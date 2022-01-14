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В России объявили ​​внезапную проверку боевой готовности армии. ВИДЕО

В России проводится внезапная проверка боевой готовности войск Восточного военного округа. Особое внимание в рамках проверки боевой готовности в ВВО будет уделено возможности перевозки войск в установленные сроки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на ТАСС.

В Минобороны РФ заявили, что особое внимание будет уделено возможностям транспортной инфраструктуры по перевозке военных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия перебрасывает на запад вооружения и технику с базы 5-й танковой бригады из Бурятии, - CIT

Войска Восточного военного округа проведут боевые стрельбы на отдаленных полигонах при проверке боеготовности.

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Топ комментарии
+69
Удобрение зашевелилось.
Животные бл.дь.
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14.01.2022 09:14
+48
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14.01.2022 09:40
+42
Росія керована тупим шовінізмом кремлівських маньяків впевнено і вперто іде (а її ************, заохочують і провокують) до свого логічного безславного розгрому і розпаду.
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14.01.2022 09:14
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Хоча стосовно Російськомовної Армії можливо, що саме стрілянина, а не стрільба.
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14.01.2022 10:09 Ответить
Що ж вони з себе таких заполоханих видають!? Ну геть всього бояЦЦя !
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14.01.2022 10:06 Ответить
не знаю как сейчас в армии руссотуристо а я служил еще и при хрущеве и при Брежневе . начались ученья полк под командованьем командира полка выдвинулась занять типа позицию дело было зимой Урал снега выше крыши барахтались в том снегу с бтрами-не дошли заблудились. ночь спим в снегу возле костров на утро домой. до цели не дошли некоторые ссответственно ******** получили. А ведь в то время были офицеры прошедшие войну не считая лейтенантов. а какие сейчас ихние вояки хрен зная как говорят вскрытие покажет. лучше б они заблудились и вместа запада ******** на восток
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14.01.2022 10:12 Ответить
нещодавно кремлівський маньяк радів , що европа мерзне , а він підкручує та підкручує газопостачання ,але здається зовсім збожеволів , бо погнав своїх "борзих " та оборзевших у засніжені поля : добрий хазяїн собаку б не вигнав .... отож такий собі " амператор " !!!!
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14.01.2022 10:13 Ответить
Во времена холодной войны американцы говорили: войну им объявим, но не начнем. Они себя сами задолбают повышенной боеготовностью и оргпериодами.
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14.01.2022 10:20 Ответить
Рашку изгоняют из клуба мировых держав. А ей хочется чтобы с ней разговаривали на равных. Вот и бесится.
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14.01.2022 10:26 Ответить
На насрать на это руснявое скотобыдло, это не люди - это лаптемордое бухое скотобыдло.
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14.01.2022 10:41 Ответить
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14.01.2022 10:47 Ответить
Це шо, Лєнін в Шушенском?
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14.01.2022 18:22 Ответить
***** сцыт с востока войска перебрасывать . а то китаесы начнут кричать ..СИБИРЬ НАШ.. --- их там миллиард лишних расплодилось . а сибирь полупустая стоит . местная алкашня последний боярышник допивает . а в тайге на лесоповале китаеси давно уже работают . скоро ***** и шуйгу некуда будет и на рыбалку сьездить
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14.01.2022 10:49 Ответить
В новости как раз и написано --- отрабатывается переброска войск Восточного военного округа... куда? скорее всего на запад --- ***** должен срочно показвть свою немыслимую крутизну (держите меня семеро!)....

А дядюшка Ляо хоть все вооруженные силы балалайны проглотит -- и не заметит!
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14.01.2022 17:35 Ответить
І індекс козломордіії вже впав майже на 7%. Це план такий ? ))
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14.01.2022 11:57 Ответить
А шо наш горе-президент, что-то думает по этому поводу или еще бухает в буковеле
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14.01.2022 11:58 Ответить
Ничего не делает уже хорошо.
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14.01.2022 15:42 Ответить
нечем думать
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14.01.2022 16:40 Ответить
він не думає, він відпочиває; устайот очєнь!
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14.01.2022 19:28 Ответить
У Зелебоба враг Порошенко а не Путин, так что все норм...
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14.01.2022 12:03 Ответить
Порошенко йому не враг, йому враг демократична Україна. Тому він намагається щосили спровокувати внутрішній конфлікт з арештом експрезидента, щоб пуйло мав причину захопити Україну і підігрує росії. І це вже бачить весь світ.
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14.01.2022 14:02 Ответить
Держаки від швабри у сраки встромлятимуть, чи просто на черепушках напишуть: "ДАГЕСТАН"?
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14.01.2022 12:04 Ответить
у пыни агония)
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14.01.2022 12:25 Ответить
Ипанутым нет покоя. Ну пусть покатаются.
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14.01.2022 13:22 Ответить
... и почему наши правители еще в 2014 году по нашей границе с дефективными ВСЕ РЕЛЬСЫ НА ТОТ БОК НЕ ПОРЕЗАЛИ??? да и сейчас не поздно это сделать
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14.01.2022 13:35 Ответить
це Ви про чию армію?
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14.01.2022 14:00 Ответить
это Зеля...посмотри имя и отчество
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14.01.2022 16:41 Ответить
23 раз, це хіба раптово...
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14.01.2022 14:11 Ответить
Морги залучили до перевірки готовності?Чи провіреним способом-екскаватором братські могили невідомих солдат?
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14.01.2022 14:23 Ответить
а не пора ли объявлять
всеобщую мобилизацию
и открывать склады с оружием
для защиты страны ???

что на сие событие скажет мудрому
наша, украинская разведка ???
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14.01.2022 15:20 Ответить
17 січня і раптова перевірка готовності? Савпадєніє? Нє думаю... Головне Зелю тримати за яйця, щоб не втік. Втече, тоді в заручники брати увесь квартал 95.
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14.01.2022 15:35 Ответить
Ипашить в кашу русню.Мы с тыло поможем
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14.01.2022 15:58 Ответить
у вас недавно был такой шанс. И вы его прос*ли, помощники....
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14.01.2022 20:21 Ответить
Кого лякають? Хай підуть китайців полякають. Ті тільки і чекають приводу...
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14.01.2022 17:19 Ответить
Та навіщо їм привід? Вони й так в Сибіру, як дома давно вже.
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14.01.2022 17:44 Ответить
Шо, знову буряти?
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14.01.2022 17:41 Ответить
Чи забезпечені всі війська швабрами в достатній кількості!
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14.01.2022 18:24 Ответить
вся идея в том, чтобы пересчитать сусликов. такое было в 1939 году. После позорного Хасана требовали в ДВК новых войск. Тогда внезапно приехала проверка и начали поштучно считать, так как казарменного фонда практически не было, только только войска начали сами строить вчистом поле на ровному месте, так вот в присутствии проверяющего дается команда на построение и из под земли моментально выскакивает целая рота (жили в землянках). Начальство из Москвы в смех, так и назвали Краснознаменную армию в ДВК -колхозная армия сусликов
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14.01.2022 18:56 Ответить
А які протидії України на такі дії.?Зе просто веселиться….так він мае місце де може скритися..
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16.01.2022 03:31 Ответить
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16.01.2022 22:00 Ответить
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