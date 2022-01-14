Началась встреча Зеленского и президента Азербайджана Алиева: Запланировано подписание двусторонних документов
Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, который находится в Украине с рабочим визитом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
После ее завершения состоятся украинско-азербайджанские переговоры в расширенном составе.
Также запланировано подписание двусторонних документов.
После этого президенты Украины и Азербайджана встретятся с представителями СМИ.
Топ комментарии
+17 саша паламарчук
показать весь комментарий14.01.2022 11:46
+16 Антип61
показать весь комментарий14.01.2022 11:56
+16 Маркиз
показать весь комментарий14.01.2022 11:58
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Отлично.
Молодец артист Зеленский!
Оказывается Президентом быть несложно, если ты просто честный человек.
Учись жить честно.
Под лавку. И там сидеть молча
https://news.dialog.ua/244173_1642023244 Политики в США :
"Мы должны начать экстренную переброску военной техники в Украину в масштабах, подобных переброске Ричардом Никсоном в Израиль в 1973 году, включая стрелковое оружие, полезное в партизанской войне…"
Политики в Украине:
Вот просто интересно, о чём оно может договориться с таким политическим волком, как Алиев?
Ночью и днем!
Вечным огнем!
За поребриком...
😂🤣😅
Какая угроза кацапии от переговоров клоуна с Азербайджаном?
Какая польза Украине во время войны от этих переговоров?
Неужели оружие дадут , или выступят с Украиной одним фронтом?
Товарооборот между Азербайджаном и Россией в первом полугодии 2021 года составил $1,342 млрд, что на 3,7% больше, чем за соответствующий период прошлого года. ... На долю торговых операций с РФ в этот период пришлось 9,45% всего внешнеторгового оборота Азербайджана
И еще, не стоит полагаться на великие достижения с Азербайджаном через Зелепузика,скорее всего будет покупать через Азербайджан кацапское, и наоборот.
Слава великому Зе! не?
Я догадываюсь кто туда направил зеленого пупугая,и у кого во время войны первоочередная задача - торговля,все равно с кем.
Ладно, это перемога!
І насамкінець маленьке уточнення. Зеленого попугая ніхто в Азербайджан не відправляв. Це Алієв прилетів сьогодні в Україну.
Мені набагато важливіши домовленості з США,Канадою, Великобрітанією,де клован потерпів велике фіаско.А те що такий як Алієв прилетів до України про щось домовлятися,дуже сумніваюся що немає подвоха, бо всі розуміють що у нас при владі йолоп,тим більш така акула як Аліев.
Потому что про Оман мы уже слыхали,и читали ваши уракоментарии.
Остаеться надеется что Зебеня .этот "великий деятель" хоть там не опозорит Украину
Бубочка делает все чтобы ничего не делать,боиться пуйло обидить ненароком.