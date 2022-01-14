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Лавров (2234) НАТО (8634) россия (93003)

Претензии РФ к НАТО "накопились" с 90-х годов, - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Москва сейчас потребовала гарантии нерасширения НАТО.

Об этом глава МИД РФ сообщил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Накопилось. Накопилось за период после 90-х годов, когда обещания, которые давались о нерасширении НАТО, о непродвижении военной инфраструктуры на восток, неразмещении существенных боевых сил на территории новых членов, они были грубо выброшены в корзину нашими западными друзьями", - подчеркнул Лавров.

По его словам, НАТО "в течение пяти волн расширения" подошло к границам России, сейчас Альянс якобы активно осваивает в военном плане территории, наращивает сухопутные силы, авиацию, масштаб учений на Черном море вырос многократно.

Также читайте: Лавров заявил, что НАТО "искусственно заманивает в свои ряды" Украину, Швецию и Финляндию

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Топ комментарии
+30
Придурок, НАТО було біля кацапських кордонів з 1949 року... По-перше, Аляска, по-друге, Норвегія, яка у НАТО із самого його заснування!
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14.01.2022 11:31
+25
С тех времен когда РФ у НАТО просили "ножки буша" на пожрать?
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14.01.2022 11:32
+20
Чомусь це не заважає його дочці бути громадянкою країни НАТО. Та й в самого Меріна напевно є схожий паспорт.
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14.01.2022 11:33
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Придурок, НАТО було біля кацапських кордонів з 1949 року... По-перше, Аляска, по-друге, Норвегія, яка у НАТО із самого його заснування!
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14.01.2022 11:31 Ответить
Турцию забыл?
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14.01.2022 11:36 Ответить
у рашковании есть с турцией граница?
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14.01.2022 11:44 Ответить
Формально є, як і у нас - через море вважається кордон у міжнародному праві.
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14.01.2022 11:45 Ответить
Не забув, вона просто з 1952, а не з 1949...
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14.01.2022 11:44 Ответить
да нет раньше с 1693 года....
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14.01.2022 11:53 Ответить
Verno, tak kak Norge odin iz sozdatelei NATO.
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14.01.2022 11:37 Ответить
Насчет Норвегии... Сталин в начале 1941-ом году, в переписке с Гитлером, сделал предъяву на Норвегию. Гитлер понял, шо надо начинать войну... Гитлер так и не не ответил Сталину, прекратив с ним переписку.
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14.01.2022 11:53 Ответить
Не забувайте ще й Турречину.
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14.01.2022 12:38 Ответить
Я просто назвав говорив про країни, які в НАТО з моменту заснування в 1949... Туреччину ж прийняли в 1952. А так ще з москалями межують члени НАТО Естонія, Латвія, Литва, ну і Польща з Кьонінсбергзькою областю. Але війська кацапи чомусь підігнали до України, де жодного підрозділу НАТО нема...
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14.01.2022 13:01 Ответить
С тех времен когда РФ у НАТО просили "ножки буша" на пожрать?
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14.01.2022 11:32 Ответить
всем НАТОм собирали покушать московитам в 90-е.
уже тогда подлое НАТО хотело завладеть сердцами через желудок москвы.
еда была такая вкусная, что москва даже собралась вступать в НАТО тогда, сам идер хотел дружить с их колбасой.
москва выпила, закусила, подумала, но не поддалась.
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14.01.2022 12:04 Ответить
Чомусь це не заважає його дочці бути громадянкою країни НАТО. Та й в самого Меріна напевно є схожий паспорт.
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14.01.2022 11:33 Ответить
Калининград.
Финляндия. Швеция, Чехия, Сербия, и т д список длинный.
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14.01.2022 11:34 Ответить
Гріх не взути лоха. І Придніствовья і Карабах, і Грузію і Крим та Донбас проковтнув всемогутній Захід. Чому і б і далі паРаші не понагліти ?
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14.01.2022 11:35 Ответить
Коли гуманітарку жерли?
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14.01.2022 11:39 Ответить
В мене лиш одна претензія до НАТО, а точніше до США: нах..я в 90-х Рашу відкормили "ніжками Буша"?
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14.01.2022 11:40 Ответить
Бо американці, на відміну від касабів, мають співчуття та емоції.
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14.01.2022 11:47 Ответить
Лавров! Тщательно отсортируй, плотно сверни в трубочку, засунь претензии себе в очко, подожги и галопом по кругу, как говорится поддай лошади жару!
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14.01.2022 11:43 Ответить



