
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26.01.2022 08:09 Ответить
Пішов ти, бамбула, у сраку!
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15.02.2022 20:31 Ответить
А як у НАТО хотіли? Щоб бандит зупинився чинити злочини. Коли його попередили, що по руках бити не будемо, навіть у випадку відкритої війни. Можливо, інтелігент Сахаров би зупинився одразу. А цей хробак ...йло побачив, що крилаті ракети НАТО на кремль не впадуть, то чого домовлятись та й про що. Проте дражнити НАТО вже й сподобалось. Злочини, про які знають, але залишають без покарання, ніколи не припиняться. Рейс МН 17 розв'язав руки злочинцю. Уроки історії можна ігнорувати допоки гинуть солдати чужої країни. ...йло ставки підніме неодмінно. Важелі для цього у нього вже є. Будуть ціни на газ та нафту для Європи різниться в залежності від позиції країн до політики кремля.
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14.01.2022 10:24 Ответить
Венесуэлле американцы просто еды дадут и никто воевать не будет. А США может еще раз кремлевским шавкам типа Никарагуа напомнить как легко все может поменяться в плане баланса сил, повстанцев и т.д
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14.01.2022 11:06 Ответить
Смерть серийному убийце *****!
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15.01.2022 00:31 Ответить
 
 