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Задержан мужчина, который изнасиловал 5-летнюю девочку в Киеве, - полиция

В Киеве задержан мужчина, который изнасиловал 5-летнюю девочку. Во время обыска в помещении злоумышленника правоохранители обнаружили на электронных носителях видеозаписи с детской порнографией.

Об этом в Facebook сообщает полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

Злоумышленником оказался 37-летний ранее не судимый киевлянин.

"Установлено, что фигурант забрал малолетнюю к себе домой и совершил в отношении нее сексуальное насилие. Противоправные действия злоумышленник совершал в отношении дочери знакомой. Мы провели санкционированные обыски по месту жительства мужчины, откуда изъяли вещественные доказательства преступления, а также электронные носители с видеозаписями. уже сообщено о подозрении в четырнадцати эпизодах преступных действий", - говорится в сообщении.

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Задержан мужчина, который изнасиловал 5-летнюю девочку в Киеве, - полиция 01

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По данному факту следственным управлением столичной полиции начаты четыре уголовных производства: по ч. 3 ст. 149 – торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего, ч. 4 ст. 152 - изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия, ч. 3, ч. 1 ст. 301 – ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов и ч. 3, ч. 1 ст. 301-1 – получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Продолжается досудебное расследование.

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Топ комментарии
+13
жаль, что у нас не суммируются сроки за преступления...
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14.01.2022 12:47
+13
Зовсім не той випадок коли треба брати живим.
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14.01.2022 12:51
+7
Ваши слова та до бога... АМИНЬ !!! Большая надежда на камеру предварительного заключения. Респект будет мужикам , хоть и на отсидке.
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14.01.2022 12:53
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Це жахи. Зробити з цього збоченця ЖЕРТВУ сексуального насилля тисячі армяшек.
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14.01.2022 12:47 Ответить
Ви шось наплутали армяшки уміють файно балакати, красти з бюджету України, рєшать вопрси... а для екзикуції потрібні опри
шки... (при наймі)
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14.01.2022 13:23 Ответить
йому у тюрмi очко достатньо широким зроблять
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14.01.2022 14:51 Ответить
жаль, что у нас не суммируются сроки за преступления...
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14.01.2022 12:47 Ответить
нахер такому суммировать -порешить на месте .
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14.01.2022 12:51 Ответить
Вот и я задаюсь вопросом, зачем этого урода задерживали???
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14.01.2022 14:05 Ответить
Та блин, бошку отстегнуть уроду на месте. И баста.
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14.01.2022 12:50 Ответить
Зовсім не той випадок коли треба брати живим.
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14.01.2022 12:51 Ответить
Ваши слова та до бога... АМИНЬ !!! Большая надежда на камеру предварительного заключения. Респект будет мужикам , хоть и на отсидке.
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14.01.2022 12:53 Ответить
НА кол!
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14.01.2022 12:54 Ответить
Отрезать причиндалы, место отреза посыпать солью и прибить к дереву возле муравейника.
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14.01.2022 12:58 Ответить
Роль мами дівчинки не розкрито.
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14.01.2022 12:58 Ответить
Наоборот, раскрыто, если с такою гыдотою знакома.
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14.01.2022 13:03 Ответить
а гидоти вмiють маскуватися. а ти так тут ляпаєш начe вона бачила шо брала.
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14.01.2022 14:52 Ответить
5 років! Як здоров'я дівчинки?
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14.01.2022 13:08 Ответить
А якщо вона не просто знайома, а знала або навіть співучасниця?
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14.01.2022 13:09 Ответить
то ж до когось на зону півник прилетить, щоб своїм співом будити ранок
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14.01.2022 13:15 Ответить
жесть конечно...ну да ничего с ним не будет,потопчут конечно для проформы да и усё...отсидит и выйдет в 52 и переместится в ццылку пониже где 63 летний упырь несколько(!!!) раз изнасиловала 7летнюю девочку.так это работает
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14.01.2022 13:20 Ответить
бідне дитя.... маленьке замучене дитятко...
твюку треба каструвати... хоч хімічно хоч фізично...краще без наркозу і іржавими ножицями для стрижки кущів... і показувати це на отих інтернет сайтах, де до цього воно викладало свої збочення
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14.01.2022 13:21 Ответить
"Закон" удивительно гуманен к таким дядям. Посидит лет 5 - и выйдет на свободу с новым членом. А если в дурку поместят - то и через годик выйдет.
Вообще-то надо его угостить "грушей". Большой и сладкой. Лишь бы не подавился.

https://kulturologia.ru/blogs/101116/32199/
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14.01.2022 13:40 Ответить
На палю гандона!!!
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14.01.2022 13:27 Ответить
Зачем арестовывали?
Он ведь напал на полицейских с ножом.
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14.01.2022 13:32 Ответить
Я таким давал пожизненное! Девочке 5 лет куда её можно насиловать не пойму....

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14.01.2022 13:37 Ответить
Садить на максималку это хорошо конечно, но факт в том что это больной человек/точнее бедолага у которого котелок варит в другом направлении в отличии от нормальных людей. НЕ МОЖЕТ здоровый умственно человек сделать такое. Потому таких особей, коорые совершили особо тяжкое, надо на пожизненное! в дурдом, ведь тяжкие психические отклонения не лечатся...или секир башка.
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14.01.2022 13:39 Ответить
Он не бедолага. Ты вообще тупой или придуриваешься? Он распущенный садист, маньяк.
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14.01.2022 13:43 Ответить
Садисты и маньяки это поехавшие умом больные люди или точнее уже нелюди, которые были когда то людьми, а возможно и родились уже с отклонениями. Этим особям не место в обществе, так как они неизлечимы. Вот и весь мой посыл, так что оскорбления лишние.
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14.01.2022 13:51 Ответить
О, да вы психиатр! Диссертацию написали о маньяках и извращенцах?
Запомните слово ДЕГЕНЕРАТЫ. Они не больные они просто не такие. И просто ******** называть их больными. Потому что больных - лечат.
А их не надо лечить. Надо уничтожать. ТАК, лять, ясно?
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14.01.2022 13:59 Ответить
У некоторых народов считается, что чужих детей можно насиловать, начиная с 3 лет. Не будем называть, у каких, догадайтесь с трёх раз...
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14.01.2022 17:39 Ответить
"Чужих" - имеется в виду детей других национальностей.
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14.01.2022 17:40 Ответить
Больной на голову. И такие же смотрят этот непотриб. Еще и деньги платят. Выявить их всех ,невозможно. И чаще всего думаю такое происходит от избытка денег и пресыщением всего доступного.
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14.01.2022 13:42 Ответить
Чому не публікують даних мразоти...
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14.01.2022 13:55 Ответить
я пропоную таких передавати до мед фірм, і проводити початкові тести ліків. Як типу на людях.
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14.01.2022 13:58 Ответить
Элохторат зеленского во всей красе.
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14.01.2022 14:05 Ответить
У него бес вселился!
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14.01.2022 15:13 Ответить
Я бы такое "мужчиной" не называл ....А первое, что надо таким уродам делать после выявления .-КАСТРАЦИЯ!
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14.01.2022 15:18 Ответить
Мама соучастница. А может сама и придумала "бизнес-план".
Будет ей старость...
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14.01.2022 17:37 Ответить
Яйца - по шею отрезать!
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14.01.2022 19:05 Ответить
На зону його. Там з ним розберуться...
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17.01.2022 09:06 Ответить
 
 