Лавров заявил, что Запад "зарвался" и пошел на обострение
Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Запад "зарвался" и, нарушая здравый смысл, пошел на обострение, в частности требуя вернуть российские войска в казармы.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", об этом он заявил в ходе пресс-конференции.
Он подчеркнул, что у Запада накопились обещания, а потом они были "грубейшим образом выброшены в корзину" в нарушение всех обязательств и здравого смысла.
"Обещания о нерасширении НАТО, о непродвижении военной инфраструктуры на Восток, о неразмещении существенных боевых сил на территории новых членов", — уточнил министр иностранных дел РФ.
Лавров указал, что Россию категорически не могут устроить такие "неприемлемые подходы".
Ранее Лавров заявил, что Россия примет необходимые меры для устранения угроз своей безопасности, если США и НАТО не ответят на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
Напомним, 17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО.
Консультации по предложениям Москвы о гарантиях госбезопасности завершились в Женеве 10 января. Российскую делегацию представлял заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, американскую — первый замгоссекретаря США Венди Шерман.
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Зеленский кремль не интересует - ему дадут возможность улететь в Италию
Загострення - це роздача російських паспортів...
Загострення - це не допуск ОБСЄ на окуповану територію..
Загострення - це постійні обстріли вільної України...
Загострення - це вбивство наших військових...
Загострення - це те, що я засуну тобі в дупу...
НАТО, тільки НАТО для України
да, конечно, "в связи с коронавирусом"
блеем дальше
когда уже будут воронки на месте москвы и прочих сел раиси?
Там добра половина шахт: закриті, розграбленні, затоплені... як і все інше.
Бешеную тварь ждет один конец. Ее просто пристрелят. Аминь.
По паРашке никто плакать не станет.
Ибо ничего кроме войн, нищеты и коррупции она ничего хорошего не может предложить миру.
вот и выкатывает, в конце своем, до того, как сдохнет, перед Западом свои хотелки и бредни.
надеется на авось...авось Запад дрогнет перед его блефом и горячечным бредом...
обслуга же отрабатывает номер. правда, кроме пуйла, там есть еще более ***тые типа патрушева, у которого на всю верхушку паРаши куча досье, начиная со взрывом домов на машкве, чтобы избрать никому тогда не известного штыря-окурка, так и на прочих. но их время
уходит.
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Интересно, обещало НАТО, но нападать лошадь собирается не на НАТО, а на Украину, которая вообще-то не в НАТО и там не была?
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несколько болезненные* - это до обоссачки, обосрачки и с истошными воплями на всю акваторию залива Гуантанамо