Представитель России в ТКГ Грызлов назначен послом РФ в Беларуси
Глава российской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов назначен на должность посла России в Минске. Соответствующий указ в пятницу подписал президент РФ Владимир Путин.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал правовой информации РФ.
Так, новым послом Беларуси стал глава высшего совета "Единой России" Борис Грызлов.
Отметим, что Борис Грызлов возглавляет российскую делегацию в ТКГ с 26 декабря 2015 года.
Топ комментарии
+18 Старый зольдат
показать весь комментарий14.01.2022 15:23
+16 Сергей Трофимов 7c913dc7
показать весь комментарий14.01.2022 15:17
+14 Веретено
показать весь комментарий14.01.2022 15:16
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
принесуть йому квіточки ...
та бажано на могилку
скорее,смотрящий от пацанов,будущий председатель Белорусского областного комитета партии..
Примеров тьма - взять хотя бы тот же Афган, где совок своего же союзника и грохнул. Вместе с семьей.