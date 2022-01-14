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Лавров (1544) НАТО (6206) росія (63568)

Претензії РФ до НАТО "накопичились" з 90-х років, - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пояснив, чому Москва зараз почала вимагати гарантії нерозширення НАТО.

Про це голова МЗС РФ повідомив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Накопичилось. Накопичилось за період після 90-х років, коли обіцянки, що давалися про нерозширення НАТО про непросування військової інфраструктури на схід, нерозміщення істотних бойових сил на території нових членів, вони були грубо викинуті в кошик нашими західними друзями", - наголосив Лавров.

За його словами, НАТО "протягом п'яти хвиль розширення" підійшло впритул до кордонів Росії, зараз Альянс нібито активно освоює у військовому плані території, нарощує сухопутні сили, авіацію, масштаб навчань на Чорному морі зріс багаторазово.

Також читайте: Лавров заявив, що НАТО "штучно заманює до своїх лав" Україну, Швецію та Фінляндію

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Топ коментарі
+30
Придурок, НАТО було біля кацапських кордонів з 1949 року... По-перше, Аляска, по-друге, Норвегія, яка у НАТО із самого його заснування!
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14.01.2022 11:31
+25
С тех времен когда РФ у НАТО просили "ножки буша" на пожрать?
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14.01.2022 11:32
+20
Чомусь це не заважає його дочці бути громадянкою країни НАТО. Та й в самого Меріна напевно є схожий паспорт.
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14.01.2022 11:33
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Придурок, НАТО було біля кацапських кордонів з 1949 року... По-перше, Аляска, по-друге, Норвегія, яка у НАТО із самого його заснування!
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14.01.2022 11:31 Відповісти
Турцию забыл?
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14.01.2022 11:36 Відповісти
у рашковании есть с турцией граница?
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14.01.2022 11:44 Відповісти
Формально є, як і у нас - через море вважається кордон у міжнародному праві.
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14.01.2022 11:45 Відповісти
Не забув, вона просто з 1952, а не з 1949...
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14.01.2022 11:44 Відповісти
да нет раньше с 1693 года....
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14.01.2022 11:53 Відповісти
Verno, tak kak Norge odin iz sozdatelei NATO.
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14.01.2022 11:37 Відповісти
Насчет Норвегии... Сталин в начале 1941-ом году, в переписке с Гитлером, сделал предъяву на Норвегию. Гитлер понял, шо надо начинать войну... Гитлер так и не не ответил Сталину, прекратив с ним переписку.
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14.01.2022 11:53 Відповісти
Не забувайте ще й Турречину.
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14.01.2022 12:38 Відповісти
Я просто назвав говорив про країни, які в НАТО з моменту заснування в 1949... Туреччину ж прийняли в 1952. А так ще з москалями межують члени НАТО Естонія, Латвія, Литва, ну і Польща з Кьонінсбергзькою областю. Але війська кацапи чомусь підігнали до України, де жодного підрозділу НАТО нема...
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14.01.2022 13:01 Відповісти
С тех времен когда РФ у НАТО просили "ножки буша" на пожрать?
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14.01.2022 11:32 Відповісти
всем НАТОм собирали покушать московитам в 90-е.
уже тогда подлое НАТО хотело завладеть сердцами через желудок москвы.
еда была такая вкусная, что москва даже собралась вступать в НАТО тогда, сам идер хотел дружить с их колбасой.
москва выпила, закусила, подумала, но не поддалась.
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14.01.2022 12:04 Відповісти
Чомусь це не заважає його дочці бути громадянкою країни НАТО. Та й в самого Меріна напевно є схожий паспорт.
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14.01.2022 11:33 Відповісти
Калининград.
Финляндия. Швеция, Чехия, Сербия, и т д список длинный.
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14.01.2022 11:34 Відповісти
Гріх не взути лоха. І Придніствовья і Карабах, і Грузію і Крим та Донбас проковтнув всемогутній Захід. Чому і б і далі паРаші не понагліти ?
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14.01.2022 11:35 Відповісти
Коли гуманітарку жерли?
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14.01.2022 11:39 Відповісти
В мене лиш одна претензія до НАТО, а точніше до США: нах..я в 90-х Рашу відкормили "ніжками Буша"?
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14.01.2022 11:40 Відповісти
Бо американці, на відміну від касабів, мають співчуття та емоції.
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14.01.2022 11:47 Відповісти
Лавров! Тщательно отсортируй, плотно сверни в трубочку, засунь претензии себе в очко, подожги и галопом по кругу, как говорится поддай лошади жару!
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14.01.2022 11:43 Відповісти