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14.01.2022 12:01 Ответить
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14.01.2022 12:05 Ответить
А у Запада типа к раше претензий не накопилось? Да лаврушка? Вы будете с путлером наглеть и что то требовать а не у кого претензий быть не должно? Так не бывает- конь ты в пальто! Ты ж понимаешь что куйлу (да и тебе, как поцу входящему в его ближайшее окружение) придётся за всё ответить! Всё это в истории уже было и всё это уже проходили. Не веришь? Вспомни, что было с верхушкой когда товарисч сралин ласты склеил. Вот примерно где то так и будет!
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14.01.2022 11:43 Ответить
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14.01.2022 11:44 Ответить
они хоть за ленд-лиз рассчитались? а то там какой-то крейсер с золотом удачно "утонул" по дороге, говорят
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14.01.2022 11:45 Ответить
Особливо цікавий пункт 2. Пшениця продається на внутрішньому ринку- падає ціна на зерно та бюджет отримує гроші. Соц програми- це пенсії. Всі кошти, отримані від продажу зерна пішли на пенсії тим вилупкам, що зараз верещать про вялічіє та "покажем кузькіну мать". Країна людей з пам'яттю гупі.
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14.01.2022 11:47 Ответить
агония режима
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14.01.2022 11:44 Ответить
Поезд ушёл.
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14.01.2022 11:45 Ответить
В 90 у кацапов была одна претензия - побольше ножек Буша.
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14.01.2022 11:46 Ответить
У рашки претензии к НАТО могут быть только что давно вас не п***ли. Вообще козломордые страх потеряли. Весь мир кошмарят. Лучше бы изолировались как северная Корея и мариновались в собственном соку
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14.01.2022 11:47 Ответить
"ножки буша" в бояре не промаренованы?
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14.01.2022 11:47 Ответить
Не , ну не дурак... В 1949 г. кремлядь приглашалась к истокам создания НАТО... До сих пор коллективно защищаться не желает, бо ведет агрессивную политику. В этом разрезе НАТО - кацапам поперек горла.
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14.01.2022 11:48 Ответить
Предоставьте пожалуйста ваши доказательства в каком документе или меморандуме были эти самые обещания, которые давались о нерасширении НАТО …🤪
Когда НАТО такое обещало ???
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14.01.2022 11:52 Ответить
только маньяки копят обиды десятилетиями...
нормальные находят себе более интересные занятия... чтоб жить и не портить жизнь другим...
***
не стоит скапливать обиды,
их тесный сгусток ядовит,
и гнусны видом инвалиды
непереваренных обид.
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14.01.2022 11:52 Ответить
сколько там теперь на москвабаде за 1 бакс ржублей дают за 80 вроде
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14.01.2022 11:53 Ответить
У Лаврова каша в голове. "...вони були грубо викинуті в кошик нашими західними друзями" ДРУЗЬЯ выбросили в корзину!!! Он сам понял, что сказал?
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14.01.2022 11:53 Ответить
та унылую лошадь уже на цитаты разбирать можно А ямщик из той повозки такой: - Ехай нахой!
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14.01.2022 11:55 Ответить
Ну то відсунь, кобила лютая.
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14.01.2022 11:58 Ответить
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14.01.2022 11:58 Ответить
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14.01.2022 12:07 Ответить
Мало ножек буша поставляли, видимо. Оттого и претензии с 90-х.
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14.01.2022 12:00 Ответить
НАТА - ЭНТО УЖАСТЬ! НАТА -ЭТА ВАПЩЕ!!!

именно поэтому, наверное, ********* лавруша, в Америке твоя дылда великовозрастная гражданство получила и там ошивается, а не на вЯливай паРаше...
именно потому, что НАТО - это вообще...вся кремлядь, все высокие чинуши из паРаши отправили туда своих высерков, плятей, свои наворованные бабки, накупили там недвиги и попрятали там бабло. НАТО - это таки ужас, не то шта рассея.)
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14.01.2022 12:02 Ответить
Дебил, во первых страна в праве решать присоединиться ли ей в НАТО не спрашивая тебя, во вторых какое тебе дело что "сосед кушает", и в третьих чем глубже твоя Раша сует свой ...бальник на чужую территорию, тем больше соседним странам хочется в НАТО.
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14.01.2022 12:03 Ответить
Такое говорить... там никакой логики нет, окромя того, шо НАТО рядом - кацапы не смогут нормально бухнуть , бо тада нада хоть как-та шевелиться.
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14.01.2022 12:12 Ответить
30 років терпіли? чи просто терпіли?
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14.01.2022 12:05 Ответить
кацапские обиженки
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14.01.2022 12:05 Ответить
Ещё одна ложь к накопившейся кацапской лжи. Лошадь уже брешет так...по инерции. Выхода просто нет. Можно улететь с 9 этажа. А доцю в Нью-Йорке просто могут вздернуть на небоскрёбе. Все повязаны. Омерта.
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14.01.2022 12:08 Ответить
Непонятно о какой опасности со стороны НАТО он говорит. Кого НАТО оккупировало ? НАТО имеет дело лишь с независимыми странами. И если Украина независима,то какие тогда проблемы. - Как раз здесь и вскрывается вероломство и ложь кацапа - они считают Украину зависимой от них. И когда имеют полный контроль над ней - врут всему миру о ее независимости. Ну и зачем Украине такая непривлекательная роль вассала с смрадным двойным дном ?
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14.01.2022 12:10 Ответить
нет, они как раз чувствуют, что их стремление иметь сферу влияния, как у Совка, уже обломилось, потому и визжат и истерят.

