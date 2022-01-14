РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3190 посетителей онлайн
Новости
2 890 30
Беларусь (7767) Грызлов (137)

Представитель России в ТКГ Грызлов назначен послом РФ в Беларуси

Представитель России в ТКГ Грызлов назначен послом РФ в Беларуси

Глава российской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов назначен на должность посла России в Минске. Соответствующий указ в пятницу подписал президент РФ Владимир Путин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал правовой информации РФ.

Так, новым послом Беларуси стал глава высшего совета "Единой России" Борис Грызлов.

Отметим, что Борис Грызлов возглавляет российскую делегацию в ТКГ с 26 декабря 2015 года.

Также читайте: "Похоже, Россия окончательно погрузила Минский процесс в кому. Грызлов тупо лжет", - Гармаш

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+18
Гауляйтер.
показать весь комментарий
14.01.2022 15:23
+16
Формування окупаційної адміністрації.
показать весь комментарий
14.01.2022 15:17
+14
смотрящий
показать весь комментарий
14.01.2022 15:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
смотрящий
показать весь комментарий
14.01.2022 15:16 Ответить
Гауляйтер.
показать весь комментарий
14.01.2022 15:23 Ответить
Формування окупаційної адміністрації.
показать весь комментарий
14.01.2022 15:17 Ответить
Опа, а вот и смотрящий, Мойша, за вами, назначем Парашарейхом в федеральный округ Параши "Белоруссия". Он же гауляйтер. Значит колхознику не долго осталось портить воздух своим зловонием. Смачного.
показать весь комментарий
14.01.2022 15:22 Ответить
Один вусатий тарган буде дивитись за іншим
показать весь комментарий
14.01.2022 15:22 Ответить
нехай бульбаши
принесуть йому квіточки ...
та бажано на могилку
показать весь комментарий
14.01.2022 15:24 Ответить
штельфертрэтэр гауляйтера типо ))
показать весь комментарий
14.01.2022 15:24 Ответить
каум..
скорее,смотрящий от пацанов,будущий председатель Белорусского областного комитета партии..
показать весь комментарий
14.01.2022 16:16 Ответить
"******** бэобахтэр", зоцузаґен ))
показать весь комментарий
14.01.2022 17:33 Ответить
зихер ! без всяких зоцузагенов !
показать весь комментарий
14.01.2022 17:39 Ответить
Шо вы таки спорите? Просто русиш шайзе.
показать весь комментарий
15.01.2022 08:41 Ответить
Шо вы таки спорите? Просто русиш шайзе.
показать весь комментарий
15.01.2022 08:42 Ответить
Попутного ветра, в горбатую спину...
показать весь комментарий
14.01.2022 15:28 Ответить
Крохмалпаша тепер під наглядом.
показать весь комментарий
14.01.2022 15:29 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2022 16:17 Ответить
Пішов робити "Білорусько-кацапську народну республіку". Не постояли за себе білоруси, довірилися своїм силовикам і владі, а ті просто віддали їх ворогу, спочатку знищили мову, а потім і булоруса, зробивши малоруса, а точніше малороса, які сьогодні в нас є влада. Мова має значення, бо мова то свобода, мова то гідність. При зникненні мови зникає великий народ.
показать весь комментарий
14.01.2022 15:29 Ответить
Вот это карьерный рост весь. Весь мир завидует
показать весь комментарий
14.01.2022 15:31 Ответить
Теперь усатый лукошко просто почетный президент, кукла на самоваре.
показать весь комментарий
14.01.2022 15:38 Ответить
Зачем посол нужен в БФО РФ???
показать весь комментарий
14.01.2022 15:40 Ответить
Тимчасово
показать весь комментарий
14.01.2022 15:55 Ответить
Орда назначила своего баскака в соседнее булбашское княжество.
показать весь комментарий
14.01.2022 15:53 Ответить
Ну що ж Цього треба було давно очікувать Зараз Гризлов "окучить" остаточно білоруських силовиків (озвучить їм індивідуальні суми на їх рахунках в банках) і "бацька" "одскоропостижнічає" У старшого синочка два варіанти - або "кадировський" або "автокатастрофа" Ну а меншому скажуть щоб "заткнувся"
показать весь комментарий
14.01.2022 15:54 Ответить
Можно выпить за упокой Беларуси.Грызлова назначили гауляйтером.
показать весь комментарий
14.01.2022 16:12 Ответить
Вот колхозника в расход и пустят.
показать весь комментарий
14.01.2022 16:39 Ответить
Доигрался Лука. Теперь жизнь его семьи не стоит выденного яйца.
Примеров тьма - взять хотя бы тот же Афган, где совок своего же союзника и грохнул. Вместе с семьей.
показать весь комментарий
14.01.2022 16:44 Ответить
К уСсачу послали усача, что бы станцевали ча- ча- ча.
показать весь комментарий
14.01.2022 16:44 Ответить
попрешь против народа - кончишь как и все диктаторы.
показать весь комментарий
14.01.2022 16:48 Ответить
борик, привет... привет тебе, козлищу, с того свету... живи долго... стань всем обузой... проси смерти, а она тебе говорила - живи, поц, жди... чтобы каждый день стал тебе мукой... как и педофилу путенину, трахателю расии шойгу и протчая...
показать весь комментарий
14.01.2022 19:38 Ответить
 
 