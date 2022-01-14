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Товарообіг між Україною та Азербайджаном досяг $1 млрд, - Зеленський

Товарообіг між Україною та Азербайджаном досяг $1 млрд, - Зеленський

Товарообіг між Україною та Азербайджаном вперше за сім років досяг рекордних показників - майже $1 млрд, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Товарообіг (між Україною та Азербайджаном - ред) не лише не знизився, незважаючи на те, що відбувається у всьому світі, і наші держави не виняток, незважаючи на COVID-19 і всупереч пандемії вперше за сім років товарообіг досяг рекордних показників майже $1 млрд", - заявив Зеленський під час спільного з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим брифінгу у Києві у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Алієв підписали угоди між Україною та Азербайджаном в сфері торгівлі, землі та енергетики
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Топ коментарі
+9
А з Оманом , віслюче ?..
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14.01.2022 14:41
+4
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14.01.2022 14:47
+3
Товарообіг вперше досяг 1 лярда доларів - ( Вова Вперший)
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14.01.2022 14:43
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А з Оманом , віслюче ?..
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14.01.2022 14:41 Відповісти
З мальдивами, ********?
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14.01.2022 14:59 Відповісти
А що Мальдіви? Якісь інакші? Хай би віслюк і туди поїхав. У чергову 51-шу відпустку за 2, 5 роки.
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14.01.2022 15:45 Відповісти
дядя, мальдивы 1 раз за 5 лет, а ишачина криворогая отвисает 5 раз в году. разницу чувствуешь?
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14.01.2022 15:52 Відповісти
це він про хурму ?
чи про шаурму ?
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14.01.2022 14:41 Відповісти
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14.01.2022 14:47 Відповісти
А при чем тут Зюзий?
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14.01.2022 14:41 Відповісти
Как при чём!? При микрофоне.
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14.01.2022 15:10 Відповісти
Товарообіг вперше досяг 1 лярда доларів - ( Вова Вперший)
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14.01.2022 14:43 Відповісти
Хурму и гранаті покупаю регулярно. Но не 1 миллиард же американских денег.
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14.01.2022 14:48 Відповісти
Експортно-імпортний баланс не на нашу користь. З урахуванням імпорту нафтопродуктів з Азербайджану. Так що "перемоги" Зе тут немає
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14.01.2022 14:48 Відповісти
...і гривня почала падіння синхронно з російським рублем...
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14.01.2022 14:50 Відповісти
Это вообще НИЧЕГО !
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14.01.2022 14:51 Відповісти
А про ГУАМ ні слова.
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14.01.2022 14:53 Відповісти
Для бизнесмена, нормально. Для стран,маловато.
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14.01.2022 14:56 Відповісти
А всё это благодаря только найвеличнишому лидору всех времён, чмошнику нелоху
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14.01.2022 14:59 Відповісти
И об этом...Также в ГБР не исключается возможность перекрестного допроса Порошенко и Медведчука .Интересно а у Медведчука описали всё имущество? или в Омане всё обговорено?
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14.01.2022 14:59 Відповісти
Ми бачимо, як Україну "накрила лавина" інвестицій за роки правління Зеленського... Такого відтоку інвестицій, як ми маємо зараз, не було за всі 30 років! !!! Так що це все, що потрібно знати про зелений "піз..ьож" ....
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14.01.2022 15:27 Відповісти
Другой недомерок Вова Б (бункерный) тоже всегда встречи с иностранными лидерами (когда еще встречался) заканчивал почти всегда информацией о размере товарооборота... Совпадение?
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14.01.2022 16:58 Відповісти
В основном Азербайджан закупает скумбрию по 8 гривен.
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14.01.2022 17:09 Відповісти
 
 