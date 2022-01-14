Затримано чоловіка, який зґвалтував 5-річну дівчинку у Києві, - поліція

В Києві затримали чоловіка, який зґвалтував 5-річну дівчинку. Під час обшуку у помешканні зловмисника правоохоронці виявили на електронних носіях відеозаписи з дитячою порнографією.

Про це у Facebook повідомляє поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Зловмисником виявився 37-річний раніше не судимий киянин.

"Встановлено, що фігурант забрав малолітню до себе додому та скоїв щодо неї сексуальне насильство. Протиправні дії зловмисник вчиняв відносно доньки знайомої. Ми провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання чоловіка, звідки вилучили речові докази злочину, а також електронні носії з відеозаписами дитячої порнографії. Затриманому вже повідомлено про підозру у чотирнадцяти епізодах злочинних діянь", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом слідчим управлінням столичної поліції розпочато чотири кримінальних провадження: за ч. 3 ст. 149 – торгівля людьми вчинена щодо малолітнього, ч. 4 ст. 152 - зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, ч. 3, ч. 1 ст. 301 - ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів та ч. 3, ч. 1 ст. 301-1 - одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження Кримінального кодексу України.

Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Триває досудове розслідування.

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