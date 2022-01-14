Украина и Грузия станут членами НАТО, - Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия станут членами НАТО, однако Альянс не устанавливал срок, когда это произойдет.
Об этом он заявил в интервью La Repubblica, передает Цензор.НЕТ.
"Украина уже обратилась с просьбой о присоединении, и мы решили работать над этим, поддерживая ее реформы, помогая в модернизации вооруженных сил по нашим стандартам. В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами, но мы не устанавливали, когда именно", – отметил Столтенберг.
Генсек также заверил, что НАТО не пойдет на компромиссы по расширению Альянса и размещению войск в Восточной Европе.
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+89 Роман с камнем
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Тут нужно либо действие - просто принять в НАТО. Либо молчать.
Только после каждого мы живём хуже и хуже
В отличии самих президентов и окружения
Возьмите всех депутатов
После каденции хоть один живёт на пенсию
Нигде не работали а долларовые миллионеры
Посмотрите на их ,,хатынки,,
У всех построены явно не на з/п
Одному мама оператор котельни построила
Другой ,,хатынку,, в альпах купил с 2 гектарами
Гарна новина