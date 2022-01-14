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Білорусь (7840) Гризлов (78)

Представник Росії у ТКГ Гризлов призначений послом РФ у Білорусі

Представник Росії у ТКГ Гризлов призначений послом РФ у Білорусі

Главу російської делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Бориса Гризлова призначено на посаду посла Росії в Мінську. Відповідний указ у п'ятницю, 14 січня, підписав президент РФ Володимир Путін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал правової інформації РФ.

Так, новим послом Білорусі став голова вищої ради "Єдиної Росії" Борис Гризлов.

Зазначимо, що Борис Гризлов очолює російську делегацію в ТКГ з 26 грудня 2015 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гризлов назвав засідання ТКГ одним із найбільш напружених: не знаю, що його напружувало, але він пішов через п'ять хвилин після початку, - Гармаш
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Топ коментарі
+18
Гауляйтер.
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14.01.2022 15:23
+16
Формування окупаційної адміністрації.
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14.01.2022 15:17
+14
смотрящий
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14.01.2022 15:16
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смотрящий
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14.01.2022 15:16 Відповісти
Гауляйтер.
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14.01.2022 15:23 Відповісти
Формування окупаційної адміністрації.
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14.01.2022 15:17 Відповісти
Опа, а вот и смотрящий, Мойша, за вами, назначем Парашарейхом в федеральный округ Параши "Белоруссия". Он же гауляйтер. Значит колхознику не долго осталось портить воздух своим зловонием. Смачного.
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14.01.2022 15:22 Відповісти
Один вусатий тарган буде дивитись за іншим
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14.01.2022 15:22 Відповісти
нехай бульбаши
принесуть йому квіточки ...
та бажано на могилку
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14.01.2022 15:24 Відповісти
штельфертрэтэр гауляйтера типо ))
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14.01.2022 15:24 Відповісти
каум..
скорее,смотрящий от пацанов,будущий председатель Белорусского областного комитета партии..
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14.01.2022 16:16 Відповісти
"******** бэобахтэр", зоцузаґен ))
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14.01.2022 17:33 Відповісти
зихер ! без всяких зоцузагенов !
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14.01.2022 17:39 Відповісти
Шо вы таки спорите? Просто русиш шайзе.
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15.01.2022 08:41 Відповісти
Шо вы таки спорите? Просто русиш шайзе.
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15.01.2022 08:42 Відповісти
Попутного ветра, в горбатую спину...
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14.01.2022 15:28 Відповісти
Крохмалпаша тепер під наглядом.
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14.01.2022 15:29 Відповісти
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14.01.2022 16:17 Відповісти
Пішов робити "Білорусько-кацапську народну республіку". Не постояли за себе білоруси, довірилися своїм силовикам і владі, а ті просто віддали їх ворогу, спочатку знищили мову, а потім і булоруса, зробивши малоруса, а точніше малороса, які сьогодні в нас є влада. Мова має значення, бо мова то свобода, мова то гідність. При зникненні мови зникає великий народ.
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14.01.2022 15:29 Відповісти
Вот это карьерный рост весь. Весь мир завидует
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14.01.2022 15:31 Відповісти
Теперь усатый лукошко просто почетный президент, кукла на самоваре.
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14.01.2022 15:38 Відповісти
Зачем посол нужен в БФО РФ???
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14.01.2022 15:40 Відповісти
Тимчасово
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14.01.2022 15:55 Відповісти
Орда назначила своего баскака в соседнее булбашское княжество.
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14.01.2022 15:53 Відповісти
Ну що ж Цього треба було давно очікувать Зараз Гризлов "окучить" остаточно білоруських силовиків (озвучить їм індивідуальні суми на їх рахунках в банках) і "бацька" "одскоропостижнічає" У старшого синочка два варіанти - або "кадировський" або "автокатастрофа" Ну а меншому скажуть щоб "заткнувся"
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14.01.2022 15:54 Відповісти
Можно выпить за упокой Беларуси.Грызлова назначили гауляйтером.
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14.01.2022 16:12 Відповісти
Вот колхозника в расход и пустят.
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14.01.2022 16:39 Відповісти
Доигрался Лука. Теперь жизнь его семьи не стоит выденного яйца.
Примеров тьма - взять хотя бы тот же Афган, где совок своего же союзника и грохнул. Вместе с семьей.
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14.01.2022 16:44 Відповісти
К уСсачу послали усача, что бы станцевали ча- ча- ча.
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14.01.2022 16:44 Відповісти
попрешь против народа - кончишь как и все диктаторы.
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14.01.2022 16:48 Відповісти
борик, привет... привет тебе, козлищу, с того свету... живи долго... стань всем обузой... проси смерти, а она тебе говорила - живи, поц, жди... чтобы каждый день стал тебе мукой... как и педофилу путенину, трахателю расии шойгу и протчая...
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14.01.2022 19:38 Відповісти
 
 