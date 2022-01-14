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Лавров (2234) МИД РФ (1654) НАТО (8634) россия (93003) США (24820)

Лавров заявил, что Запад "зарвался" и пошел на обострение

Лавров заявил, что Запад

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Запад "зарвался" и, нарушая здравый смысл, пошел на обострение, в частности требуя вернуть российские войска в казармы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

Он подчеркнул, что у Запада накопились обещания, а потом они были "грубейшим образом выброшены в корзину" в нарушение всех обязательств и здравого смысла.

"Обещания о нерасширении НАТО, о непродвижении военной инфраструктуры на Восток, о неразмещении существенных боевых сил на территории новых членов", — уточнил министр иностранных дел РФ.

Лавров указал, что Россию категорически не могут устроить такие "неприемлемые подходы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров заявил, что НАТО "искусственно заманивает в свои ряды" Украину, Швецию и Финляндию

Ранее Лавров заявил, что Россия примет необходимые меры для устранения угроз своей безопасности, если США и НАТО не ответят на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Напомним, 17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО.

Консультации по предложениям Москвы о гарантиях госбезопасности завершились в Женеве 10 января. Российскую делегацию представлял заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, американскую — первый замгоссекретаря США Венди Шерман.

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Топ комментарии
+45
Хорошо бы если б доцю этой лошади выгнать из Америки!!
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14.01.2022 12:11
+32
Що вони там у кремлі курять?
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14.01.2022 12:08
+29
Та нічого не курять, просто видають повістку дня. Це інформаційна війна.
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14.01.2022 12:09
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Коня плющить серйозно. Так і на бійню скоро.
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14.01.2022 13:22 Ответить
Це вже якась "опупітєльна дипломатія" рашки на рівні ДБЛ БЛД!
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14.01.2022 13:24 Ответить
Погроза війною-Злочин
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14.01.2022 13:26 Ответить
а по поводу пороха скорей всего ЗЕкоманда выполняет условие путлера посадить пороха потом можем говорить о каких то встречах заглядывании в глаз и прочее
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14.01.2022 13:27 Ответить
нет, это сценарий начала уличных столкновений в Киеве, после чего начнётся слаженная деятельность кремлёвской агентуры в Украине и отрядов титушек на улицах, прикрывающих действия спецназа ГРУ
Зеленский кремль не интересует - ему дадут возможность улететь в Италию
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14.01.2022 13:33 Ответить
Однако,агентура у вас-прямо из Кремля докладывает🤣?
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14.01.2022 16:24 Ответить
Просто расии нечем больше повышать ставки. И все эти ставки уже наперед будут биты. Как и все попытки в открытую угрожать.
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14.01.2022 13:44 Ответить
Как это нечем, а бомбить Воронеж?
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14.01.2022 15:33 Ответить
Те саме собою. До тієї думки вже й у Воронежі звикли
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14.01.2022 16:47 Ответить
"Какая отвратительная рожа!" (с)
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14.01.2022 13:50 Ответить
Оце що ж, отак, з волі хворого на голову імперського виродка,держиморди, розпочнуть розстрілювати ракетами мирні міста і села, вбивати дітей, жінок, стариків..? Вбивати волю, бажання народу жити не рабами, жити в своїй Державі так як він у своїй хаті хоче? І ці вбивства,злочини перед Людством, в центрі Європи, порушуючи всі Міжнародні Угоди, підписані СРСР, РФ, будуть бачити на екранах телевізора всі люди на Землі і цим ворогам Людства все зійде з рук? Ні!! ,Їх накаже Бог, Людство і Україна !!Смерть ворогам!!
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14.01.2022 15:47 Ответить
А что ? Уэтой говорящей лошади Лаврова -ещё есть немного мозгов??? Придурок Цыганский!!
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14.01.2022 14:00 Ответить
не циганський, а вірменський... та все одно -- придурок. але гарну зарплатню від пуйла має.
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14.01.2022 15:12 Ответить
******* вірмени то індійські цигани, до справжніх стародавніх вірмен не мають відношення.
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14.01.2022 15:31 Ответить
Лавров донаривається до персони нон грата.
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14.01.2022 14:03 Ответить
Щоб вже здохла ця горила, що зветься "лавров", і земля йому бетоном.
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14.01.2022 14:35 Ответить
там 140млн таких же больных на голову
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14.01.2022 16:08 Ответить
Короче кацапов все послали *****. А так всё хорошо)))
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14.01.2022 14:06 Ответить
В следующем выпуске, дайте нам "гарантии" а не то мы разбомбим Воронеж))
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14.01.2022 14:20 Ответить
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/rosja-ci-kt%C3%B3rzy-chc%C4%85-szwecji-i-finlandii-w-nato-nie-szanuj%C4%85-ich-suwerenno%C5%9Bci/ar-AASM9ge?cvid=369a5f5fa509446f89154fe7bd31474e&ocid=winp1taskbar да. незабаром Швеція і Фінляндія приєднаються до НАТО. . . . Rosja: Ci, którzy chcą Szwecji i Finlandii w NATO, nie szanują ich suwerenności (msn.com)
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14.01.2022 15:19 Ответить
Коняка...
Загострення - це роздача російських паспортів...
Загострення - це не допуск ОБСЄ на окуповану територію..
Загострення - це постійні обстріли вільної України...
Загострення - це вбивство наших військових...
Загострення - це те, що я засуну тобі в дупу...
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14.01.2022 14:08 Ответить
хозяин поводья попустил для этой клячи.. если понадобиться поставит в стойло... это в лучшем случае.. как бы подковы не содрал и на шкуродерню... тут правильно ржать надо этот ушлепок всосал это давно ... опыт .. не то что профурсетка поклонская.. вроде и лизнула анус кацапам но не с пристрастием ... теперь на обочине
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14.01.2022 16:17 Ответить
Як же чудово, що ми не в тайожному союзі з цими нелюдями.
НАТО, тільки НАТО для України
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14.01.2022 14:22 Ответить
Вы все слышали? Сейчас будет море крови, сейчас будет убийство!
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14.01.2022 14:28 Ответить
а вы в курсе, что в ВС РФ запрещены все отпуска офицерского состава?
да, конечно, "в связи с коронавирусом"
блеем дальше
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14.01.2022 14:37 Ответить
Откуда у Вас столько информации ДСП, хоть и поданной в общих чертах?
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14.01.2022 16:21 Ответить
оттуда
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14.01.2022 17:33 Ответить
Не бзди, колобок, отобъемся! Есть в Украине добрячий йух с винтом, для вс **********!!!
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14.01.2022 16:57 Ответить
Україна вже нарешті подала заявку в НАТО.
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14.01.2022 14:39 Ответить
ну что там , ядерный пепел когда уже?
когда уже будут воронки на месте москвы и прочих сел раиси?
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14.01.2022 14:48 Ответить
Одним словом -чмо.
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14.01.2022 14:54 Ответить
Московію треба ізолювати від світу,як КімЧєнИнію
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14.01.2022 15:12 Ответить
Московію треба поділити, Кубань вже давно бачить себе в складі України.
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14.01.2022 15:35 Ответить
Що залишається клячій, старій коняці? Наїстися овса і пукати американцям і європейцям при зустрічі, але краще на відстані, щоб не перетягнули батогом. Не скавчіть кацапи, ніхто вас не боїться.
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14.01.2022 15:46 Ответить
РФ готовит провокации против своих военных и хочет обвинить Украину - ГУР.
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14.01.2022 15:54 Ответить
люди в униформе ВСУ совершат кровавую провокацию на Донбассе против "шахтёров"
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14.01.2022 18:36 Ответить
Шахтарі??? а вони там Є?
Там добра половина шахт: закриті, розграбленні, затоплені... як і все інше.
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14.01.2022 18:44 Ответить
Это вы падаль зарвались и кошмарите всех соседей в будку псы.
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14.01.2022 16:12 Ответить
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14.01.2022 16:26 Ответить
Уйлостан уже не знает что вытворить, чтобы убедить мир в своей невменяемости.
Бешеную тварь ждет один конец. Ее просто пристрелят. Аминь.
По паРашке никто плакать не станет.
Ибо ничего кроме войн, нищеты и коррупции она ничего хорошего не может предложить миру.
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14.01.2022 16:29 Ответить
пуйлу уже недолго осталось - год-полтора, серьезные проблемы со здоровьем.

