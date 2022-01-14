Товарообіг між Україною та Азербайджаном досяг $1 млрд, - Зеленський

Товарообіг між Україною та Азербайджаном вперше за сім років досяг рекордних показників - майже $1 млрд, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Товарообіг (між Україною та Азербайджаном - ред) не лише не знизився, незважаючи на те, що відбувається у всьому світі, і наші держави не виняток, незважаючи на COVID-19 і всупереч пандемії вперше за сім років товарообіг досяг рекордних показників майже $1 млрд", - заявив Зеленський під час спільного з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим брифінгу у Києві у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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