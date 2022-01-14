Претензії РФ до НАТО "накопичились" з 90-х років, - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пояснив, чому Москва зараз почала вимагати гарантії нерозширення НАТО.

Про це голова МЗС РФ повідомив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Накопичилось. Накопичилось за період після 90-х років, коли обіцянки, що давалися про нерозширення НАТО про непросування військової інфраструктури на схід, нерозміщення істотних бойових сил на території нових членів, вони були грубо викинуті в кошик нашими західними друзями", - наголосив Лавров.

За його словами, НАТО "протягом п'яти хвиль розширення" підійшло впритул до кордонів Росії, зараз Альянс нібито активно освоює у військовому плані території, нарощує сухопутні сили, авіацію, масштаб навчань на Чорному морі зріс багаторазово.

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