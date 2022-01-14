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Затримано чоловіка, який зґвалтував 5-річну дівчинку у Києві, - поліція

В Києві затримали чоловіка, який зґвалтував 5-річну дівчинку. Під час обшуку у помешканні зловмисника правоохоронці виявили на електронних носіях відеозаписи з дитячою порнографією.

Про це у Facebook повідомляє поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Зловмисником виявився 37-річний раніше не судимий киянин.

"Встановлено, що фігурант забрав малолітню до себе додому та скоїв щодо неї сексуальне насильство. Протиправні дії зловмисник вчиняв відносно доньки знайомої. Ми провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання чоловіка, звідки вилучили речові докази злочину, а також електронні носії з відеозаписами дитячої порнографії. Затриманому вже повідомлено про підозру у чотирнадцяти епізодах злочинних діянь", - йдеться в повідомленні.

Затримано чоловіка, який зґвалтував 5-річну дівчинку у Києві, - поліція 01

За даним фактом слідчим управлінням столичної поліції розпочато чотири кримінальних провадження: за ч. 3 ст. 149 – торгівля людьми вчинена щодо малолітнього, ч. 4 ст. 152 - зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, ч. 3, ч. 1 ст. 301 - ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів та ч. 3, ч. 1 ст. 301-1 - одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження Кримінального кодексу України.

Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Триває досудове розслідування.

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Топ коментарі
+13
жаль, что у нас не суммируются сроки за преступления...
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14.01.2022 12:47
+13
Зовсім не той випадок коли треба брати живим.
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14.01.2022 12:51
+7
Ваши слова та до бога... АМИНЬ !!! Большая надежда на камеру предварительного заключения. Респект будет мужикам , хоть и на отсидке.
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14.01.2022 12:53
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Це жахи. Зробити з цього збоченця ЖЕРТВУ сексуального насилля тисячі армяшек.
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14.01.2022 12:47 Відповісти
Ви шось наплутали армяшки уміють файно балакати, красти з бюджету України, рєшать вопрси... а для екзикуції потрібні опри
шки... (при наймі)
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14.01.2022 13:23 Відповісти
йому у тюрмi очко достатньо широким зроблять
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14.01.2022 14:51 Відповісти
жаль, что у нас не суммируются сроки за преступления...
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14.01.2022 12:47 Відповісти
нахер такому суммировать -порешить на месте .
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14.01.2022 12:51 Відповісти
Вот и я задаюсь вопросом, зачем этого урода задерживали???
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14.01.2022 14:05 Відповісти
Та блин, бошку отстегнуть уроду на месте. И баста.
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14.01.2022 12:50 Відповісти
Зовсім не той випадок коли треба брати живим.
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14.01.2022 12:51 Відповісти
Ваши слова та до бога... АМИНЬ !!! Большая надежда на камеру предварительного заключения. Респект будет мужикам , хоть и на отсидке.
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14.01.2022 12:53 Відповісти
НА кол!
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14.01.2022 12:54 Відповісти
Отрезать причиндалы, место отреза посыпать солью и прибить к дереву возле муравейника.
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14.01.2022 12:58 Відповісти
Роль мами дівчинки не розкрито.
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14.01.2022 12:58 Відповісти
Наоборот, раскрыто, если с такою гыдотою знакома.
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14.01.2022 13:03 Відповісти
а гидоти вмiють маскуватися. а ти так тут ляпаєш начe вона бачила шо брала.
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14.01.2022 14:52 Відповісти
5 років! Як здоров'я дівчинки?
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14.01.2022 13:08 Відповісти
А якщо вона не просто знайома, а знала або навіть співучасниця?
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14.01.2022 13:09 Відповісти
то ж до когось на зону півник прилетить, щоб своїм співом будити ранок
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14.01.2022 13:15 Відповісти
жесть конечно...ну да ничего с ним не будет,потопчут конечно для проформы да и усё...отсидит и выйдет в 52 и переместится в ццылку пониже где 63 летний упырь несколько(!!!) раз изнасиловала 7летнюю девочку.так это работает
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14.01.2022 13:20 Відповісти
бідне дитя.... маленьке замучене дитятко...
твюку треба каструвати... хоч хімічно хоч фізично...краще без наркозу і іржавими ножицями для стрижки кущів... і показувати це на отих інтернет сайтах, де до цього воно викладало свої збочення
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14.01.2022 13:21 Відповісти
"Закон" удивительно гуманен к таким дядям. Посидит лет 5 - и выйдет на свободу с новым членом. А если в дурку поместят - то и через годик выйдет.
Вообще-то надо его угостить "грушей". Большой и сладкой. Лишь бы не подавился.

https://kulturologia.ru/blogs/101116/32199/
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14.01.2022 13:40 Відповісти
На палю гандона!!!
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14.01.2022 13:27 Відповісти
Зачем арестовывали?
Он ведь напал на полицейских с ножом.
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14.01.2022 13:32 Відповісти
Я таким давал пожизненное! Девочке 5 лет куда её можно насиловать не пойму....

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14.01.2022 13:37 Відповісти
Садить на максималку это хорошо конечно, но факт в том что это больной человек/точнее бедолага у которого котелок варит в другом направлении в отличии от нормальных людей. НЕ МОЖЕТ здоровый умственно человек сделать такое. Потому таких особей, коорые совершили особо тяжкое, надо на пожизненное! в дурдом, ведь тяжкие психические отклонения не лечатся...или секир башка.
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14.01.2022 13:39 Відповісти
Он не бедолага. Ты вообще тупой или придуриваешься? Он распущенный садист, маньяк.
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14.01.2022 13:43 Відповісти
Садисты и маньяки это поехавшие умом больные люди или точнее уже нелюди, которые были когда то людьми, а возможно и родились уже с отклонениями. Этим особям не место в обществе, так как они неизлечимы. Вот и весь мой посыл, так что оскорбления лишние.
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14.01.2022 13:51 Відповісти
О, да вы психиатр! Диссертацию написали о маньяках и извращенцах?
Запомните слово ДЕГЕНЕРАТЫ. Они не больные они просто не такие. И просто ******** называть их больными. Потому что больных - лечат.
А их не надо лечить. Надо уничтожать. ТАК, лять, ясно?
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14.01.2022 13:59 Відповісти
У некоторых народов считается, что чужих детей можно насиловать, начиная с 3 лет. Не будем называть, у каких, догадайтесь с трёх раз...
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14.01.2022 17:39 Відповісти
"Чужих" - имеется в виду детей других национальностей.
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14.01.2022 17:40 Відповісти
Больной на голову. И такие же смотрят этот непотриб. Еще и деньги платят. Выявить их всех ,невозможно. И чаще всего думаю такое происходит от избытка денег и пресыщением всего доступного.
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14.01.2022 13:42 Відповісти
Чому не публікують даних мразоти...
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14.01.2022 13:55 Відповісти
я пропоную таких передавати до мед фірм, і проводити початкові тести ліків. Як типу на людях.
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14.01.2022 13:58 Відповісти
Элохторат зеленского во всей красе.
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14.01.2022 14:05 Відповісти
У него бес вселился!
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14.01.2022 15:13 Відповісти
Я бы такое "мужчиной" не называл ....А первое, что надо таким уродам делать после выявления .-КАСТРАЦИЯ!
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14.01.2022 15:18 Відповісти
Мама соучастница. А может сама и придумала "бизнес-план".
Будет ей старость...
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14.01.2022 17:37 Відповісти
Яйца - по шею отрезать!
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14.01.2022 19:05 Відповісти
На зону його. Там з ним розберуться...
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17.01.2022 09:06 Відповісти
 
 