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Верховний Суд США заблокував вимогу президента про обов'язкову вакцинацію співробітників великих компаній. Байден розчарований

Верховний Суд США заблокував вимогу президента про обов'язкову вакцинацію співробітників великих компаній. Байден розчарований

Верховний Суд у США в четвер заблокував вимогу президента Джо Байдена про обов'язкову вакцинацію та тестування співробітників великих підприємств, але дозволив вакцинацію для певних працівників сфери охорони здоров'я.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляють американські ЗМІ.

Верховний Суд заблокував вимогу адміністрації США про обов'язкову вакцинацію працівників підприємств зі 100 співробітниками та більше чи потребу їм щотижня здавати ПЛР-тест.

Судді стверджують, що Управління з охорони праці (OSHA) не мало повноважень видавати правило, яке стосується понад 80 млн працівників.

"Хоча Конгрес, безперечно, надав OSHA повноваження регулювати ризики, пов'язані з роботою, він не надав цьому агентству повноважень регулювати громадську охорону здоров'я у ширшому сенсі. Вимога вакцинації 84 млн американців, відібраних просто тому, що вони працюють у компаніях з більш ніж 100 співробітників , безумовно, належить до останньої категорії", - йдеться у опублікованому Верховним Судом рішенні.

Верховний Суд також у четвер підтримав мандат на вакцинацію для медичних працівників у установах, які фінансуються з федерального бюджету.

Тим часом президент США Джо Байден заявив, що розчарований рішенням суду про обов'язкову вакцинацію співробітників великих компаній.

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"Я розчарований тим, що Верховний Суд вирішив заблокувати вимоги здорового глузду щодо порятунку життя співробітників великих підприємств, які були засновані як на науці, так і на законі", - цитують заяву Байдена ЗМІ.

"Цей надзвичайний стандарт дозволяв роботодавцям вимагати вакцинації або дозволяти працівникам відмовлятися від вакцинації за умови, що вони проходили тестування раз на тиждень і носили маску на роботі", - наголосив Байден.

Президент пообіцяв чинити тиск на компанії, щоб вони добровільно створили власні вимоги до вакцин або тестів.

"Я закликаю лідерів бізнесу негайно приєднатися до тих, хто вже зробив крок уперед, включно з третиною компаній зі списку Fortune 100, та запровадити вимоги до вакцинації для захисту своїх працівників, клієнтів і спільнот", - додав Байден.

Тим часом, прессекретар Білого дому Джен Псакі у четвер назвала рішення щодо обов'язкової вакцинації медичних працівників "хорошими новинами".

"Вимоги до медичних працівників, які підлягають вакцинації, врятують життя пацієнтів, а також життя лікарів, медсестер та інших осіб, які працюють у медичних закладах", - сказала вона під час брифінгу.
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Топ коментарі
+13
Ще можна додати, що 55% американців не схвалюють "боротьбу" "животворящого" з вірусом. 58% - не підтримують його діяльність на посаді. Лише 31% вірує у тріпологію кощія фаучі.

А на даному ресурсі так аплЬОдували і заздрили, як "козачок" взявся за уколізацію.
Ще військові виграли позов. Десь бачила: спецназ і морьські котики - з релігійних мотивів.
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14.01.2022 08:58
+11
Не є, анкл Джо, ці масові обов"язкові щеплення "заснованими на науці". Немає ще глибинних наукових досліджень і доказів , ближніх і, тим більше віддалених, результатів ефективності лікування щеплених людей у порівнянні з нещепленими. Навпаки, практика показує, що захворюваність у країнах з найвищим рівнем щеплень значно переважає інші країни. І немає ще ні глибинних наукових досліджень, ні практичних негативних наслідків цієї вакцинації.
НЕМАЄ ТУТ ПОКИ ЩО НАУКИ, ПАНЕ БАЙДЕН. Є бізнес фармацевтичних концернів на багатомільярдних продажах вакцин під багатомільярдні відкати тим, хто їх придбаває. І експеримент над людством, наслідки якого можуть перевищити наслідки світових війн.
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14.01.2022 09:09
+9
США не дарма називається країною вільних людей... і незважаючи на весь тиск комуністів на чолі з байденом ..свободи там ще залишаються
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14.01.2022 09:07
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Ще можна додати, що 55% американців не схвалюють "боротьбу" "животворящого" з вірусом. 58% - не підтримують його діяльність на посаді. Лише 31% вірує у тріпологію кощія фаучі.

А на даному ресурсі так аплЬОдували і заздрили, як "козачок" взявся за уколізацію.
Ще військові виграли позов. Десь бачила: спецназ і морьські котики - з релігійних мотивів.
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14.01.2022 08:58 Відповісти
*морські
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14.01.2022 09:11 Відповісти
Иди в любое ковидное отделение и там расказывай про коаидный лохотрон. Дибил.
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14.01.2022 10:23 Відповісти
Какой же ты тупой
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15.01.2022 13:29 Відповісти
Сказала овца, которую ведут на бойню, но она при этом счастлива и считает всех остальных дураками.
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15.01.2022 15:04 Відповісти
На какую бойню, дебил.
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18.01.2022 16:29 Відповісти
Фаучі не Фаучі???
https://t.me/antyvacs/287
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14.01.2022 13:38 Відповісти
США не дарма називається країною вільних людей... і незважаючи на весь тиск комуністів на чолі з байденом ..свободи там ще залишаються
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14.01.2022 09:07 Відповісти
Каких ***** комунистов, ты эбанько?
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14.01.2022 10:19 Відповісти
чукча, разберись сначала с понятием "фашизм",

