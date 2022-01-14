В США назвали "хвастовством" заявления Москвы о переброске войск РФ на Кубу и в Венесуэлу и пообещали ответить в случае чего
В Белом доме назвали "хвастовством" заявления российской стороны с угрозами переброски войск на Кубу и в Венесуэлу и заявили, что способны разобраться со всем этим решительным образом.
С таким заявлением выступил в четверг в Белом доме советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Я не буду давать ответ на хвастовство в публичных комментариях, и о чем речь не шла во время обсуждений в формате Диалога по стратегической стабильности", - заметил Салливан на просьбу отреагировать на заявление российской стороны о возможном размещении российских сил на Кубе и в Венесуэле.
"Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы с этим справимся решительным образом", – подчеркнул советник президента Байдена.
Как сообщалось, в четверг глава российской делегации в формате Диалога по стратегической стабильности США-РФ, заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что не исключает размещения российских сил на Кубе и Венесуэле. Его заявление прозвучало как угроза для американской стороны, причем было подчеркнуто, что все зависит от коллег в США.
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Колись постібався над кацапами у "Одноглазніках" - просковзнула інформація що російські гідрографи проводять розвідку в Північному Льодовитому океані з метою виявлення під льодовим щитом мілин з метою заявлення претензій на "нові територіальні розширення" коли лід розтане і там з"являться "острови" Адже з таненням льоду рівень Світового океану підвищиться і навіть ті гіпотетичні "мілини" підуть під воду!!! Скільки "смердежу" прокльонів і погроз я після того коментаря наслухався!
А Рябкову варто подарувать книжку "Китайських народних казок і притч" Там є притча про те як одна жаба захотіла проковтнуть весь світ В результаті - ЛОПНУЛА!