УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11591 відвідувач онлайн
Новини
2 066 9
Азербайджан (837) Алієв (147) Зеленський (22416)

Декларація між президентами України та Азербайджану закріплює готовність підтримки суверенітету та протидії загрозам, - Зеленський

Декларація між президентами України та Азербайджану закріплює готовність підтримки суверенітету та протидії загрозам, - Зеленський

Декларація, підписана між президентами України та Азербайджану, закріплює готовність підтримки суверенітету, територіальної цілісності та протидії гібридним загрозам.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми підписали спільну Декларацію між президентами України та Азербайджану. Ми закріплюємо готовність надавати підтримку суверенітету, територіальній цілісності наших держав та народів у міжнародних визнаних кордонах, спільно протидіяти гібридним загрозам, прагнення забезпечити мир та стабільність у Чорноморському та Каспійському регіонах та за його межами", - сказав глава держави.

За його словами, позиції Декларації свідчать про близькість та єдність поглядів України та Азербайджану на виклики та глобальні виміри.

Зеленський повідомив, що з президентом Азерйбаджану обговорили низку питань безпеки, економіки та торговельної співпраці.

Також читайте: Зеленський та Алієв підписали угоди між Україною та Азербайджаном в сфері торгівлі, землі та енергетики

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
притидіяти гібридним загрозам збирається найбільша гібридна загроза..
показати весь коментар
14.01.2022 14:40 Відповісти
сойдёмся по серединке!
показати весь коментар
14.01.2022 14:43 Відповісти
***** формирует свое одкб, азербайджанские миротворцы разгонят талонный майдан?
показати весь коментар
14.01.2022 14:46 Відповісти
ЗЭбзьдёнка ! ...
" Не пей сырой воды из унитаза ..." далее по тексту...Ну і шоб два рази не вставати - БОДАЙ БИ СКАЗИВСЯ І ЗДОХ,
.
показати весь коментар
14.01.2022 14:47 Відповісти
Кароче свыты покажут и там.
показати весь коментар
14.01.2022 15:13 Відповісти
Хорошая новость для Украины. Или кто то имеет конкретные возражения?
показати весь коментар
14.01.2022 16:36 Відповісти
..не покидает чувство стыда за выбор этого чуда президентом Украины жлобами-мечтателями.. им то, желудкам, пофиг до тех пор, пока в пузе не заурчит..
показати весь коментар
14.01.2022 16:54 Відповісти
 
 