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Украина и Грузия станут членами НАТО, - Столтенберг

Украина и Грузия станут членами НАТО, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия станут членами НАТО, однако Альянс не устанавливал срок, когда это произойдет.

Об этом он заявил в интервью La Repubblica, передает Цензор.НЕТ.

"Украина уже обратилась с просьбой о присоединении, и мы решили работать над этим, поддерживая ее реформы, помогая в модернизации вооруженных сил по нашим стандартам. В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами, но мы не устанавливали, когда именно", – отметил Столтенберг.

Генсек также заверил, что НАТО не пойдет на компромиссы по расширению Альянса и размещению войск в Восточной Европе.

Также читайте: Лавров заявил, что НАТО "искусственно заманивает в свои ряды" Украину, Швецию и Финляндию

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Топ комментарии
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14.01.2022 11:19
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14.01.2022 11:08
+53
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14.01.2022 11:09
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обещания) Как с пенсией, будет, но не сейчас. А когда будет, то мало.
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14.01.2022 14:37 Ответить
К чему сейчас делать такие безответственные заявления? Подразнить за наш счет наРФию?
Тут нужно либо действие - просто принять в НАТО. Либо молчать.
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14.01.2022 14:49 Ответить
У нас все,,замечательные,, президенты
Только после каждого мы живём хуже и хуже
В отличии самих президентов и окружения
Возьмите всех депутатов
После каденции хоть один живёт на пенсию
Нигде не работали а долларовые миллионеры
Посмотрите на их ,,хатынки,,
У всех построены явно не на з/п
Одному мама оператор котельни построила
Другой ,,хатынку,, в альпах купил с 2 гектарами
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14.01.2022 16:29 Ответить
а я то думаю, что это за вспышки и хлопки за поребриком, а это оказывается свинокацапы своими пуканами празднуют наше предстоящее вступление в НАТО.
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14.01.2022 17:54 Ответить
Україна та Грузія стануть членами НАТО Джерело:

Гарна новина
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14.01.2022 20:31 Ответить
Це дуже круто!
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14.01.2022 21:53 Ответить
Всё круто, только надо всю ЗЕшоблу выкинуть нафик из ОПы и ВР!
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15.01.2022 02:07 Ответить
все, что полгода готовили зеленьський с дерьмаком по отдалению Украины от НАТО, прекращение на месяц работа зРады, 15 дней отдыха на Новый год, все пошло прахом... Порошенко в Европе за две недели работы (а не отдыха) провел встречи, о которых зеленьський с дерьмаком узнали как в страшном сне... что они ведущий с ведомым будут делать, ведь задание какцапов сорвано...
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15.01.2022 10:16 Ответить
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