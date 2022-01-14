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Азербайджан (769) Алиев (151) Зеленский (19029)

Началась встреча Зеленского и президента Азербайджана Алиева: Запланировано подписание двусторонних документов

Началась встреча Зеленского и президента Азербайджана Алиева: Запланировано подписание двусторонних документов

Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, который находится в Украине с рабочим визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

После ее завершения состоятся украинско-азербайджанские переговоры в расширенном составе.

Также запланировано подписание двусторонних документов.

После этого президенты Украины и Азербайджана встретятся с представителями СМИ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра Зеленский встретится с президентом Азербайджана Алиевым

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Топ комментарии
+17
фейс у *********** втомлений. йому б відпочити...
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14.01.2022 11:46
+16
Не поспішайте! Ми ще від дев"ятого валу інвестицій з Оману не оговталися!
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14.01.2022 11:56
+16
https://ibigdan.livejournal.com/27839029.html Нехай весь світ зачекає

https://news.dialog.ua/244173_1642023244 Политики в США :
"Мы должны начать экстренную переброску военной техники в Украину в масштабах, подобных переброске Ричардом Никсоном в Израиль в 1973 году, включая стрелковое оружие, полезное в партизанской войне…"

Политики в Украине:
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14.01.2022 11:58
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А у ворья-то всего за пару лет из 30 уже неделаная истерика)
Отлично.
Молодец артист Зеленский!
Оказывается Президентом быть несложно, если ты просто честный человек.

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14.01.2022 15:23 Ответить
Ну иди в спам,идиот.Говорить с тобой ,все равно что со стенкой.
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14.01.2022 15:34 Ответить
Ото и нечего было цепляться, раз заведомо на голову слаб, трусливый свинарчук

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14.01.2022 15:36 Ответить
Брысь!)) Несчастный , это же надо так пасть низко.
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14.01.2022 15:39 Ответить
Спам не спасает?! Сочувствую)
Учись жить честно.

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14.01.2022 15:40 Ответить
"честный " задоподтиральщик уклониста-наркомана и вора коломойского.
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14.01.2022 15:45 Ответить
Зачем вы тогда ко мне обратились, простите, если заведомо слабы на ответный диалог?
Под лавку. И там сидеть молча

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14.01.2022 16:04 Ответить
ПНХ
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14.01.2022 16:06 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27839029.html Нехай весь світ зачекає

https://news.dialog.ua/244173_1642023244 Политики в США :
"Мы должны начать экстренную переброску военной техники в Украину в масштабах, подобных переброске Ричардом Никсоном в Израиль в 1973 году, включая стрелковое оружие, полезное в партизанской войне…"

