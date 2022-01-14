Задержан мужчина, который изнасиловал 5-летнюю девочку в Киеве, - полиция
В Киеве задержан мужчина, который изнасиловал 5-летнюю девочку. Во время обыска в помещении злоумышленника правоохранители обнаружили на электронных носителях видеозаписи с детской порнографией.
Об этом в Facebook сообщает полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.
Злоумышленником оказался 37-летний ранее не судимый киевлянин.
"Установлено, что фигурант забрал малолетнюю к себе домой и совершил в отношении нее сексуальное насилие. Противоправные действия злоумышленник совершал в отношении дочери знакомой. Мы провели санкционированные обыски по месту жительства мужчины, откуда изъяли вещественные доказательства преступления, а также электронные носители с видеозаписями. уже сообщено о подозрении в четырнадцати эпизодах преступных действий", - говорится в сообщении.
По данному факту следственным управлением столичной полиции начаты четыре уголовных производства: по ч. 3 ст. 149 – торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего, ч. 4 ст. 152 - изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия, ч. 3, ч. 1 ст. 301 – ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов и ч. 3, ч. 1 ст. 301-1 – получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение Уголовного кодекса Украины.
Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Продолжается досудебное расследование.
Пожалуйста, подождите...
шки... (при наймі)
твюку треба каструвати... хоч хімічно хоч фізично...краще без наркозу і іржавими ножицями для стрижки кущів... і показувати це на отих інтернет сайтах, де до цього воно викладало свої збочення
Вообще-то надо его угостить "грушей". Большой и сладкой. Лишь бы не подавился.
https://kulturologia.ru/blogs/101116/32199/
Он ведь напал на полицейских с ножом.
Запомните слово ДЕГЕНЕРАТЫ. Они не больные они просто не такие. И просто ******** называть их больными. Потому что больных - лечат.
А их не надо лечить. Надо уничтожать. ТАК, лять, ясно?
Будет ей старость...