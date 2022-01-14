Верховний Суд США заблокував вимогу президента про обов'язкову вакцинацію співробітників великих компаній. Байден розчарований
Верховний Суд у США в четвер заблокував вимогу президента Джо Байдена про обов'язкову вакцинацію та тестування співробітників великих підприємств, але дозволив вакцинацію для певних працівників сфери охорони здоров'я.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляють американські ЗМІ.
Верховний Суд заблокував вимогу адміністрації США про обов'язкову вакцинацію працівників підприємств зі 100 співробітниками та більше чи потребу їм щотижня здавати ПЛР-тест.
Судді стверджують, що Управління з охорони праці (OSHA) не мало повноважень видавати правило, яке стосується понад 80 млн працівників.
"Хоча Конгрес, безперечно, надав OSHA повноваження регулювати ризики, пов'язані з роботою, він не надав цьому агентству повноважень регулювати громадську охорону здоров'я у ширшому сенсі. Вимога вакцинації 84 млн американців, відібраних просто тому, що вони працюють у компаніях з більш ніж 100 співробітників , безумовно, належить до останньої категорії", - йдеться у опублікованому Верховним Судом рішенні.
Верховний Суд також у четвер підтримав мандат на вакцинацію для медичних працівників у установах, які фінансуються з федерального бюджету.
Тим часом президент США Джо Байден заявив, що розчарований рішенням суду про обов'язкову вакцинацію співробітників великих компаній.
"Я розчарований тим, що Верховний Суд вирішив заблокувати вимоги здорового глузду щодо порятунку життя співробітників великих підприємств, які були засновані як на науці, так і на законі", - цитують заяву Байдена ЗМІ.
"Цей надзвичайний стандарт дозволяв роботодавцям вимагати вакцинації або дозволяти працівникам відмовлятися від вакцинації за умови, що вони проходили тестування раз на тиждень і носили маску на роботі", - наголосив Байден.
Президент пообіцяв чинити тиск на компанії, щоб вони добровільно створили власні вимоги до вакцин або тестів.
"Я закликаю лідерів бізнесу негайно приєднатися до тих, хто вже зробив крок уперед, включно з третиною компаній зі списку Fortune 100, та запровадити вимоги до вакцинації для захисту своїх працівників, клієнтів і спільнот", - додав Байден.
Тим часом, прессекретар Білого дому Джен Псакі у четвер назвала рішення щодо обов'язкової вакцинації медичних працівників "хорошими новинами".
"Вимоги до медичних працівників, які підлягають вакцинації, врятують життя пацієнтів, а також життя лікарів, медсестер та інших осіб, які працюють у медичних закладах", - сказала вона під час брифінгу.
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А на даному ресурсі так аплЬОдували і заздрили, як "козачок" взявся за уколізацію.
Ще військові виграли позов. Десь бачила: спецназ і морьські котики - з релігійних мотивів.
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По слабоумию или умышленно кгб-но коммунистические тезисы втираешь?
Суть фашизма - не экономическая, а социальная. Фашизм - это не причины и следствия событий, а методика.
Фашизм - это сегрегация населения по неким формальным критериям, с разделением оного населения на "правильных" и "неправильных", с последующим публичным выделением "неправильных", их поражением в правах, ограничением передвижения, выселением и даже уничтожением.
Фашизм - это отказ от принципа наказания лишь за личную вину, и переход к принципу вменения коллективной вины или вины по признаку несогласия с политикой правительства.
Фашизм - это когда правительство переходит от требования не мешать ему, к требованию от каждого демонстрации своей поддержки политике правительства, и к контролю государства над мнениями граждан с целью выявления и наказания нелояльных.
Фашизм - это массовые внесудебные или неправосудные расправы.
Фашизм - это когда правительство применяет пытки и ставит медицинские опыты над людьми без их согласия.
Фашизм - это когда правительство стремится вывести нового человека, более подходящего для его целей.
И наконец фашизм - это когда все вышеперечисленное не просто совершается, но еще и оправдывается прогрессом и общественным благом.
Так вот - понятием "фашизм" коммунисты СССР подменили осуждённый Нюрнбергом "нацизм" и противный морали "шовинизм" - превосходство над другими людьми по признаку (нации).
А "фашизм" - это единение для созидания - что неприемлемо коммунистам - потому как сразу видны паразиты.
Я понимаю что ты хочешь сказать - превосходство по тому или иному признаку (вакцинация) - согласен с тобой что это противоречит морали в целом.
Но не лепи кгб-но коммунистическое трактование "фашизм".
НЕМАЄ ТУТ ПОКИ ЩО НАУКИ, ПАНЕ БАЙДЕН. Є бізнес фармацевтичних концернів на багатомільярдних продажах вакцин під багатомільярдні відкати тим, хто їх придбаває. І експеримент над людством, наслідки якого можуть перевищити наслідки світових війн.
Друге не представлено доказаної ефективністі бустерної вакцинації... Мова йде про неї зараз...
А останні дослідження в Європі показують що часта вакцинація наоборот призведе до зниження ефективності імунної відповіді а не посилить її......