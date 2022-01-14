У Росії оголосили раптову перевірку бойової готовності армії. ВIДЕО

У Росії проводиться раптова перевірка бойової готовності військ Східного військового округу. Особливу увагу в рамках перевірки бойової готовності в ВВО буде приділено можливості перевезення військ у встановлені терміни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на ТАСС.

У Міноборони РФ заявили, що особливу увагу приділять можливостям транспортної інфраструктури з перевезення військових.

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Війська Східного військового округу проведуть бойові стрілянини на віддалених полігонах під час перевірки боєготовності.