В США назвали "хвастовством" заявления Москвы о переброске войск РФ на Кубу и в Венесуэлу и пообещали ответить в случае чего

В Белом доме назвали "хвастовством" заявления российской стороны с угрозами переброски войск на Кубу и в Венесуэлу и заявили, что способны разобраться со всем этим решительным образом.

С таким заявлением выступил в четверг в Белом доме советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я не буду давать ответ на хвастовство в публичных комментариях, и о чем речь не шла во время обсуждений в формате Диалога по стратегической стабильности", - заметил Салливан на просьбу отреагировать на заявление российской стороны о возможном размещении российских сил на Кубе и в Венесуэле.

"Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы с этим справимся решительным образом", – подчеркнул советник президента Байдена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США решительно отреагируют на попытку России разместить силы в Латинской Америке, - Салливан

Как сообщалось, в четверг глава российской делегации в формате Диалога по стратегической стабильности США-РФ, заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что не исключает размещения российских сил на Кубе и Венесуэле. Его заявление прозвучало как угроза для американской стороны, причем было подчеркнуто, что все зависит от коллег в США.