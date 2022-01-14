Лавров заявив, що Захід "зарвався" і пішов на загострення

Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Захід "зарвався" і, порушуючи здоровий глузд, пішов на загострення, зокрема вимагаючи повернути російські війська до казарм.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру", про це він заявив у ході прес-конференції.

Він підкреслив, що у Заходу накопичилися обіцянки, а потім вони були "найгрубішим чином викинуті у кошик", порушуючи всі зобов'язання та здоровий глузд.

"Обіцянки про нерозширення НАТО, про непросування військової інфраструктури на Схід, про нерозміщення суттєвих бойових сил на території нових членів", - уточнив міністр закордонних справ РФ.

Лавров зазначив, що Росію категорично не можуть влаштувати такі "неприйнятні підходи".

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Раніше Лавров заявив, що Росія вживе необхідних заходів для усунення загроз своїй безпеці, якщо США та НАТО не дадуть відповідь на пропозиції Москви щодо гарантій безпеки.

Нагадаємо, 17 грудня 2021 року МЗС Росії опублікувало проєкти "гарантій безпеки" з боку США та НАТО.

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Консультації щодо пропозицій Москви про "гарантії безпеки" завершилися в Женеві 10 січня. Російську делегацію представляв заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, американську – перший заступник держсекретаря США Уенді Шерман.