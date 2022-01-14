Лавров заявив, що Захід "зарвався" і пішов на загострення
Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Захід "зарвався" і, порушуючи здоровий глузд, пішов на загострення, зокрема вимагаючи повернути російські війська до казарм.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру", про це він заявив у ході прес-конференції.
Він підкреслив, що у Заходу накопичилися обіцянки, а потім вони були "найгрубішим чином викинуті у кошик", порушуючи всі зобов'язання та здоровий глузд.
"Обіцянки про нерозширення НАТО, про непросування військової інфраструктури на Схід, про нерозміщення суттєвих бойових сил на території нових членів", - уточнив міністр закордонних справ РФ.
Лавров зазначив, що Росію категорично не можуть влаштувати такі "неприйнятні підходи".
Раніше Лавров заявив, що Росія вживе необхідних заходів для усунення загроз своїй безпеці, якщо США та НАТО не дадуть відповідь на пропозиції Москви щодо гарантій безпеки.
Нагадаємо, 17 грудня 2021 року МЗС Росії опублікувало проєкти "гарантій безпеки" з боку США та НАТО.
Консультації щодо пропозицій Москви про "гарантії безпеки" завершилися в Женеві 10 січня. Російську делегацію представляв заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, американську – перший заступник держсекретаря США Уенді Шерман.
Будь ласка, зачекайте...
Зеленский кремль не интересует - ему дадут возможность улететь в Италию
Загострення - це роздача російських паспортів...
Загострення - це не допуск ОБСЄ на окуповану територію..
Загострення - це постійні обстріли вільної України...
Загострення - це вбивство наших військових...
Загострення - це те, що я засуну тобі в дупу...
НАТО, тільки НАТО для України
да, конечно, "в связи с коронавирусом"
блеем дальше
когда уже будут воронки на месте москвы и прочих сел раиси?
Там добра половина шахт: закриті, розграбленні, затоплені... як і все інше.
Бешеную тварь ждет один конец. Ее просто пристрелят. Аминь.
По паРашке никто плакать не станет.
Ибо ничего кроме войн, нищеты и коррупции она ничего хорошего не может предложить миру.
вот и выкатывает, в конце своем, до того, как сдохнет, перед Западом свои хотелки и бредни.
надеется на авось...авось Запад дрогнет перед его блефом и горячечным бредом...
обслуга же отрабатывает номер. правда, кроме пуйла, там есть еще более ***тые типа патрушева, у которого на всю верхушку паРаши куча досье, начиная со взрывом домов на машкве, чтобы избрать никому тогда не известного штыря-окурка, так и на прочих. но их время
уходит.
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Интересно, обещало НАТО, но нападать лошадь собирается не на НАТО, а на Украину, которая вообще-то не в НАТО и там не была?
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несколько болезненные* - это до обоссачки, обосрачки и с истошными воплями на всю акваторию залива Гуантанамо