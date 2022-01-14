Верховный Суд США заблокировал требование президента об обязательной вакцинации сотрудников крупных компаний. Байден разочарован
Верховный Суд в США в четверг заблокировал требование президента Джо Байдена об обязательной вакцинации и тестировании, сотрудников крупных предприятий, но разрешил вакцинацию для определенных работников сферы здравоохранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщают американские СМИ.
Верховный Суд заблокировал требование администрации США об обязательной вакцинации работников предприятий со 100 сотрудниками и более или необходимости им еженедельно сдавать ПЦР-тест.
Судьи утверждают, что Управление по охране труда (OSHA) не имело полномочий издавать правило, которое затрагивает более 80 млн работников.
"Хотя Конгресс, бесспорно, предоставил OSHA полномочия регулировать риски, связанные с работой, он не предоставил этому агентству полномочий регулировать общественное здравоохранение в более широком смысле. Требование вакцинации 84 млн американцев, отобранных просто потому, что они работают в компаниях с более чем 100 сотрудниками, безусловно, относится к последней категории", - говорится в опубликованном Верховным судом решении.
Верховный суд также в четверг поддержал мандат на вакцинацию для медицинских работников в учреждениях, финансируемых из федерального бюджета.
Между тем, президент США Джо Байден заявил, что разочарован решением суда об обязательной вакцинации сотрудников крупных компаний.
"Я разочарован тем, что Верховный суд решил заблокировать требования здравого смысла, касающиеся спасения жизни сотрудников крупных предприятий, которые были основаны как на науке, так и на законе", - цитируют заявление Байдена СМИ.
"Этот чрезвычайный стандарт позволял работодателям требовать вакцинации или разрешать работникам отказываться от вакцинации при условии, что они проходили тестирование раз в неделю и носили маску на работе", - подчеркнул Байден.
Президент пообещал оказать давление на компании, чтобы они добровольно создали свои собственные требования к вакцинам или тестам.
"Я призываю лидеров бизнеса немедленно присоединиться к тем, кто уже сделал шаг вперед, включая треть компаний из списка Fortune 100, и ввести требования к вакцинации для защиты своих работников, клиентов и сообществ", - добавил Байден.
Между тем, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в четверг назвала решение об обязательной вакцинации медицинских работников "хорошими новостями".
"Требования к медицинским работникам, подлежащим вакцинации, спасут жизни пациентов, а также жизни врачей, медсестер и других лиц, работающих в медицинских учреждениях", - сказала она в ходе брифинга.
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А на даному ресурсі так аплЬОдували і заздрили, як "козачок" взявся за уколізацію.
Ще військові виграли позов. Десь бачила: спецназ і морьські котики - з релігійних мотивів.
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По слабоумию или умышленно кгб-но коммунистические тезисы втираешь?
Суть фашизма - не экономическая, а социальная. Фашизм - это не причины и следствия событий, а методика.
Фашизм - это сегрегация населения по неким формальным критериям, с разделением оного населения на "правильных" и "неправильных", с последующим публичным выделением "неправильных", их поражением в правах, ограничением передвижения, выселением и даже уничтожением.
Фашизм - это отказ от принципа наказания лишь за личную вину, и переход к принципу вменения коллективной вины или вины по признаку несогласия с политикой правительства.
Фашизм - это когда правительство переходит от требования не мешать ему, к требованию от каждого демонстрации своей поддержки политике правительства, и к контролю государства над мнениями граждан с целью выявления и наказания нелояльных.
Фашизм - это массовые внесудебные или неправосудные расправы.
Фашизм - это когда правительство применяет пытки и ставит медицинские опыты над людьми без их согласия.
Фашизм - это когда правительство стремится вывести нового человека, более подходящего для его целей.
И наконец фашизм - это когда все вышеперечисленное не просто совершается, но еще и оправдывается прогрессом и общественным благом.
Так вот - понятием "фашизм" коммунисты СССР подменили осуждённый Нюрнбергом "нацизм" и противный морали "шовинизм" - превосходство над другими людьми по признаку (нации).
А "фашизм" - это единение для созидания - что неприемлемо коммунистам - потому как сразу видны паразиты.
Я понимаю что ты хочешь сказать - превосходство по тому или иному признаку (вакцинация) - согласен с тобой что это противоречит морали в целом.
Но не лепи кгб-но коммунистическое трактование "фашизм".
НЕМАЄ ТУТ ПОКИ ЩО НАУКИ, ПАНЕ БАЙДЕН. Є бізнес фармацевтичних концернів на багатомільярдних продажах вакцин під багатомільярдні відкати тим, хто їх придбаває. І експеримент над людством, наслідки якого можуть перевищити наслідки світових війн.
Друге не представлено доказаної ефективністі бустерної вакцинації... Мова йде про неї зараз...
А останні дослідження в Європі показують що часта вакцинація наоборот призведе до зниження ефективності імунної відповіді а не посилить її......