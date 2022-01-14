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Україна та Грузія стануть членами НАТО, - Столтенберг

Україна та Грузія стануть членами НАТО, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна та Грузія стануть членами НАТО, однак Альянс не встановлював терміну, коли це відбудеться.

Про це він заявив в інтерв'ю La Repubblica, передає Цензор.НЕТ.

"Україна вже звернулася з проханням про приєднання, і ми вирішили працювати над цим, підтримуючи її реформи, допомагаючи у модернізації збройних сил за нашими стандартами. 2008 року ми вирішили, що Україна та Грузія стануть членами, але ми не встановлювали, коли саме", - зазначив Столтенберг.

Генсек також запевнив, що НАТО не піде на компроміси щодо розширення Альянсу та розміщення військ у Східній Європі.

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Топ коментарі
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14.01.2022 11:19
+65
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14.01.2022 11:08
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14.01.2022 11:09
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обещания) Как с пенсией, будет, но не сейчас. А когда будет, то мало.
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14.01.2022 14:37 Відповісти
К чему сейчас делать такие безответственные заявления? Подразнить за наш счет наРФию?
Тут нужно либо действие - просто принять в НАТО. Либо молчать.
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14.01.2022 14:49 Відповісти
У нас все,,замечательные,, президенты
Только после каждого мы живём хуже и хуже
В отличии самих президентов и окружения
Возьмите всех депутатов
После каденции хоть один живёт на пенсию
Нигде не работали а долларовые миллионеры
Посмотрите на их ,,хатынки,,
У всех построены явно не на з/п
Одному мама оператор котельни построила
Другой ,,хатынку,, в альпах купил с 2 гектарами
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14.01.2022 16:29 Відповісти
а я то думаю, что это за вспышки и хлопки за поребриком, а это оказывается свинокацапы своими пуканами празднуют наше предстоящее вступление в НАТО.
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14.01.2022 17:54 Відповісти
Україна та Грузія стануть членами НАТО Джерело:

Гарна новина
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14.01.2022 20:31 Відповісти
Це дуже круто!
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14.01.2022 21:53 Відповісти
Всё круто, только надо всю ЗЕшоблу выкинуть нафик из ОПы и ВР!
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15.01.2022 02:07 Відповісти
все, что полгода готовили зеленьський с дерьмаком по отдалению Украины от НАТО, прекращение на месяц работа зРады, 15 дней отдыха на Новый год, все пошло прахом... Порошенко в Европе за две недели работы (а не отдыха) провел встречи, о которых зеленьський с дерьмаком узнали как в страшном сне... что они ведущий с ведомым будут делать, ведь задание какцапов сорвано...
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15.01.2022 10:16 Відповісти
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