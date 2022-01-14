Україна та Грузія стануть членами НАТО, - Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна та Грузія стануть членами НАТО, однак Альянс не встановлював терміну, коли це відбудеться.
Про це він заявив в інтерв'ю La Repubblica, передає Цензор.НЕТ.
"Україна вже звернулася з проханням про приєднання, і ми вирішили працювати над цим, підтримуючи її реформи, допомагаючи у модернізації збройних сил за нашими стандартами. 2008 року ми вирішили, що Україна та Грузія стануть членами, але ми не встановлювали, коли саме", - зазначив Столтенберг.
Генсек також запевнив, що НАТО не піде на компроміси щодо розширення Альянсу та розміщення військ у Східній Європі.
Топ коментарі
+89 Роман с камнем
показати весь коментар14.01.2022 11:19
+65 Вольный Каменьщик
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+53 Вольный Каменьщик
показати весь коментар14.01.2022 11:09
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Тут нужно либо действие - просто принять в НАТО. Либо молчать.
Только после каждого мы живём хуже и хуже
В отличии самих президентов и окружения
Возьмите всех депутатов
После каденции хоть один живёт на пенсию
Нигде не работали а долларовые миллионеры
Посмотрите на их ,,хатынки,,
У всех построены явно не на з/п
Одному мама оператор котельни построила
Другой ,,хатынку,, в альпах купил с 2 гектарами
Гарна новина