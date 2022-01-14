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НАТО (8634) Финляндия (904) членство в НАТО (1434)

Финляндия пока не планирует вступление в НАТО, - глава МИД страны Хаависто

Финляндия пока не планирует вступление в НАТО, - глава МИД страны Хаависто

На сегодняшний день Финляндия не планирует становиться страной-участницей НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Финляндия не обсуждает с НАТО вступление, и у Финляндии нет такого проекта в будущем... Политика безопасности Финляндии остается неизменной", - сообщил Хаависто журналистам на телеконференции после встречи глав МИД Европейского союза во французском Бресте.

Напомним, ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон готов поддержать Финляндию и Швецию, если они захотят вступить в НАТО.

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что эти страны могут быстро присоединиться к альянсу, поскольку отвечают всем стандартам.

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Топ комментарии
+12
Ну й дурні...
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14.01.2022 16:47
+10
Швеция и Финляндия были бы более достойными членами НАТО, чем многие его "символические члены" подпевалы Кремля.
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14.01.2022 16:50
+8
Поки смажений півень у сраку не клюнув.
Проти міжнородного терориста треба об,еднуватися,це просто трактується логікою.
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14.01.2022 16:56
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Ну й дурні...
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14.01.2022 16:47 Ответить
Ну вони не так давно поклали 400к рашистів в себе в ліасах. Хоч і були захоплені. Може в них теперь краща "лінія маннергейма"
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14.01.2022 17:44 Ответить
разрыв шаблона
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14.01.2022 19:31 Ответить
Швеция и Финляндия были бы более достойными членами НАТО, чем многие его "символические члены" подпевалы Кремля.
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14.01.2022 16:50 Ответить
А может быть правильно ? Лучше не расслабляться , в надежде на других . Они могу себе такое позволить .
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14.01.2022 16:56 Ответить
Да нет. Для шведов это просто исторический опыт ( не участия с войнах при сохранении при этом активной позиции). Несмотря на череду войн на территории Европы Швеция последний раз воевала( и то не на своей территории) в 1813 году против Наполеона ( в союзе с коалицией) и тогда же войнушка в несколько дней по присоединению Норвегии ( на правах личной унии) отобрав ее у союзницы Наполеона Дании. После этого Швеция больше не воевала вообще. ( до этого была правда в 1811 году война с Россией, которая отобрала у них Финляндию по сути по подобию " пакта Молотова - Риббентропа" того времени по разделу Европы между Россией и Францией) Так что историческая неприязнь и недоверие к Раше сохранилось, но вот вступать в блок они не торопятся хотя и активно сотрудничают. Но как говорится времена меняются, возможно настала пора .
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14.01.2022 17:14 Ответить
Поки смажений півень у сраку не клюнув.
Проти міжнородного терориста треба об,еднуватися,це просто трактується логікою.
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14.01.2022 16:56 Ответить
Германии это скажите .
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14.01.2022 16:58 Ответить
у германии живой щит из 50млн человек.
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14.01.2022 17:01 Ответить
Вам вже НАТО не до вподоби?Скажить це Латвії,Литві ,США,Великобрітанії,Канаді...
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14.01.2022 17:01 Ответить
Да при чём тут это ? Не надо в одну кучу смешивать политику , деньги и безопасность . В этом случае надо выбрать два из трёх , а не три .
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14.01.2022 17:05 Ответить
Річ у тому , що воно змішано давно і усюди ,і завжди -гроші,політика і ,звісно, безопасність.
Це приоритети будь якої держави.
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14.01.2022 17:09 Ответить
у сраку тебя клюет, потому, как везде сраку сунешь
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14.01.2022 17:18 Ответить
Везде это где? Я коментирую на новостном сайте. У тебя должна спросить разрешения?
Ты ,Коля - нулевка, а я тут с 13 года , и у меня 183 подписчика.
Вот ты можешь идти в сраку, никто и не заметит исчесзновения.
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14.01.2022 17:24 Ответить
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14.01.2022 19:36 Ответить
ключове слово тут - "поки"
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14.01.2022 16:56 Ответить
Фины знают как русню утилизировать...и русня об этом помнит...
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14.01.2022 16:58 Ответить
Как бы там ни было в то время советы добились своего. Отдали 260 км финской земли
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14.01.2022 17:06 Ответить
А по суті, то позиція страуса, бо НАТО це сила та єдність європейської цивілізації.
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14.01.2022 16:58 Ответить