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14.01.2022 12:01 Відповісти
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14.01.2022 12:05 Відповісти
А у Запада типа к раше претензий не накопилось? Да лаврушка? Вы будете с путлером наглеть и что то требовать а не у кого претензий быть не должно? Так не бывает- конь ты в пальто! Ты ж понимаешь что куйлу (да и тебе, как поцу входящему в его ближайшее окружение) придётся за всё ответить! Всё это в истории уже было и всё это уже проходили. Не веришь? Вспомни, что было с верхушкой когда товарисч сралин ласты склеил. Вот примерно где то так и будет!
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14.01.2022 11:43 Відповісти
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14.01.2022 11:44 Відповісти
они хоть за ленд-лиз рассчитались? а то там какой-то крейсер с золотом удачно "утонул" по дороге, говорят
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14.01.2022 11:45 Відповісти
Особливо цікавий пункт 2. Пшениця продається на внутрішньому ринку- падає ціна на зерно та бюджет отримує гроші. Соц програми- це пенсії. Всі кошти, отримані від продажу зерна пішли на пенсії тим вилупкам, що зараз верещать про вялічіє та "покажем кузькіну мать". Країна людей з пам'яттю гупі.
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14.01.2022 11:47 Відповісти
агония режима
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14.01.2022 11:44 Відповісти
Поезд ушёл.
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14.01.2022 11:45 Відповісти
В 90 у кацапов была одна претензия - побольше ножек Буша.
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14.01.2022 11:46 Відповісти
У рашки претензии к НАТО могут быть только что давно вас не п***ли. Вообще козломордые страх потеряли. Весь мир кошмарят. Лучше бы изолировались как северная Корея и мариновались в собственном соку
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14.01.2022 11:47 Відповісти
"ножки буша" в бояре не промаренованы?
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14.01.2022 11:47 Відповісти
Не , ну не дурак... В 1949 г. кремлядь приглашалась к истокам создания НАТО... До сих пор коллективно защищаться не желает, бо ведет агрессивную политику. В этом разрезе НАТО - кацапам поперек горла.
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14.01.2022 11:48 Відповісти
Предоставьте пожалуйста ваши доказательства в каком документе или меморандуме были эти самые обещания, которые давались о нерасширении НАТО …🤪
Когда НАТО такое обещало ???
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14.01.2022 11:52 Відповісти
только маньяки копят обиды десятилетиями...
нормальные находят себе более интересные занятия... чтоб жить и не портить жизнь другим...
***
не стоит скапливать обиды,
их тесный сгусток ядовит,
и гнусны видом инвалиды
непереваренных обид.
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14.01.2022 11:52 Відповісти
сколько там теперь на москвабаде за 1 бакс ржублей дают за 80 вроде
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14.01.2022 11:53 Відповісти
У Лаврова каша в голове. "...вони були грубо викинуті в кошик нашими західними друзями" ДРУЗЬЯ выбросили в корзину!!! Он сам понял, что сказал?
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14.01.2022 11:53 Відповісти
та унылую лошадь уже на цитаты разбирать можно А ямщик из той повозки такой: - Ехай нахой!
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14.01.2022 11:55 Відповісти
Ну то відсунь, кобила лютая.
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14.01.2022 11:58 Відповісти
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14.01.2022 11:58 Відповісти
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14.01.2022 12:07 Відповісти
Мало ножек буша поставляли, видимо. Оттого и претензии с 90-х.
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14.01.2022 12:00 Відповісти
НАТА - ЭНТО УЖАСТЬ! НАТА -ЭТА ВАПЩЕ!!!

именно поэтому, наверное, ********* лавруша, в Америке твоя дылда великовозрастная гражданство получила и там ошивается, а не на вЯливай паРаше...
именно потому, что НАТО - это вообще...вся кремлядь, все высокие чинуши из паРаши отправили туда своих высерков, плятей, свои наворованные бабки, накупили там недвиги и попрятали там бабло. НАТО - это таки ужас, не то шта рассея.)
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14.01.2022 12:02 Відповісти
Дебил, во первых страна в праве решать присоединиться ли ей в НАТО не спрашивая тебя, во вторых какое тебе дело что "сосед кушает", и в третьих чем глубже твоя Раша сует свой ...бальник на чужую территорию, тем больше соседним странам хочется в НАТО.
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14.01.2022 12:03 Відповісти
Такое говорить... там никакой логики нет, окромя того, шо НАТО рядом - кацапы не смогут нормально бухнуть , бо тада нада хоть как-та шевелиться.
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14.01.2022 12:12 Відповісти
30 років терпіли? чи просто терпіли?
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14.01.2022 12:05 Відповісти
кацапские обиженки
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14.01.2022 12:05 Відповісти
Ещё одна ложь к накопившейся кацапской лжи. Лошадь уже брешет так...по инерции. Выхода просто нет. Можно улететь с 9 этажа. А доцю в Нью-Йорке просто могут вздернуть на небоскрёбе. Все повязаны. Омерта.
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14.01.2022 12:08 Відповісти
Непонятно о какой опасности со стороны НАТО он говорит. Кого НАТО оккупировало ? НАТО имеет дело лишь с независимыми странами. И если Украина независима,то какие тогда проблемы. - Как раз здесь и вскрывается вероломство и ложь кацапа - они считают Украину зависимой от них. И когда имеют полный контроль над ней - врут всему миру о ее независимости. Ну и зачем Украине такая непривлекательная роль вассала с смрадным двойным дном ?
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14.01.2022 12:10 Відповісти
нет, они как раз чувствуют, что их стремление иметь сферу влияния, как у Совка, уже обломилось, потому и визжат и истерят.