больной идиот-пуйло в предверии своей кончины хочет хоть каких-то достижений, а их нетути,
паРаша осталась в окружении сплошных "друзей и союзников".))
фактически изгой, на всех парах двигается к статусу сродни Северной Кореи или Ирана.

********* хотят вернуть все взад, но Запад единодушно и конретно послал паРашу с ее бредовыми хотелками, поэтому визги и вой.

бесится кремлядь как раз отого, что Украина вырвалась из-под влияния азиопской паРаши, хотят они вернуть прошлые времена, да только хер им по всей наглой роже.

правда, сейчас в руководстве Украины сидят капитулянты, абсолютно неквалифицированные идиоты и даже просто агенты и граждане паРаши, полно агентов в СБУ и прочих местах.
вот с этим что-то надо делать.
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14.01.2022 12:23 Ответить
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14.01.2022 12:16 Ответить
Ишак напомнить тебе вонючему Будапештский меморандум так что засунь свои претензии в свое мягкое место
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14.01.2022 12:18 Ответить
Ничего ему не нужно . загнанному в усмерть. разве шо усыпить...
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14.01.2022 12:20 Ответить
Одновременно со всей сворой и х-лом
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14.01.2022 12:30 Ответить
пристрелите его, пусть не мучается!
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14.01.2022 12:20 Ответить
Покудова дочь Лаврова, проживая в Штатах, не посещает в оранжевой пижаме несколько болезненные* физиотерапевтические процедуры в закрытом пансионате "Гуантанамо", все его "агрессивные" выпады в сторону США и их союзников по НАТО - галимая туфта, не имеющая ничего общего с реальностью.
----------------------------------------
несколько болезненные* - это до обоссачки, обосрачки и с истошными визгами на всю акваторию залива Гуантанамо
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14.01.2022 12:21 Ответить
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14.01.2022 12:39 Ответить
Треба повернути РФ до стану 90-х років щоб вони забули про НАТО і просили в Заходу кусок хліба.
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14.01.2022 12:53 Ответить
Так сама Росія після 90-х напала на : Грузію, Молдову, Україну, майже окупувала Білорусь.
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14.01.2022 12:55 Ответить
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14.01.2022 13:13 Ответить
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14.01.2022 13:15 Ответить
Не могу понять что этого гуманоида прорвало, методичку дали в руки и иди кукарекай???
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14.01.2022 13:18 Ответить
Что звездит этот придупок Лавров!! Он сам забыл как В конце 90-х Россия активно брала участь во всех мероприятиях НАТО (представителем России в НАТО, был второй придурок Д. Рогозин)).И Вся эта кампашка российских шлюх-шпионов, жила себе прекрасно в НАТО, шпионила, выклянчила себе различные современные военные технологии и тд !! Даже в одно время Россия чуть не стааи членом НАТО!! Как всё это бысто забыли эти двуличные путинские жопализы. да и сам Пуйло -*****, этот мировой убийцаи террорист № 1, это брехло и провокатор, со знаком качества!! А Лавров лучше бы следил за своей дочерью наркоманкой , проживающая , кстаити и сегодня,В Гнилой США , а не в СРАНОЙ обосцанной и обосранной МОСКВЕ!!
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14.01.2022 14:11 Ответить
Пойди покакай, раз столько накопилось
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14.01.2022 14:12 Ответить
Лавров Придурок!!! Какие претензии , к НАТО с 90-х!! В 90-х годах президент-алкоголик России-Ельцин и НАТО целовались в засос на весь мир и клялись друг -другу в вечной дружбе !! Лавров!! Читай историю и посмотри фото 15 летней давности,, А Д. Рогозин бегал За Ельциным, сзади с туалетной бумагой! !Как бысто все всё в России забыли!!
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14.01.2022 14:31 Ответить
30 років чекав, почекаєш і ще...
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14.01.2022 14:33 Ответить
Видимо это он вспомнил, когда их бомбили куриными окорочками,так они были непротив.
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14.01.2022 14:35 Ответить














Влад


@notaboovlad

·
https://twitter.com/notaboovlad/status/1481908007306997761 4 ч



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https://twitter.com/ElenaBotkina @ElenaBotkina

Умом ватанов не понять, Дубиной мозг им не исправить - Их лучше в одиночестве оставить, И пусть себе кричат "нас-рать!"
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14.01.2022 14:37 Ответить
 
 