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Декларация между президентами Украины и Азербайджана закрепляет готовность поддержки суверенитета и противодействия угрозам, - Зеленский

Декларация между президентами Украины и Азербайджана закрепляет готовность поддержки суверенитета и противодействия угрозам, - Зеленский

Декларация, подписанная между президентами Украины и Азербайджана, закрепляет готовность поддерживать суверенитет, территориальную целостность и противодействие гибридным угрозам.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместного с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы подписали совместную Декларацию между президентами Украины и Азербайджана. Мы закрепляем готовность предоставлять поддержку суверенитета, территориальной целостности наших государств и народов в международных признанных границах, совместно противодействовать гибридным угрозам, желанием обеспечить мир и стабильность в Черноморском и Каспийском регионах и за его пределами", - заявил Зеленский.

По словам Зеленского, позиции Декларации свидетельствуют о близости и единстве взглядов Украины и Азербайджана на вызовы и глобальные измерения.

Также читайте: Товарооборот между Украиной и Азербайджаном достиг $1 млрд, - Зеленский.

Зеленский сообщил, что с президентом Азерйбаджана обсудили ряд вопросов безопасности, экономики и торгового сотрудничества.

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притидіяти гібридним загрозам збирається найбільша гібридна загроза..
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14.01.2022 14:40 Ответить
сойдёмся по серединке!
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14.01.2022 14:43 Ответить
***** формирует свое одкб, азербайджанские миротворцы разгонят талонный майдан?
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14.01.2022 14:46 Ответить
ЗЭбзьдёнка ! ...
" Не пей сырой воды из унитаза ..." далее по тексту...Ну і шоб два рази не вставати - БОДАЙ БИ СКАЗИВСЯ І ЗДОХ,
.
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14.01.2022 14:47 Ответить
Кароче свыты покажут и там.
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14.01.2022 15:13 Ответить
Хорошая новость для Украины. Или кто то имеет конкретные возражения?
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14.01.2022 16:36 Ответить
..не покидает чувство стыда за выбор этого чуда президентом Украины жлобами-мечтателями.. им то, желудкам, пофиг до тех пор, пока в пузе не заурчит..
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14.01.2022 16:54 Ответить
 
 