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Лавров (1544) МЗС рф (948) НАТО (6206) росія (63568) США (20980)

Лавров заявив, що Захід "зарвався" і пішов на загострення

Лавров заявив, що Захід

Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Захід "зарвався" і, порушуючи здоровий глузд, пішов на загострення, зокрема вимагаючи повернути російські війська до казарм.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру", про це він заявив у ході прес-конференції.

Він підкреслив, що у Заходу накопичилися обіцянки, а потім вони були "найгрубішим чином викинуті у кошик", порушуючи всі зобов'язання та здоровий глузд.

"Обіцянки про нерозширення НАТО, про непросування військової інфраструктури на Схід, про нерозміщення суттєвих бойових сил на території нових членів", - уточнив міністр закордонних справ РФ.

Лавров зазначив, що Росію категорично не можуть влаштувати такі "неприйнятні підходи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров заявив, що НАТО "штучно заманює до своїх лав" Україну, Швецію та Фінляндію

Раніше Лавров заявив, що Росія вживе необхідних заходів для усунення загроз своїй безпеці, якщо США та НАТО не дадуть відповідь на пропозиції Москви щодо гарантій безпеки.

Нагадаємо, 17 грудня 2021 року МЗС Росії опублікувало проєкти "гарантій безпеки" з боку США та НАТО. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Претензії РФ до НАТО "накопичились" з 90-х років, - Лавров

Консультації щодо пропозицій Москви про "гарантії безпеки" завершилися в Женеві 10 січня. Російську делегацію представляв заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, американську – перший заступник держсекретаря США Уенді Шерман.
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Топ коментарі
+45
Хорошо бы если б доцю этой лошади выгнать из Америки!!
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14.01.2022 12:11
+32
Що вони там у кремлі курять?
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14.01.2022 12:08
+29
Та нічого не курять, просто видають повістку дня. Це інформаційна війна.
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14.01.2022 12:09
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Коня плющить серйозно. Так і на бійню скоро.
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14.01.2022 13:22 Відповісти
Це вже якась "опупітєльна дипломатія" рашки на рівні ДБЛ БЛД!
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14.01.2022 13:24 Відповісти
Погроза війною-Злочин
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14.01.2022 13:26 Відповісти
а по поводу пороха скорей всего ЗЕкоманда выполняет условие путлера посадить пороха потом можем говорить о каких то встречах заглядывании в глаз и прочее
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14.01.2022 13:27 Відповісти
нет, это сценарий начала уличных столкновений в Киеве, после чего начнётся слаженная деятельность кремлёвской агентуры в Украине и отрядов титушек на улицах, прикрывающих действия спецназа ГРУ
Зеленский кремль не интересует - ему дадут возможность улететь в Италию
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14.01.2022 13:33 Відповісти
Однако,агентура у вас-прямо из Кремля докладывает🤣?
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14.01.2022 16:24 Відповісти
Просто расии нечем больше повышать ставки. И все эти ставки уже наперед будут биты. Как и все попытки в открытую угрожать.
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14.01.2022 13:44 Відповісти
Как это нечем, а бомбить Воронеж?
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14.01.2022 15:33 Відповісти
Те саме собою. До тієї думки вже й у Воронежі звикли
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14.01.2022 16:47 Відповісти
"Какая отвратительная рожа!" (с)
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14.01.2022 13:50 Відповісти
Оце що ж, отак, з волі хворого на голову імперського виродка,держиморди, розпочнуть розстрілювати ракетами мирні міста і села, вбивати дітей, жінок, стариків..? Вбивати волю, бажання народу жити не рабами, жити в своїй Державі так як він у своїй хаті хоче? І ці вбивства,злочини перед Людством, в центрі Європи, порушуючи всі Міжнародні Угоди, підписані СРСР, РФ, будуть бачити на екранах телевізора всі люди на Землі і цим ворогам Людства все зійде з рук? Ні!! ,Їх накаже Бог, Людство і Україна !!Смерть ворогам!!
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14.01.2022 15:47 Відповісти
А что ? Уэтой говорящей лошади Лаврова -ещё есть немного мозгов??? Придурок Цыганский!!
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14.01.2022 14:00 Відповісти
не циганський, а вірменський... та все одно -- придурок. але гарну зарплатню від пуйла має.
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14.01.2022 15:12 Відповісти
******* вірмени то індійські цигани, до справжніх стародавніх вірмен не мають відношення.
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14.01.2022 15:31 Відповісти
Лавров донаривається до персони нон грата.
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14.01.2022 14:03 Відповісти
Щоб вже здохла ця горила, що зветься "лавров", і земля йому бетоном.
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14.01.2022 14:35 Відповісти
там 140млн таких же больных на голову
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14.01.2022 16:08 Відповісти
Короче кацапов все послали *****. А так всё хорошо)))
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14.01.2022 14:06 Відповісти
В следующем выпуске, дайте нам "гарантии" а не то мы разбомбим Воронеж))
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14.01.2022 14:20 Відповісти
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/rosja-ci-kt%C3%B3rzy-chc%C4%85-szwecji-i-finlandii-w-nato-nie-szanuj%C4%85-ich-suwerenno%C5%9Bci/ar-AASM9ge?cvid=369a5f5fa509446f89154fe7bd31474e&ocid=winp1taskbar да. незабаром Швеція і Фінляндія приєднаються до НАТО. . . . Rosja: Ci, którzy chcą Szwecji i Finlandii w NATO, nie szanują ich suwerenności (msn.com)
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14.01.2022 15:19 Відповісти
Коняка...
Загострення - це роздача російських паспортів...
Загострення - це не допуск ОБСЄ на окуповану територію..
Загострення - це постійні обстріли вільної України...
Загострення - це вбивство наших військових...
Загострення - це те, що я засуну тобі в дупу...
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14.01.2022 14:08 Відповісти
хозяин поводья попустил для этой клячи.. если понадобиться поставит в стойло... это в лучшем случае.. как бы подковы не содрал и на шкуродерню... тут правильно ржать надо этот ушлепок всосал это давно ... опыт .. не то что профурсетка поклонская.. вроде и лизнула анус кацапам но не с пристрастием ... теперь на обочине
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14.01.2022 16:17 Відповісти
Як же чудово, що ми не в тайожному союзі з цими нелюдями.
НАТО, тільки НАТО для України
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14.01.2022 14:22 Відповісти
Вы все слышали? Сейчас будет море крови, сейчас будет убийство!
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14.01.2022 14:28 Відповісти
а вы в курсе, что в ВС РФ запрещены все отпуска офицерского состава?
да, конечно, "в связи с коронавирусом"
блеем дальше
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14.01.2022 14:37 Відповісти
Откуда у Вас столько информации ДСП, хоть и поданной в общих чертах?
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14.01.2022 16:21 Відповісти
оттуда
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14.01.2022 17:33 Відповісти
Не бзди, колобок, отобъемся! Есть в Украине добрячий йух с винтом, для вс **********!!!
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14.01.2022 16:57 Відповісти
Україна вже нарешті подала заявку в НАТО.
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14.01.2022 14:39 Відповісти
ну что там , ядерный пепел когда уже?
когда уже будут воронки на месте москвы и прочих сел раиси?
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14.01.2022 14:48 Відповісти
Одним словом -чмо.
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14.01.2022 14:54 Відповісти
Московію треба ізолювати від світу,як КімЧєнИнію
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14.01.2022 15:12 Відповісти
Московію треба поділити, Кубань вже давно бачить себе в складі України.
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14.01.2022 15:35 Відповісти
Що залишається клячій, старій коняці? Наїстися овса і пукати американцям і європейцям при зустрічі, але краще на відстані, щоб не перетягнули батогом. Не скавчіть кацапи, ніхто вас не боїться.
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14.01.2022 15:46 Відповісти
РФ готовит провокации против своих военных и хочет обвинить Украину - ГУР.
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14.01.2022 15:54 Відповісти
люди в униформе ВСУ совершат кровавую провокацию на Донбассе против "шахтёров"
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14.01.2022 18:36 Відповісти
Шахтарі??? а вони там Є?
Там добра половина шахт: закриті, розграбленні, затоплені... як і все інше.
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14.01.2022 18:44 Відповісти
Это вы падаль зарвались и кошмарите всех соседей в будку псы.
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14.01.2022 16:12 Відповісти
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14.01.2022 16:26 Відповісти
Уйлостан уже не знает что вытворить, чтобы убедить мир в своей невменяемости.
Бешеную тварь ждет один конец. Ее просто пристрелят. Аминь.
По паРашке никто плакать не станет.
Ибо ничего кроме войн, нищеты и коррупции она ничего хорошего не может предложить миру.
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14.01.2022 16:29 Відповісти
пуйлу уже недолго осталось - год-полтора, серьезные проблемы со здоровьем.

