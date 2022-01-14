Симптомы "Омикрона" часто похожи на ОРВИ, - Кузин

Штамм коронавируса "Омикрон" имеет несколько иные симптомы, чем, к примеру, "Дельта", которые очень похожи на обычное ОРВИ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил главный санврач Игорь Кузин.

По его словам, новая мутация характерна тем, что очень быстро передается, но и очень быстро угасает.

"Заболевание проходит легче, чем, например, инфицирование "Дельтой". Симптомы "Омикрона" немного отличаются. Речь идет прежде всего о чихании. Оно наиболее распространено. Около 75% людей жалуются на это. Кроме того, общая усталость, головная боль. Температуру фиксируют только в четверти случаев. Потеря вкуса и способности различать запахи – это лишь 19% случаев. То есть, больше похоже на протекание ОРВИ", — заметил Кузин.

Он отмечает: несмотря даже на незначительные симптомы заболевания, которые похожи на ОРВИ, тест на коронавирус нужно делать. Ведь заболевание "происходит в период циркуляции СOVID-19".

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