Политики в Украине:
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14.01.2022 11:58 Ответить
Помятые, небритые, бухие е@альники и "президент" с пузырём на разливе! Хорошо хоть не с коксом))). Лицо, б@@дь, державы...
Вот просто интересно, о чём оно может договориться с таким политическим волком, как Алиев?
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14.01.2022 12:29 Ответить
А що ви хотіли від клоуна? На нього ніхто не звертає увагу, він нуль без палички. Важливо, щоб воно не ляпало язиком те чого не слід і не плуталось під ногами у тих, хто вирішує долю України. Вторгненням параші він не переймається, бо йому в будь якому разі нічого не загрожує. Путіна він зустріне з розпростертими обіймами, а прийде НАТО то він буде на собі сорочку рвати, що це його "найвеличнішого" досягнення.
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14.01.2022 12:32 Ответить
Вы будто мои мысли в моей голове прочитали. +100500.
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14.01.2022 12:34 Ответить
Читаю думки на відстані.
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14.01.2022 12:42 Ответить
Гори пукан, гори!
Ночью и днем!
Вечным огнем!
За поребриком...
😂🤣😅
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14.01.2022 12:01 Ответить
Стесняюсь спросить, а от чего пукан должен гореть за поребриком?
Какая угроза кацапии от переговоров клоуна с Азербайджаном?
Какая польза Украине во время войны от этих переговоров?
Неужели оружие дадут , или выступят с Украиной одним фронтом?
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14.01.2022 12:08 Ответить
Для нас важливий досвід Азербайджану у звільненні окупованих територій. Алієв не тільки з клоуном зустрічався. Зустріч з клоуном - це всього візит ввічливості згідно дипломатичного протоколу.
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14.01.2022 12:46 Ответить
А хто збирається звільняти терріторіі,уклоніст? До речі, який сенс звільняти терріторії ,коли знаходяться в СНГ? Це така свобода ,як у зебіла,щоб кацапи дозволили мати свою теріторію,але під їх наглядом.
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14.01.2022 12:58 Ответить
Я ж написав, що Алієв мав зустрічі не тільки з уклоністом. На мою думку, і не тільки мою, Азербайджан під наглядом Туреччини, політика дві країни один народ. А про СНД не можу нічого сказати, як Азербайджан активно бере в ньому участь. Це формальна організація, яка ні на що не впливає.
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14.01.2022 13:09 Ответить
СНГ это реинкарнация совка,что говорит об направленности Азербайждана.
Товарооборот между Азербайджаном и Россией в первом полугодии 2021 года составил $1,342 млрд, что на 3,7% больше, чем за соответствующий период прошлого года. ... На долю торговых операций с РФ в этот период пришлось 9,45% всего внешнеторгового оборота Азербайджана
И еще, не стоит полагаться на великие достижения с Азербайджаном через Зелепузика,скорее всего будет покупать через Азербайджан кацапское, и наоборот.
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14.01.2022 14:09 Ответить
Азербайджан нам цікавий у плані енергоносіїв, - газ і нафта. Подивіться на карту газогону TANAP з Азербайджану до Туреччини. До газогону виявили бажання приєднатись Туркменістан і Казахстан, через трубу Каспійським морем, будівництво якої у планах. Українська ГТС з'єднана з Румунією і Болгарією. Нам вигідна співпраця з Азербайджаном. Ми продаємо туди с/г продукцію. Сьогодні названа цифра 1 млрд доларів товарооборот між нашими країнами у 2021 році. За даними держстату експортні поставки з України в Азербайджан у 2020 році складалися на 49% з аграрної продукції. З Азербайджаном у нас позитивне торгове сальдо.
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14.01.2022 16:24 Ответить
Ну что я могу сказать, вы так настойчиво превозносите встречу Зе в Азербайджане...
Слава великому Зе! не?
Я догадываюсь кто туда направил зеленого пупугая,и у кого во время войны первоочередная задача - торговля,все равно с кем.
Ладно, это перемога!
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14.01.2022 16:31 Ответить
Я ж вам зразу написав, що "зустріч з клоуном - це всього візит ввічливості згідно дипломатичного протоколу". Все, забудьте за нього. Я вам намагався пояснити важливість співпраці з Азербайджаном для України. Ви ж не будете стверджувати, що якщо при владі клоун, то наші стратегічні партнери США, Великобританія і Туреччина повинні згорнути всі контакти з Україною.
І насамкінець маленьке уточнення. Зеленого попугая ніхто в Азербайджан не відправляв. Це Алієв прилетів сьогодні в Україну.
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14.01.2022 16:41 Ответить
Ви забули про домовленості в Омані? Не спешить разом з зебанутими святкувати досягнення.
Мені набагато важливіши домовленості з США,Канадою, Великобрітанією,де клован потерпів велике фіаско.А те що такий як Алієв прилетів до України про щось домовлятися,дуже сумніваюся що немає подвоха, бо всі розуміють що у нас при владі йолоп,тим більш така акула як Аліев.
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14.01.2022 16:53 Ответить
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14.01.2022 16:25 Ответить
Я не знаю от чего ДОЛЖЕН, я знаю, что от отношений Украины с Турцией и ее союзником Азербайджаном у них дико горит. Надеюсь доказательств приводить не нужно?
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14.01.2022 13:52 Ответить
Нужно.Нужны доказательства отношений Украины и Азербайджана.
Потому что про Оман мы уже слыхали,и читали ваши уракоментарии.
Остаеться надеется что Зебеня .этот "великий деятель" хоть там не опозорит Украину
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14.01.2022 14:02 Ответить
Зеленые- полные идиоты.
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14.01.2022 12:09 Ответить
Понятно, все про все, только не о встрече. Да, ПАЛАМУРЧУКИ.
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14.01.2022 12:10 Ответить
ПНХ в спам бот
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14.01.2022 12:13 Ответить
та ще запис зустрічі потрібно буде глянути .
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14.01.2022 12:15 Ответить
Ну расскажи ты нам об этой встрече, и как эта встреча поможет Украине в войне с кацапами.
Бубочка делает все чтобы ничего не делать,боиться пуйло обидить ненароком.
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14.01.2022 12:18 Ответить
Снова обертку туалетной бумаги подпишет
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14.01.2022 12:15 Ответить
Socar-95
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14.01.2022 12:22 Ответить
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14.01.2022 12:22 Ответить
Все таки Вова Зеленский талантливый человек, кто-бы что не говорил.. Чтобы такое количество людей воспылало к тебе лютой ненавистью.. Нужно иметь баальшой талант.
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14.01.2022 12:29 Ответить
Ему только отрицательные роли играть
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14.01.2022 13:40 Ответить
Забули уточнити і розвести стільки баранів ...
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14.01.2022 13:42 Ответить
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