Молдова изменит правила въезда с 17 января
В Молдове с 17 января упрощают правила въезда в страну, в частности для невакцинированных путешественников.
Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, пишет Newsmaker.
С 17 января в Молдове отменят "красные зоны" по странам с наибольшим распространением коронавируса. Теперь всем въезжающим в Молдову, независимо от страны, из которой они приехали, необходимо будет представить один из следующих документов:
- сертификат (бумажный или в электронном формате) о полном курсе вакцинации от коронавируса (действителен спустя 14 дней)
- медицинское заключение, подтверждающее, что за последние полгода человек переболел коронавирусом
- тест, подтверждающий наличие антител (действителен три месяца с момента сдачи)
- экспресс-тест или ПЦР-тест, сделанный за 48 и соответственно 72 часа до въезда в страну.
Те, кто не смогут предъявить один из этих документов, обязаны будут провести на карантине 14 дней. Карантин можно будет прервать на седьмой день, если ПЦР-тест или экспресс-тест на ковид покажет отрицательный результат.
От карантина освобождаются лишь дети до 12 лет, у которых нет симптомов заражения, учащиеся до 18 лет, которые приехали на учебу в Молдову, граждане, приехавшие на лечение, транзитные пассажиры, которые должны будут покинуть Молдову в течение 24 часов.
До 17 января действуют правила, согласно которым при въезде из стран "красной зоны" все, независимо от того, вакцинирован ли человек, должны предъявлять результаты ПЦР-теста.
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первый абсир вовы засчитан
Молдовські прикордонники колядують перед українськими колегами.
https://www.facebook.com/100073808442530/videos/624867788789894
Нарешті з'явились розумні люди і створений прецедент! Ще б вказали який саме рівень вважається достатнім -- було б супер.