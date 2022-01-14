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Байден (2759) вакцина (3777) Верховный Суд (1087) США (24813)

Верховный Суд США заблокировал требование президента об обязательной вакцинации сотрудников крупных компаний. Байден разочарован

Верховный Суд США заблокировал требование президента об обязательной вакцинации сотрудников крупных компаний. Байден разочарован

Верховный Суд в США в четверг заблокировал требование президента Джо Байдена об обязательной вакцинации и тестировании, сотрудников крупных предприятий, но разрешил вакцинацию для определенных работников сферы здравоохранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщают американские СМИ.

Верховный Суд заблокировал требование администрации США об обязательной вакцинации работников предприятий со 100 сотрудниками и более или необходимости им еженедельно сдавать ПЦР-тест.

Судьи утверждают, что Управление по охране труда (OSHA) не имело полномочий издавать правило, которое затрагивает более 80 млн работников.

"Хотя Конгресс, бесспорно, предоставил OSHA полномочия регулировать риски, связанные с работой, он не предоставил этому агентству полномочий регулировать общественное здравоохранение в более широком смысле. Требование вакцинации 84 млн американцев, отобранных просто потому, что они работают в компаниях с более чем 100 сотрудниками, безусловно, относится к последней категории", - говорится в опубликованном Верховным судом решении.

Верховный суд также в четверг поддержал мандат на вакцинацию для медицинских работников в учреждениях, финансируемых из федерального бюджета.

Между тем, президент США Джо Байден заявил, что разочарован решением суда об обязательной вакцинации сотрудников крупных компаний.

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"Я разочарован тем, что Верховный суд решил заблокировать требования здравого смысла, касающиеся спасения жизни сотрудников крупных предприятий, которые были основаны как на науке, так и на законе", - цитируют заявление Байдена СМИ.

"Этот чрезвычайный стандарт позволял работодателям требовать вакцинации или разрешать работникам отказываться от вакцинации при условии, что они проходили тестирование раз в неделю и носили маску на работе", - подчеркнул Байден.

Президент пообещал оказать давление на компании, чтобы они добровольно создали свои собственные требования к вакцинам или тестам.

"Я призываю лидеров бизнеса немедленно присоединиться к тем, кто уже сделал шаг вперед, включая треть компаний из списка Fortune 100, и ввести требования к вакцинации для защиты своих работников, клиентов и сообществ", - добавил Байден.

Между тем, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в четверг назвала решение об обязательной вакцинации медицинских работников "хорошими новостями".

"Требования к медицинским работникам, подлежащим вакцинации, спасут жизни пациентов, а также жизни врачей, медсестер и других лиц, работающих в медицинских учреждениях", - сказала она в ходе брифинга.

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Топ комментарии
+13
Ще можна додати, що 55% американців не схвалюють "боротьбу" "животворящого" з вірусом. 58% - не підтримують його діяльність на посаді. Лише 31% вірує у тріпологію кощія фаучі.

А на даному ресурсі так аплЬОдували і заздрили, як "козачок" взявся за уколізацію.
Ще військові виграли позов. Десь бачила: спецназ і морьські котики - з релігійних мотивів.
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14.01.2022 08:58
+11
Не є, анкл Джо, ці масові обов"язкові щеплення "заснованими на науці". Немає ще глибинних наукових досліджень і доказів , ближніх і, тим більше віддалених, результатів ефективності лікування щеплених людей у порівнянні з нещепленими. Навпаки, практика показує, що захворюваність у країнах з найвищим рівнем щеплень значно переважає інші країни. І немає ще ні глибинних наукових досліджень, ні практичних негативних наслідків цієї вакцинації.
НЕМАЄ ТУТ ПОКИ ЩО НАУКИ, ПАНЕ БАЙДЕН. Є бізнес фармацевтичних концернів на багатомільярдних продажах вакцин під багатомільярдні відкати тим, хто їх придбаває. І експеримент над людством, наслідки якого можуть перевищити наслідки світових війн.
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14.01.2022 09:09
+9
США не дарма називається країною вільних людей... і незважаючи на весь тиск комуністів на чолі з байденом ..свободи там ще залишаються
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14.01.2022 09:07
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Правила форума Совет форумчан
Ще можна додати, що 55% американців не схвалюють "боротьбу" "животворящого" з вірусом. 58% - не підтримують його діяльність на посаді. Лише 31% вірує у тріпологію кощія фаучі.

А на даному ресурсі так аплЬОдували і заздрили, як "козачок" взявся за уколізацію.
Ще військові виграли позов. Десь бачила: спецназ і морьські котики - з релігійних мотивів.
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14.01.2022 08:58 Ответить
*морські
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14.01.2022 09:11 Ответить
Иди в любое ковидное отделение и там расказывай про коаидный лохотрон. Дибил.
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14.01.2022 10:23 Ответить
Какой же ты тупой
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15.01.2022 13:29 Ответить
Сказала овца, которую ведут на бойню, но она при этом счастлива и считает всех остальных дураками.
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15.01.2022 15:04 Ответить
На какую бойню, дебил.
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18.01.2022 16:29 Ответить
Фаучі не Фаучі???
https://t.me/antyvacs/287
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14.01.2022 13:38 Ответить
США не дарма називається країною вільних людей... і незважаючи на весь тиск комуністів на чолі з байденом ..свободи там ще залишаються
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14.01.2022 09:07 Ответить
Каких ***** комунистов, ты эбанько?
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14.01.2022 10:19 Ответить
чукча, разберись сначала с понятием "фашизм",

