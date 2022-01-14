Представитель России в ТКГ Грызлов назначен послом РФ в Беларуси

Глава российской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов назначен на должность посла России в Минске. Соответствующий указ в пятницу подписал президент РФ Владимир Путин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал правовой информации РФ.

Так, новым послом Беларуси стал глава высшего совета "Единой России" Борис Грызлов.

Отметим, что Борис Грызлов возглавляет российскую делегацию в ТКГ с 26 декабря 2015 года.

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