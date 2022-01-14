Представник Росії у ТКГ Гризлов призначений послом РФ у Білорусі
Главу російської делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Бориса Гризлова призначено на посаду посла Росії в Мінську. Відповідний указ у п'ятницю, 14 січня, підписав президент РФ Володимир Путін.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал правової інформації РФ.
Так, новим послом Білорусі став голова вищої ради "Єдиної Росії" Борис Гризлов.
Зазначимо, що Борис Гризлов очолює російську делегацію в ТКГ з 26 грудня 2015 року.
Топ коментарі
+18 Старый зольдат
показати весь коментар14.01.2022 15:23
+16 Сергей Трофимов 7c913dc7
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+14 Веретено
показати весь коментар14.01.2022 15:16
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принесуть йому квіточки ...
та бажано на могилку
скорее,смотрящий от пацанов,будущий председатель Белорусского областного комитета партии..
Примеров тьма - взять хотя бы тот же Афган, где совок своего же союзника и грохнул. Вместе с семьей.