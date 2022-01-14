Молдова изменит правила въезда с 17 января

В Молдове с 17 января упрощают правила въезда в страну, в частности для невакцинированных путешественников.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, пишет Newsmaker.

С 17 января в Молдове отменят "красные зоны" по странам с наибольшим распространением коронавируса. Теперь всем въезжающим в Молдову, независимо от страны, из которой они приехали, необходимо будет представить один из следующих документов:

сертификат (бумажный или в электронном формате) о полном курсе вакцинации от коронавируса (действителен спустя 14 дней)

медицинское заключение, подтверждающее, что за последние полгода человек переболел коронавирусом

тест, подтверждающий наличие антител (действителен три месяца с момента сдачи)

экспресс-тест или ПЦР-тест, сделанный за 48 и соответственно 72 часа до въезда в страну.

Те, кто не смогут предъявить один из этих документов, обязаны будут провести на карантине 14 дней. Карантин можно будет прервать на седьмой день, если ПЦР-тест или экспресс-тест на ковид покажет отрицательный результат.

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От карантина освобождаются лишь дети до 12 лет, у которых нет симптомов заражения, учащиеся до 18 лет, которые приехали на учебу в Молдову, граждане, приехавшие на лечение, транзитные пассажиры, которые должны будут покинуть Молдову в течение 24 часов.

До 17 января действуют правила, согласно которым при въезде из стран "красной зоны" все, независимо от того, вакцинирован ли человек, должны предъявлять результаты ПЦР-теста.