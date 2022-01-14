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Азербайджан (771) Алиев (151) Зеленский (19042) товарооборот (108)

Товарооборот между Украиной и Азербайджаном достиг $1 млрд, - Зеленский.

Товарооборот между Украиной и Азербайджаном достиг $1 млрд, - Зеленский.

Товарооборот между Украиной и Азербайджаном впервые за семь лет достиг рекордных показателей – почти $1 млрд, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Товарооборот (между Украиной и Азербайджаном. – Ред.) не только не снизился, несмотря на то что происходит по всему миру, и наши государства не исключение. Несмотря на COVID-19 и вопреки пандемии впервые за семь лет товарооборот достиг рекордных показателей почти в $1 млрд", - заявил Зеленский во время совместного с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым брифинга в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте также: Зеленский и Алиев подписали соглашения между Украиной и Азербайджаном в сфере торговли, земли и энергетики

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Топ комментарии
+9
А з Оманом , віслюче ?..
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14.01.2022 14:41
+4
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14.01.2022 14:47
+3
Товарообіг вперше досяг 1 лярда доларів - ( Вова Вперший)
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14.01.2022 14:43
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А з Оманом , віслюче ?..
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14.01.2022 14:41 Ответить
З мальдивами, ********?
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14.01.2022 14:59 Ответить
А що Мальдіви? Якісь інакші? Хай би віслюк і туди поїхав. У чергову 51-шу відпустку за 2, 5 роки.
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14.01.2022 15:45 Ответить
дядя, мальдивы 1 раз за 5 лет, а ишачина криворогая отвисает 5 раз в году. разницу чувствуешь?
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14.01.2022 15:52 Ответить
це він про хурму ?
чи про шаурму ?
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14.01.2022 14:41 Ответить
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14.01.2022 14:47 Ответить
А при чем тут Зюзий?
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14.01.2022 14:41 Ответить
Как при чём!? При микрофоне.
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14.01.2022 15:10 Ответить
Товарообіг вперше досяг 1 лярда доларів - ( Вова Вперший)
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14.01.2022 14:43 Ответить
Хурму и гранаті покупаю регулярно. Но не 1 миллиард же американских денег.
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14.01.2022 14:48 Ответить
Експортно-імпортний баланс не на нашу користь. З урахуванням імпорту нафтопродуктів з Азербайджану. Так що "перемоги" Зе тут немає
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14.01.2022 14:48 Ответить
...і гривня почала падіння синхронно з російським рублем...
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14.01.2022 14:50 Ответить
Это вообще НИЧЕГО !
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14.01.2022 14:51 Ответить
А про ГУАМ ні слова.
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14.01.2022 14:53 Ответить
Для бизнесмена, нормально. Для стран,маловато.
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14.01.2022 14:56 Ответить
А всё это благодаря только найвеличнишому лидору всех времён, чмошнику нелоху
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14.01.2022 14:59 Ответить
И об этом...Также в ГБР не исключается возможность перекрестного допроса Порошенко и Медведчука .Интересно а у Медведчука описали всё имущество? или в Омане всё обговорено?
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14.01.2022 14:59 Ответить
Ми бачимо, як Україну "накрила лавина" інвестицій за роки правління Зеленського... Такого відтоку інвестицій, як ми маємо зараз, не було за всі 30 років! !!! Так що це все, що потрібно знати про зелений "піз..ьож" ....
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14.01.2022 15:27 Ответить
Другой недомерок Вова Б (бункерный) тоже всегда встречи с иностранными лидерами (когда еще встречался) заканчивал почти всегда информацией о размере товарооборота... Совпадение?
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14.01.2022 16:58 Ответить
В основном Азербайджан закупает скумбрию по 8 гривен.
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14.01.2022 17:09 Ответить
 
 