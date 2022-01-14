Претензии РФ к НАТО "накопились" с 90-х годов, - Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Москва сейчас потребовала гарантии нерасширения НАТО.
Об этом глава МИД РФ сообщил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Накопилось. Накопилось за период после 90-х годов, когда обещания, которые давались о нерасширении НАТО, о непродвижении военной инфраструктуры на восток, неразмещении существенных боевых сил на территории новых членов, они были грубо выброшены в корзину нашими западными друзьями", - подчеркнул Лавров.
По его словам, НАТО "в течение пяти волн расширения" подошло к границам России, сейчас Альянс якобы активно осваивает в военном плане территории, наращивает сухопутные силы, авиацию, масштаб учений на Черном море вырос многократно.
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уже тогда подлое НАТО хотело завладеть сердцами через желудок москвы.
еда была такая вкусная, что москва даже собралась вступать в НАТО тогда, сам идер хотел дружить с их колбасой.
москва выпила, закусила, подумала, но не поддалась.
Финляндия. Швеция, Чехия, Сербия, и т д список длинный.
Когда НАТО такое обещало ???
нормальные находят себе более интересные занятия... чтоб жить и не портить жизнь другим...
***
не стоит скапливать обиды,
их тесный сгусток ядовит,
и гнусны видом инвалиды
непереваренных обид.
именно поэтому, наверное, ********* лавруша, в Америке твоя дылда великовозрастная гражданство получила и там ошивается, а не на вЯливай паРаше...
именно потому, что НАТО - это вообще...вся кремлядь, все высокие чинуши из паРаши отправили туда своих высерков, плятей, свои наворованные бабки, накупили там недвиги и попрятали там бабло. НАТО - это таки ужас, не то шта рассея.)
больной идиот-пуйло в предверии своей кончины хочет хоть каких-то достижений, а их нетути,
паРаша осталась в окружении сплошных "друзей и союзников".))
фактически изгой, на всех парах двигается к статусу сродни Северной Кореи или Ирана.
********* хотят вернуть все взад, но Запад единодушно и конретно послал паРашу с ее бредовыми хотелками, поэтому визги и вой.
бесится кремлядь как раз отого, что Украина вырвалась из-под влияния азиопской паРаши, хотят они вернуть прошлые времена, да только хер им по всей наглой роже.
правда, сейчас в руководстве Украины сидят капитулянты, абсолютно неквалифицированные идиоты и даже просто агенты и граждане паРаши, полно агентов в СБУ и прочих местах.
вот с этим что-то надо делать.
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несколько болезненные* - это до обоссачки, обосрачки и с истошными визгами на всю акваторию залива Гуантанамо
Влад
@notaboovlad
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В ответ
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Умом ватанов не понять, Дубиной мозг им не исправить - Их лучше в одиночестве оставить, И пусть себе кричат "нас-рать!"