Началась встреча Зеленского и президента Азербайджана Алиева: Запланировано подписание двусторонних документов

Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, который находится в Украине с рабочим визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

После ее завершения состоятся украинско-азербайджанские переговоры в расширенном составе.

Также запланировано подписание двусторонних документов.

После этого президенты Украины и Азербайджана встретятся с представителями СМИ.

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