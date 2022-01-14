Симптомы "Омикрона" часто похожи на ОРВИ, - Кузин
Штамм коронавируса "Омикрон" имеет несколько иные симптомы, чем, к примеру, "Дельта", которые очень похожи на обычное ОРВИ.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил главный санврач Игорь Кузин.
По его словам, новая мутация характерна тем, что очень быстро передается, но и очень быстро угасает.
"Заболевание проходит легче, чем, например, инфицирование "Дельтой". Симптомы "Омикрона" немного отличаются. Речь идет прежде всего о чихании. Оно наиболее распространено. Около 75% людей жалуются на это. Кроме того, общая усталость, головная боль. Температуру фиксируют только в четверти случаев. Потеря вкуса и способности различать запахи – это лишь 19% случаев. То есть, больше похоже на протекание ОРВИ", — заметил Кузин.
Он отмечает: несмотря даже на незначительные симптомы заболевания, которые похожи на ОРВИ, тест на коронавирус нужно делать. Ведь заболевание "происходит в период циркуляции СOVID-19".
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В інтерв'ю «Доброго ранку, Америка» вона наполягала на тому, що смерті 75 % повністю вакцинованих людей є смертями людей, які мали принаймні чотири супутні захворювання. І самі ці "супутні захворювання", за її словами, є справжніми винуватцями смертей тих людей.
А коли казали у 2020 році (в час всесвітньої істерії та нагнітання страху щодо ковіду), що смерті ковідних хворих спричинені їхніми хронічними та супутніми хворобами, кричали: "Ні! Тільки ковід!" Тоді всі інші хвороби зникли, залишився тільки ковід. І люди помирали тільки від ковіду.
А зараз пані Валенські каже, що вакциновані "були нездорові від самого початку". Тобто вакцинація до їхніх смертей не має жодного відношення, винні їхні супутні захворювання.
Тепер вони змінюють свою позицію. Оскільки багато смертей відбувається серед людей, які робили уколи, такі валенські хочуть, щоб ми вірили, що вакцини абсолютно безпечні для всіх. Винні супутні захворювання.
Через два дні після своєї останньої появи у програмі «Доброго ранку, Америка» Валенскі з'явилася на Fox News, де ухилилася від питання про стан здоров'я тих, хто помер, бувши вакцинованим, і тих, хто був невакцинованим.
Коли її запитали конкретно про розбивку більш ніж 835 тисяч смертей у Сполучених Штатах, у яких звинувачували «ковід», і скільки їх мали супутні захворювання, Валенскі просто не відповіла, а почала говорити про Омікрон.
"З Omicron ми дуже уважно стежимо за цим", - таку безглузду відповідь дала пані Валенскі на запитання.
Ще одне виправдання, яке Валенскі представила, щоб пояснити полчища повністю вакцинованих людей, які зараз заповнюють лікарні, полягає в тому, що нібито ці пацієнти мають щось інше, крім ковіда.
Откуда вообще такие расценки???? Люди всю жизнь платили и платят налоги, а когда заболевают остаются один на один с медицинской и фармацевтической мафией.
У меня вот сегодня появился насморк, чихание, болит голова.... Где сделать тест? Бесплатный????
Если симптомы ОРВИ...значит это и есть ОРВИ...
так уже третий год настаиваю на том чтобы тестирование сделали бесплатным (а не только с в больнице перед госпитализацией или после выклянчивания у семейного врача) и общедоступным а иногда обязательным ! но видимо такая статистика не нужна никому (а человеку для самоуспокоения... выкладывать 300-350 грн за тест без направления от врача многовато)...
Ширяйтесь, непонятно от чего, но нормальных, здравомыслящих людей просто оставьте в покое!
https://www.epochtimes.com.ua/novyny-suspilstva/ispaniya-zminyuye-svoyu-strategiyu-i-teper-rozglyadatyme-covid-19-yak-prostyy-gryp-141027
оригінал - https://www.lindependant.fr/2022/01/11/covid-19-lespagne-veut-desormais-considerer-lepidemie-comme-une-grippe-10039262.php