По слабоумию или умышленно кгб-но коммунистические тезисы втираешь?
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14.01.2022 10:56 Відповісти
о еще один недоумок в жупане пердонул..
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14.01.2022 11:52 Відповісти
Мы живем во времена неофашизма
Суть фашизма - не экономическая, а социальная. Фашизм - это не причины и следствия событий, а методика.
Фашизм - это сегрегация населения по неким формальным критериям, с разделением оного населения на "правильных" и "неправильных", с последующим публичным выделением "неправильных", их поражением в правах, ограничением передвижения, выселением и даже уничтожением.
Фашизм - это отказ от принципа наказания лишь за личную вину, и переход к принципу вменения коллективной вины или вины по признаку несогласия с политикой правительства.
Фашизм - это когда правительство переходит от требования не мешать ему, к требованию от каждого демонстрации своей поддержки политике правительства, и к контролю государства над мнениями граждан с целью выявления и наказания нелояльных.
Фашизм - это массовые внесудебные или неправосудные расправы.
Фашизм - это когда правительство применяет пытки и ставит медицинские опыты над людьми без их согласия.
Фашизм - это когда правительство стремится вывести нового человека, более подходящего для его целей.
И наконец фашизм - это когда все вышеперечисленное не просто совершается, но еще и оправдывается прогрессом и общественным благом.
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14.01.2022 13:34 Відповісти
мальчик, есть определения тех или иных понятий.
Так вот - понятием "фашизм" коммунисты СССР подменили осуждённый Нюрнбергом "нацизм" и противный морали "шовинизм" - превосходство над другими людьми по признаку (нации).

А "фашизм" - это единение для созидания - что неприемлемо коммунистам - потому как сразу видны паразиты.

Я понимаю что ты хочешь сказать - превосходство по тому или иному признаку (вакцинация) - согласен с тобой что это противоречит морали в целом.

Но не лепи кгб-но коммунистическое трактование "фашизм".
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14.01.2022 15:59 Відповісти
насколько я помню на латыни он же итальяно фашист КУЛАК- ПУЧОК ..т.е объединение людей в одно целое ничего не напоминает например ВКБП(Б) КПССС?? Правление сегодняшнее в Китае- Политбюро КНР, или Северная Корея...Куба Вэнэсуэлла.. сли хотите гримасы этого явления с перекосами и национальными чертами в России путинизм. ВТаджикистане, частичной форме Казахстан....признаки егов Турции...есть откровенно зашкварно диктаторские режимы Чили Пиночет Франко Испания.. и так далее.. Люябая Диктатура есть в той или иной степени фашизм национал социализм шовинизм ксенофобия геноцид или этнический террор (этноцид) есть экономический террор есть ковидный террор или медицинский... ВЛАСТЬ ЭТО ЕСТЬ НАСИЛИЕ НАД ЛИЧНОСТЬЮ в демократиях просто через ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР Конституцию. Билль о правах Манифест формы народовластия и представление народа в Парламенте противовесах ветвей власти законодательная судебная и исполнительная контрольные функции спецпредставителей международные институции ООН ОБСЕ Европарламент ЕСПЧ Евросоюз иные союзы на основе географии территориальности экономики веры религии и так далее.. и удает ЦИВИЛИЗАЦИИ держаться вместе таким разным всем нам..
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15.01.2022 10:39 Відповісти
Дегегерат тут только ты. И прочие антиваксеры
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15.01.2022 13:27 Відповісти
Не є, анкл Джо, ці масові обов"язкові щеплення "заснованими на науці". Немає ще глибинних наукових досліджень і доказів , ближніх і, тим більше віддалених, результатів ефективності лікування щеплених людей у порівнянні з нещепленими. Навпаки, практика показує, що захворюваність у країнах з найвищим рівнем щеплень значно переважає інші країни. І немає ще ні глибинних наукових досліджень, ні практичних негативних наслідків цієї вакцинації.
НЕМАЄ ТУТ ПОКИ ЩО НАУКИ, ПАНЕ БАЙДЕН. Є бізнес фармацевтичних концернів на багатомільярдних продажах вакцин під багатомільярдні відкати тим, хто їх придбаває. І експеримент над людством, наслідки якого можуть перевищити наслідки світових війн.
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14.01.2022 09:09 Відповісти
Выключи рен-тв.
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14.01.2022 10:20 Відповісти
Не повіриш - уже забув, що то таке...
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14.01.2022 16:21 Відповісти
Китайская компания ВОЗ вложила миллиарды долларов в Проэкт Века...,а вы бодацца...
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14.01.2022 09:16 Відповісти
Америка - Свободная Страна !
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14.01.2022 09:17 Відповісти
interfax SRU написало)))
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14.01.2022 09:22 Відповісти
White House Calls on Businesses to Ignore Supreme Court Decision on Vaccination and Force the Vaccine Mandate Regardless of Constitutional Merit
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14.01.2022 09:23 Відповісти
Чому суд прийняв таке рішення, тому що вакцини не пройшли повних випробувань і залишаються експерементальними... І виробники не будуть нести відповідальність...

Друге не представлено доказаної ефективністі бустерної вакцинації... Мова йде про неї зараз...

А останні дослідження в Європі показують що часта вакцинація наоборот призведе до зниження ефективності імунної відповіді а не посилить її......
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14.01.2022 09:51 Відповісти
Прошли.
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14.01.2022 10:21 Відповісти
 
 