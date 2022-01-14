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Новини Коронавірус і карантин
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ГРВІ (144) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Симптоми "Омікрону" часто схожі на ГРВІ, - Кузін

Симптоми

Штам коронавірусу "Омікрон" має трохи інші симптоми, ніж, приміром, "Дельта", які дуже схожі на звичайне ГРВІ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив головний санлікар Ігор Кузін.

За його словами, штам "Омікрон" дуже швидко передається, але й дуже швидко згасає.

"Захворювання минає легше, ніж, наприклад, інфікування "Дельтою. Симптоми "Омікрону" трішки відрізняються. Йдеться перш за все про чхання. Воно є найбільш поширеним. Майже 75% людей скаржаться на це. Крім того, загальна втома, головний біль. Температуру фіксують лише у чверті випадків. Втрата смаку і здатності розрізняти запахи - це лише 19% випадків. Тобто більш схоже на протікання ГРВІ", - пояснив Кузін.

Водночас, додав головний санлікар, попри навіть незначні симптоми захвоювання, які схожі до ГРВІ, тест на коронавірус потрібно робити. Адже захворювання "відбувається в період циркуляції СOVID-19".

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Топ коментарі
+9
- Чем выгоден чай?
- Тем, что его можно пить на работе.
- А чем выгоден "Jack Daniels"?
- Тем, что он выглядит, как чай (с)
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14.01.2022 10:36
+7
Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка.(c)

Если симптомы ОРВИ...значит это и есть ОРВИ...
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14.01.2022 11:49
+6
диагноз - заболели на "ковид", похожим на ОРВИ, с симптомами "омикрон"...
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14.01.2022 10:43
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- Чем выгоден чай?
- Тем, что его можно пить на работе.
- А чем выгоден "Jack Daniels"?
- Тем, что он выглядит, как чай (с)
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14.01.2022 10:36 Відповісти
Нове дослідження показало, що багато людей, які були «повністю вакциновані» від Covid-19, зараз мертві, але глава CDC (Центру з контролю захворювань США) Рошель Валенскі звинувачує «супутні захворювання», а не самі уколи.

В інтерв'ю «Доброго ранку, Америка» вона наполягала на тому, що смерті 75 % повністю вакцинованих людей є смертями людей, які мали принаймні чотири супутні захворювання. І самі ці "супутні захворювання", за її словами, є справжніми винуватцями смертей тих людей.

А коли казали у 2020 році (в час всесвітньої істерії та нагнітання страху щодо ковіду), що смерті ковідних хворих спричинені їхніми хронічними та супутніми хворобами, кричали: "Ні! Тільки ковід!" Тоді всі інші хвороби зникли, залишився тільки ковід. І люди помирали тільки від ковіду.

А зараз пані Валенські каже, що вакциновані "були нездорові від самого початку". Тобто вакцинація до їхніх смертей не має жодного відношення, винні їхні супутні захворювання.

Тепер вони змінюють свою позицію. Оскільки багато смертей відбувається серед людей, які робили уколи, такі валенські хочуть, щоб ми вірили, що вакцини абсолютно безпечні для всіх. Винні супутні захворювання.

Через два дні після своєї останньої появи у програмі «Доброго ранку, Америка» Валенскі з'явилася на Fox News, де ухилилася від питання про стан здоров'я тих, хто помер, бувши вакцинованим, і тих, хто був невакцинованим.

Коли її запитали конкретно про розбивку більш ніж 835 тисяч смертей у Сполучених Штатах, у яких звинувачували «ковід», і скільки їх мали супутні захворювання, Валенскі просто не відповіла, а почала говорити про Омікрон.

"З Omicron ми дуже уважно стежимо за цим", - таку безглузду відповідь дала пані Валенскі на запитання.