Ничего. Потом сюрприз будет...
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14.01.2022 16:58 Ответить
фины и сами могут хорошо навалять.
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14.01.2022 16:59 Ответить
Фіни молодці. В зручний момент зможуть повернути захоплені мордором території. А в складі НАТО це неможливо. А НАТО їм "простить".
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14.01.2022 17:02 Ответить
А в складі ЄС можливо?
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14.01.2022 17:07 Ответить
параша сама всегда боялась, а сегодня тоже просто сцит от сегодняшней финляндии. в ютюбе полно инфы от возмущённых жителей карелии, что сейчас лес там валят подчистую. даже тонкомер. а ещё при совке, там был такой подход со времён победновоевавших в "финскую" дидов, если случится, что карелия войдёт в состав финляндии, то финны должны получить болотистую пустыню на месте бывшей карельской тайги.
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14.01.2022 17:06 Ответить
Ти проти України у складі НАТО?
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14.01.2022 17:09 Ответить
Это не долго, пока рузькие свиньи не влезут своим грязным пятаком, вопрос времени
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14.01.2022 17:06 Ответить
Бедная Монголия ....
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14.01.2022 17:14 Ответить
Так кацапи поки своє хайло не відкривали (принаймні після розпаду совка), а от ми вже відчули усю повноту "братської любові". Так що припиняй блазнювати. У нас лише 2 шляхи- бути поступово окупованими кацапнею, чи вступ у НАТО.
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14.01.2022 17:10 Ответить
- і Путін тоже тавоже мнєнія...пусьть тока папробуют вступіть гаваріт...
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14.01.2022 17:11 Ответить
Забули вже Карелію...
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14.01.2022 17:08 Ответить
У финнов с казластаном граница 1300 км,на секундочку,а самих финнов - как население Киева с областью,что-то около 5 миллионов..
ну и нахера им сейчас дразнить придурков ? Они всё подготовят,как надо,а при необходимости запрыгнут В НАТО в момент..
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14.01.2022 17:10 Ответить
Тоже верно.Может Финляндия и существует мирно и тихо,пока в НАТО не вступила.
Однако это не наш случай.Когда кацапия напала на Украину,мы были внеблоковой страной и в НАТО тоже не собирались.
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14.01.2022 17:29 Ответить
Не планируют но вооружаются по полной.
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14.01.2022 17:10 Ответить
Всё гораздо проще - финны не из тех, кто будет орать про вступление в НАТО наперед, до того как их туда позовут, и до того как обе стороны примут официальное решение про принятие. Но при этом к вступлению туда они готовы и в случае чего, членство в НАТО - дело техники. Нам стоит у них поучиться.
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14.01.2022 17:15 Ответить
За предложение сначала думать головой перед тем как пишатися, местные диванные воины жмут спам.
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14.01.2022 19:43 Ответить
Короче, бизнес с РФ пока на первом месте.....
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14.01.2022 17:16 Ответить
Правильно делают
Меньше говорят а больше делают
А мы только НАТО НАТО Крычим
А сами за год танковый полк не перевооружили,
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14.01.2022 17:30 Ответить
Фины не хотят рашку дразнить, типа друзья, все время толпами там в рашке шляются на пограничных территориях, выпадают из паромов и сразу за руцким дешманским бухлом
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14.01.2022 17:41 Ответить
Finy vxodit v JEF.Eto s NATo sviazano i rulit etim brity.Tut nado paprosit pomoci u britov slucaje vojni,bolse soglasije drugix stran nenado.Eto vojska bystrogo reagirovanija iz 10 stran
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14.01.2022 18:07 Ответить
очень странная позиция....
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14.01.2022 19:39 Ответить
Видимо верхушка Финляндии работает на интересы фашистской расии, а не самой Финляндии.
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14.01.2022 20:19 Ответить
так пусть в ОДКБ тогда просятся.
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14.01.2022 20:26 Ответить
Мудаки! Ещё и оправдываются перед людоедами: вы ничего такого не подумайте, уважаемые люждоеды, мы не намерены вступать в оборонительный от людоедов союз... Бесит!
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14.01.2022 20:18 Ответить
Долго вам будет Карелия сниться
Будут вам сниться до этих пор
Остроконечных елей ресницы
Над голубыми глазами озер...
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14.01.2022 20:54 Ответить
На сегодняшний день таких планов нет.
А завтра - посмотрим...
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14.01.2022 22:05 Ответить
Та й таке. ******** не тільки в нас хоть греблю гати
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14.01.2022 22:39 Ответить
Швиденько пацифізм закінчився. 6 місяців вистачило щоб їх прийняли.
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01.07.2022 22:31 Ответить
 
 