вот и выкатывает, в конце своем, до того, как сдохнет, перед Западом свои хотелки и бредни.


надеется на авось...авось Запад дрогнет перед его блефом и горячечным бредом...
обслуга же отрабатывает номер. правда, кроме пуйла, там есть еще более ***тые типа патрушева, у которого на всю верхушку паРаши куча досье, начиная со взрывом домов на машкве, чтобы избрать никому тогда не известного штыря-окурка, так и на прочих. но их время
уходит.
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14.01.2022 16:38 Ответить
Запердівся старий коняко!
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14.01.2022 16:52 Ответить
"Обещания о нерасширении НАТО, о непродвижении военной инфраструктуры на Восток, о неразмещении существенных боевых сил на территории новых членов", - уточнил министр иностранных дел РФ. Источник:
--------------------------------------------

Интересно, обещало НАТО, но нападать лошадь собирается не на НАТО, а на Украину, которая вообще-то не в НАТО и там не была?
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14.01.2022 17:06 Ответить
бiльш, нiж 100 рокiв тому...нiчого не змінюється...паРаша смердить.

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14.01.2022 17:15 Ответить
Покуда дочь Лаврова, проживая в Штатах, не посещает в оранжевой пижаме несколько болезненные* физиотерапевтические процедуры в закрытом пансионате "Гуантанамо", все его "агрессивные" выпады в сторону США и их союзников по НАТО - галимая туфта, не имеющая ничего общего с реальностью.
----------------------------------------
несколько болезненные* - это до обоссачки, обосрачки и с истошными воплями на всю акваторию залива Гуантанамо
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14.01.2022 17:18 Ответить
У лаврушки уздечка порвалась!!! Дурочек ты лаврик, введут санкции против путлера и его окружения, где ты конёк на первых ролях, и придётся твоей доченьке с семьёй назад в мацкву к дурному папе и не бабок, ни сети магазинов, не 3-х этажного домика во Флориде - больше не будет. Вот доча рада будет! Да лаврик?
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14.01.2022 17:26 Ответить
Это заявляет "дипломат" страны которая в 21 веке нападает на соседствующие государства, окупируя части их территорий, постоянно вмешивается во внутренние дела суверенных государств и цинично убивая неугодных по всему миру. Все что нужно знать о том кто "зарвался" и о параше как таковой.
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14.01.2022 18:48 Ответить
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