Ще одне виправдання, яке Валенскі представила, щоб пояснити полчища повністю вакцинованих людей, які зараз заповнюють лікарні, полягає в тому, що нібито ці пацієнти мають щось інше, крім ковіда.
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15.01.2022 12:44 Відповісти
диагноз - заболели на "ковид", похожим на ОРВИ, с симптомами "омикрон"...
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14.01.2022 10:43 Відповісти
"Симптоми "Омікрону" часто схожі на ГРВІ, - Кузін"- парад ****** !
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14.01.2022 10:50 Відповісти
Про діарею ще б вказав, це ж основний симптом.
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14.01.2022 12:11 Відповісти
У них вона одна на все зекодло!
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14.01.2022 12:20 Відповісти
Тест надо делать говорите???? А за чей счёт? 900 грн просто так из кармана выложить? Особенно при пенсии 2300!???
Откуда вообще такие расценки???? Люди всю жизнь платили и платят налоги, а когда заболевают остаются один на один с медицинской и фармацевтической мафией.
У меня вот сегодня появился насморк, чихание, болит голова.... Где сделать тест? Бесплатный????
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14.01.2022 11:33 Відповісти
ПЛР-тест безкоштовний. Але його треба робити в перші дні. 900 грн. це тест на антитіла, його не обов'язково робити, хоча деякі роботодавців вимагають.
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14.01.2022 14:20 Відповісти
ПЦР тест это не тест на антитела, что Вы ерунду пишете???? Это тест на сам вирус!!!! И он делается с первых дней заболевания, чтобы определить систему лечения, и стоит он 900 грн, и не бесплатный!!!!! Где его бемюсплатно делают!???
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14.01.2022 17:02 Відповісти
ПЛР-тест робиться не для "сістєми лєчєнія", а для визначення НАЯВНОСТІ коронавіруса. Нахріна тобі пенсіонерці тест на антитіла??? ВІн тобі і НАХРІН не здався. КУди ти з ним підеш? Це тільки роботодавці вимають у деяких і я робив його за 600 грн. ПЛР-тест - БЕЗКОШТОВНИЙ. Де ти прочитала у статті вимогу про тест саме на антитіла? Це твої фантазії.
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15.01.2022 18:23 Відповісти
ціна його не 900 грн (для чистоти експерименту зауважу), а в залежності від персональної знижки від 440 до 650 грн.
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15.01.2022 12:32 Відповісти
Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка.(c)

Если симптомы ОРВИ...значит это и есть ОРВИ...
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14.01.2022 11:49 Відповісти
несмотря даже на незначительные симптомы заболевания, которые похожи на ОРВИ, тест на коронавирус нужно делать. Ведь заболевание "происходит в период циркуляции СOVID-19".

так уже третий год настаиваю на том чтобы тестирование сделали бесплатным (а не только с в больнице перед госпитализацией или после выклянчивания у семейного врача) и общедоступным а иногда обязательным ! но видимо такая статистика не нужна никому (а человеку для самоуспокоения... выкладывать 300-350 грн за тест без направления от врача многовато)...
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14.01.2022 12:02 Відповісти
В Одессе тест ПЦР 900 грн!!!!
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14.01.2022 12:21 Відповісти
В Киеве можно за 800 найти
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14.01.2022 13:31 Відповісти
Колотися, колотися, терміново всім колотися! Третій, четвертий, п'ятий раз!
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14.01.2022 12:04 Відповісти
А дехто віддає перевагу нюханню, нюханню і нюханню безкінечної "доріжки".
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14.01.2022 12:16 Відповісти
Ти саме за нього проголосував навесні 2019го7
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14.01.2022 12:24 Відповісти
Три недели назад заболел, чем-то. Два дня температура, лающий кашель. Три дня еще слабость. И все.
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14.01.2022 12:52 Відповісти
Похожие симптомы,кашель правда немного дольше, но организм справился. Страшно подумать, где бы я был, если бы ширнулся...
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14.01.2022 18:30 Відповісти
Естественно!!! Большинство сезонных ОРВИ вызывается исключительно КОРОНОВИРУСАМИ!
Ширяйтесь, непонятно от чего, но нормальных, здравомыслящих людей просто оставьте в покое!
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14.01.2022 18:28 Відповісти
цікава новина: "Іспанія змінює свою стратегію і тепер розглядатиме Covid-19 як простий грип"
https://www.epochtimes.com.ua/novyny-suspilstva/ispaniya-zminyuye-svoyu-strategiyu-i-teper-rozglyadatyme-covid-19-yak-prostyy-gryp-141027

оригінал - https://www.lindependant.fr/2022/01/11/covid-19-lespagne-veut-desormais-considerer-lepidemie-comme-une-grippe-10039262.php
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15.01.2022 12:42 Відповісти
 
 