вот и выкатывает, в конце своем, до того, как сдохнет, перед Западом свои хотелки и бредни.


надеется на авось...авось Запад дрогнет перед его блефом и горячечным бредом...
обслуга же отрабатывает номер. правда, кроме пуйла, там есть еще более ***тые типа патрушева, у которого на всю верхушку паРаши куча досье, начиная со взрывом домов на машкве, чтобы избрать никому тогда не известного штыря-окурка, так и на прочих. но их время
уходит.
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14.01.2022 16:38 Відповісти
Запердівся старий коняко!
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14.01.2022 16:52 Відповісти
"Обещания о нерасширении НАТО, о непродвижении военной инфраструктуры на Восток, о неразмещении существенных боевых сил на территории новых членов", - уточнил министр иностранных дел РФ. Источник:
--------------------------------------------

Интересно, обещало НАТО, но нападать лошадь собирается не на НАТО, а на Украину, которая вообще-то не в НАТО и там не была?
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14.01.2022 17:06 Відповісти
бiльш, нiж 100 рокiв тому...нiчого не змінюється...паРаша смердить.

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14.01.2022 17:15 Відповісти
Покуда дочь Лаврова, проживая в Штатах, не посещает в оранжевой пижаме несколько болезненные* физиотерапевтические процедуры в закрытом пансионате "Гуантанамо", все его "агрессивные" выпады в сторону США и их союзников по НАТО - галимая туфта, не имеющая ничего общего с реальностью.
----------------------------------------
несколько болезненные* - это до обоссачки, обосрачки и с истошными воплями на всю акваторию залива Гуантанамо
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14.01.2022 17:18 Відповісти
У лаврушки уздечка порвалась!!! Дурочек ты лаврик, введут санкции против путлера и его окружения, где ты конёк на первых ролях, и придётся твоей доченьке с семьёй назад в мацкву к дурному папе и не бабок, ни сети магазинов, не 3-х этажного домика во Флориде - больше не будет. Вот доча рада будет! Да лаврик?
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14.01.2022 17:26 Відповісти
Это заявляет "дипломат" страны которая в 21 веке нападает на соседствующие государства, окупируя части их территорий, постоянно вмешивается во внутренние дела суверенных государств и цинично убивая неугодных по всему миру. Все что нужно знать о том кто "зарвался" и о параше как таковой.
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14.01.2022 18:48 Відповісти
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