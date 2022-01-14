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Новини Коронавірус і карантин
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Молдова з 17 січня змінює правила в'їзду в країну

Молдова з 17 січня змінює правила в'їзду в країну

У Молдові з 17 січня спрощують правила в'їзду в країну, зокрема, для невакцинованих мандрівників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Newsmaker.

З 17 січня всім, хто в'їжджає до Молдови, незалежно від країни, з якої вони приїхали, необхідно буде подати один із документів:

- сертифікат (паперовий або в електронному форматі) про повний курс вакцинації від коронавірусу (дійсний через 14 днів);

- медичний висновок, що підтверджує, що за останні пів року людина перехворіла на коронавірус;

- тест, що підтверджує наявність антитіл (дійсний три місяці з моменту здачі);

- експрес-тест або ПЛР-тест, зроблений за 48 та 72 години відповідно до в'їзду в країну.

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Ті, хто не зможуть пред'явити один із цих документів, зобов'язані будуть провести на карантині 14 днів. Карантин можна буде перервати на сьомий день, якщо ПЛР-тест або експрес-тест на ковід покаже негативний результат.

Від карантину звільняються лише діти до 12 років, які не мають симптомів зараження, учні до 18 років, які приїхали на навчання до Молдови, громадяни, які приїхали на лікування, транзитні пасажири, які мають залишити Молдову протягом 24 годин.

До 17 січня діють правила, згідно з якими, в'їжджаючи з країн "червоної зони" всі, незалежно від того, чи вакцинована людина, мають пред'являти результати ПЛР-тест.

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"В государственном бюро расследований рассчитывают, что по прилету в Украину бывший президент Петр Порошенко самостоятельно приедет в суд, где ему будут избирать меру пресечения."

первый абсир вовы засчитан
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14.01.2022 15:36 Відповісти
О, наконец-то в молдову смогу поехать. Так долго ждал этого момента, а то ницца и цюрих уже поднадоели.
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14.01.2022 15:37 Відповісти
А венский кофе уже поперек горла стоит!
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14.01.2022 20:25 Відповісти
!8 годин тому
Молдовські прикордонники колядують перед українськими колегами.
https://www.facebook.com/100073808442530/videos/624867788789894
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14.01.2022 16:25 Відповісти
В Молдову не поїду...
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14.01.2022 18:49 Відповісти
тест, що підтверджує наявність антитіл (дійсний три місяці з моменту здачі);

Нарешті з'явились розумні люди і створений прецедент! Ще б вказали який саме рівень вважається достатнім -- було б супер.
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14.01.2022 20:24 Відповісти
 
 