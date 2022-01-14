В России объявили внезапную проверку боевой готовности армии. ВИДЕО
В России проводится внезапная проверка боевой готовности войск Восточного военного округа. Особое внимание в рамках проверки боевой готовности в ВВО будет уделено возможности перевозки войск в установленные сроки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на ТАСС.
В Минобороны РФ заявили, что особое внимание будет уделено возможностям транспортной инфраструктуры по перевозке военных.
Войска Восточного военного округа проведут боевые стрельбы на отдаленных полигонах при проверке боеготовности.
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+69 Сергей Воробей 25ea4f2b
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А дядюшка Ляо хоть все вооруженные силы балалайны проглотит -- и не заметит!
всеобщую мобилизацию
и открывать склады с оружием
для защиты страны ???
что на сие событие скажет мудрому
наша, украинская разведка ???