По слабоумию или умышленно кгб-но коммунистические тезисы втираешь?
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14.01.2022 10:56 Ответить
о еще один недоумок в жупане пердонул..
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14.01.2022 11:52 Ответить
Мы живем во времена неофашизма
Суть фашизма - не экономическая, а социальная. Фашизм - это не причины и следствия событий, а методика.
Фашизм - это сегрегация населения по неким формальным критериям, с разделением оного населения на "правильных" и "неправильных", с последующим публичным выделением "неправильных", их поражением в правах, ограничением передвижения, выселением и даже уничтожением.
Фашизм - это отказ от принципа наказания лишь за личную вину, и переход к принципу вменения коллективной вины или вины по признаку несогласия с политикой правительства.
Фашизм - это когда правительство переходит от требования не мешать ему, к требованию от каждого демонстрации своей поддержки политике правительства, и к контролю государства над мнениями граждан с целью выявления и наказания нелояльных.
Фашизм - это массовые внесудебные или неправосудные расправы.
Фашизм - это когда правительство применяет пытки и ставит медицинские опыты над людьми без их согласия.
Фашизм - это когда правительство стремится вывести нового человека, более подходящего для его целей.
И наконец фашизм - это когда все вышеперечисленное не просто совершается, но еще и оправдывается прогрессом и общественным благом.
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14.01.2022 13:34 Ответить
мальчик, есть определения тех или иных понятий.
Так вот - понятием "фашизм" коммунисты СССР подменили осуждённый Нюрнбергом "нацизм" и противный морали "шовинизм" - превосходство над другими людьми по признаку (нации).

А "фашизм" - это единение для созидания - что неприемлемо коммунистам - потому как сразу видны паразиты.

Я понимаю что ты хочешь сказать - превосходство по тому или иному признаку (вакцинация) - согласен с тобой что это противоречит морали в целом.

Но не лепи кгб-но коммунистическое трактование "фашизм".
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14.01.2022 15:59 Ответить
насколько я помню на латыни он же итальяно фашист КУЛАК- ПУЧОК ..т.е объединение людей в одно целое ничего не напоминает например ВКБП(Б) КПССС?? Правление сегодняшнее в Китае- Политбюро КНР, или Северная Корея...Куба Вэнэсуэлла.. сли хотите гримасы этого явления с перекосами и национальными чертами в России путинизм. ВТаджикистане, частичной форме Казахстан....признаки егов Турции...есть откровенно зашкварно диктаторские режимы Чили Пиночет Франко Испания.. и так далее.. Люябая Диктатура есть в той или иной степени фашизм национал социализм шовинизм ксенофобия геноцид или этнический террор (этноцид) есть экономический террор есть ковидный террор или медицинский... ВЛАСТЬ ЭТО ЕСТЬ НАСИЛИЕ НАД ЛИЧНОСТЬЮ в демократиях просто через ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР Конституцию. Билль о правах Манифест формы народовластия и представление народа в Парламенте противовесах ветвей власти законодательная судебная и исполнительная контрольные функции спецпредставителей международные институции ООН ОБСЕ Европарламент ЕСПЧ Евросоюз иные союзы на основе географии территориальности экономики веры религии и так далее.. и удает ЦИВИЛИЗАЦИИ держаться вместе таким разным всем нам..
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15.01.2022 10:39 Ответить
Дегегерат тут только ты. И прочие антиваксеры
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15.01.2022 13:27 Ответить
Не є, анкл Джо, ці масові обов"язкові щеплення "заснованими на науці". Немає ще глибинних наукових досліджень і доказів , ближніх і, тим більше віддалених, результатів ефективності лікування щеплених людей у порівнянні з нещепленими. Навпаки, практика показує, що захворюваність у країнах з найвищим рівнем щеплень значно переважає інші країни. І немає ще ні глибинних наукових досліджень, ні практичних негативних наслідків цієї вакцинації.
НЕМАЄ ТУТ ПОКИ ЩО НАУКИ, ПАНЕ БАЙДЕН. Є бізнес фармацевтичних концернів на багатомільярдних продажах вакцин під багатомільярдні відкати тим, хто їх придбаває. І експеримент над людством, наслідки якого можуть перевищити наслідки світових війн.
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14.01.2022 09:09 Ответить
Выключи рен-тв.
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14.01.2022 10:20 Ответить
Не повіриш - уже забув, що то таке...
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14.01.2022 16:21 Ответить
Китайская компания ВОЗ вложила миллиарды долларов в Проэкт Века...,а вы бодацца...
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14.01.2022 09:16 Ответить
Америка - Свободная Страна !
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14.01.2022 09:17 Ответить
interfax SRU написало)))
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14.01.2022 09:22 Ответить
White House Calls on Businesses to Ignore Supreme Court Decision on Vaccination and Force the Vaccine Mandate Regardless of Constitutional Merit
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14.01.2022 09:23 Ответить
Чому суд прийняв таке рішення, тому що вакцини не пройшли повних випробувань і залишаються експерементальними... І виробники не будуть нести відповідальність...

Друге не представлено доказаної ефективністі бустерної вакцинації... Мова йде про неї зараз...

А останні дослідження в Європі показують що часта вакцинація наоборот призведе до зниження ефективності імунної відповіді а не посилить її......
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14.01.2022 09:51 Ответить
Прошли.
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14.01.2022 10:21 Ответить
 
 