У Росії оголосили раптову перевірку бойової готовності армії. ВIДЕО
У Росії проводиться раптова перевірка бойової готовності військ Східного військового округу. Особливу увагу в рамках перевірки бойової готовності в ВВО буде приділено можливості перевезення військ у встановлені терміни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на ТАСС.
У Міноборони РФ заявили, що особливу увагу приділять можливостям транспортної інфраструктури з перевезення військових.
Війська Східного військового округу проведуть бойові стрілянини на віддалених полігонах під час перевірки боєготовності.
Топ коментарі
+69 Сергей Воробей 25ea4f2b
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+48 Роман с камнем
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показати весь коментар14.01.2022 09:14
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А дядюшка Ляо хоть все вооруженные силы балалайны проглотит -- и не заметит!
всеобщую мобилизацию
и открывать склады с оружием
для защиты страны ???
что на сие событие скажет мудрому
наша, украинская разведка ???