больной идиот-пуйло в предверии своей кончины хочет хоть каких-то достижений, а их нетути,
паРаша осталась в окружении сплошных "друзей и союзников".))
фактически изгой, на всех парах двигается к статусу сродни Северной Кореи или Ирана.

********* хотят вернуть все взад, но Запад единодушно и конретно послал паРашу с ее бредовыми хотелками, поэтому визги и вой.

бесится кремлядь как раз отого, что Украина вырвалась из-под влияния азиопской паРаши, хотят они вернуть прошлые времена, да только хер им по всей наглой роже.

правда, сейчас в руководстве Украины сидят капитулянты, абсолютно неквалифицированные идиоты и даже просто агенты и граждане паРаши, полно агентов в СБУ и прочих местах.
вот с этим что-то надо делать.
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14.01.2022 12:23 Відповісти
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14.01.2022 12:16 Відповісти
Ишак напомнить тебе вонючему Будапештский меморандум так что засунь свои претензии в свое мягкое место
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14.01.2022 12:18 Відповісти
Ничего ему не нужно . загнанному в усмерть. разве шо усыпить...
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14.01.2022 12:20 Відповісти
Одновременно со всей сворой и х-лом
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14.01.2022 12:30 Відповісти
пристрелите его, пусть не мучается!
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14.01.2022 12:20 Відповісти
Покудова дочь Лаврова, проживая в Штатах, не посещает в оранжевой пижаме несколько болезненные* физиотерапевтические процедуры в закрытом пансионате "Гуантанамо", все его "агрессивные" выпады в сторону США и их союзников по НАТО - галимая туфта, не имеющая ничего общего с реальностью.
----------------------------------------
несколько болезненные* - это до обоссачки, обосрачки и с истошными визгами на всю акваторию залива Гуантанамо
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14.01.2022 12:21 Відповісти
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14.01.2022 12:39 Відповісти
Треба повернути РФ до стану 90-х років щоб вони забули про НАТО і просили в Заходу кусок хліба.
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14.01.2022 12:53 Відповісти
Так сама Росія після 90-х напала на : Грузію, Молдову, Україну, майже окупувала Білорусь.
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14.01.2022 12:55 Відповісти
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14.01.2022 13:13 Відповісти
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14.01.2022 13:15 Відповісти
Не могу понять что этого гуманоида прорвало, методичку дали в руки и иди кукарекай???
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14.01.2022 13:18 Відповісти
Что звездит этот придупок Лавров!! Он сам забыл как В конце 90-х Россия активно брала участь во всех мероприятиях НАТО (представителем России в НАТО, был второй придурок Д. Рогозин)).И Вся эта кампашка российских шлюх-шпионов, жила себе прекрасно в НАТО, шпионила, выклянчила себе различные современные военные технологии и тд !! Даже в одно время Россия чуть не стааи членом НАТО!! Как всё это бысто забыли эти двуличные путинские жопализы. да и сам Пуйло -*****, этот мировой убийцаи террорист № 1, это брехло и провокатор, со знаком качества!! А Лавров лучше бы следил за своей дочерью наркоманкой , проживающая , кстаити и сегодня,В Гнилой США , а не в СРАНОЙ обосцанной и обосранной МОСКВЕ!!
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14.01.2022 14:11 Відповісти
Пойди покакай, раз столько накопилось
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14.01.2022 14:12 Відповісти
Лавров Придурок!!! Какие претензии , к НАТО с 90-х!! В 90-х годах президент-алкоголик России-Ельцин и НАТО целовались в засос на весь мир и клялись друг -другу в вечной дружбе !! Лавров!! Читай историю и посмотри фото 15 летней давности,, А Д. Рогозин бегал За Ельциным, сзади с туалетной бумагой! !Как бысто все всё в России забыли!!
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14.01.2022 14:31 Відповісти
30 років чекав, почекаєш і ще...
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14.01.2022 14:33 Відповісти
Видимо это он вспомнил, когда их бомбили куриными окорочками,так они были непротив.
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14.01.2022 14:35 Відповісти














Влад


@notaboovlad

·
https://twitter.com/notaboovlad/status/1481908007306997761 4 ч



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https://twitter.com/ElenaBotkina @ElenaBotkina

Умом ватанов не понять, Дубиной мозг им не исправить - Их лучше в одиночестве оставить, И пусть себе кричат "нас-рать!"
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14.01.2022 14:37 Відповісти
 
 