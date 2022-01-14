Симптоми "Омікрону" часто схожі на ГРВІ, - Кузін
Штам коронавірусу "Омікрон" має трохи інші симптоми, ніж, приміром, "Дельта", які дуже схожі на звичайне ГРВІ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив головний санлікар Ігор Кузін.
За його словами, штам "Омікрон" дуже швидко передається, але й дуже швидко згасає.
"Захворювання минає легше, ніж, наприклад, інфікування "Дельтою. Симптоми "Омікрону" трішки відрізняються. Йдеться перш за все про чхання. Воно є найбільш поширеним. Майже 75% людей скаржаться на це. Крім того, загальна втома, головний біль. Температуру фіксують лише у чверті випадків. Втрата смаку і здатності розрізняти запахи - це лише 19% випадків. Тобто більш схоже на протікання ГРВІ", - пояснив Кузін.
Водночас, додав головний санлікар, попри навіть незначні симптоми захвоювання, які схожі до ГРВІ, тест на коронавірус потрібно робити. Адже захворювання "відбувається в період циркуляції СOVID-19".
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В інтерв'ю «Доброго ранку, Америка» вона наполягала на тому, що смерті 75 % повністю вакцинованих людей є смертями людей, які мали принаймні чотири супутні захворювання. І самі ці "супутні захворювання", за її словами, є справжніми винуватцями смертей тих людей.
А коли казали у 2020 році (в час всесвітньої істерії та нагнітання страху щодо ковіду), що смерті ковідних хворих спричинені їхніми хронічними та супутніми хворобами, кричали: "Ні! Тільки ковід!" Тоді всі інші хвороби зникли, залишився тільки ковід. І люди помирали тільки від ковіду.
А зараз пані Валенські каже, що вакциновані "були нездорові від самого початку". Тобто вакцинація до їхніх смертей не має жодного відношення, винні їхні супутні захворювання.
Тепер вони змінюють свою позицію. Оскільки багато смертей відбувається серед людей, які робили уколи, такі валенські хочуть, щоб ми вірили, що вакцини абсолютно безпечні для всіх. Винні супутні захворювання.
Через два дні після своєї останньої появи у програмі «Доброго ранку, Америка» Валенскі з'явилася на Fox News, де ухилилася від питання про стан здоров'я тих, хто помер, бувши вакцинованим, і тих, хто був невакцинованим.
Коли її запитали конкретно про розбивку більш ніж 835 тисяч смертей у Сполучених Штатах, у яких звинувачували «ковід», і скільки їх мали супутні захворювання, Валенскі просто не відповіла, а почала говорити про Омікрон.
"З Omicron ми дуже уважно стежимо за цим", - таку безглузду відповідь дала пані Валенскі на запитання.
Ще одне виправдання, яке Валенскі представила, щоб пояснити полчища повністю вакцинованих людей, які зараз заповнюють лікарні, полягає в тому, що нібито ці пацієнти мають щось інше, крім ковіда.
Откуда вообще такие расценки???? Люди всю жизнь платили и платят налоги, а когда заболевают остаются один на один с медицинской и фармацевтической мафией.
У меня вот сегодня появился насморк, чихание, болит голова.... Где сделать тест? Бесплатный????
Если симптомы ОРВИ...значит это и есть ОРВИ...
так уже третий год настаиваю на том чтобы тестирование сделали бесплатным (а не только с в больнице перед госпитализацией или после выклянчивания у семейного врача) и общедоступным а иногда обязательным ! но видимо такая статистика не нужна никому (а человеку для самоуспокоения... выкладывать 300-350 грн за тест без направления от врача многовато)...
Ширяйтесь, непонятно от чего, но нормальных, здравомыслящих людей просто оставьте в покое!
https://www.epochtimes.com.ua/novyny-suspilstva/ispaniya-zminyuye-svoyu-strategiyu-i-teper-rozglyadatyme-covid-19-yak-prostyy-gryp-141027
оригінал - https://www.lindependant.fr/2022/01/11/covid-19-lespagne-veut-desormais-considerer-lepidemie-comme-une-grippe-10039262.php