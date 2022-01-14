Финляндия пока не планирует вступление в НАТО, - глава МИД страны Хаависто
На сегодняшний день Финляндия не планирует становиться страной-участницей НАТО.
Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Финляндия не обсуждает с НАТО вступление, и у Финляндии нет такого проекта в будущем... Политика безопасности Финляндии остается неизменной", - сообщил Хаависто журналистам на телеконференции после встречи глав МИД Европейского союза во французском Бресте.
Напомним, ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон готов поддержать Финляндию и Швецию, если они захотят вступить в НАТО.
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что эти страны могут быстро присоединиться к альянсу, поскольку отвечают всем стандартам.
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Проти міжнородного терориста треба об,еднуватися,це просто трактується логікою.
Це приоритети будь якої держави.
Ты ,Коля - нулевка, а я тут с 13 года , и у меня 183 подписчика.
Вот ты можешь идти в сраку, никто и не заметит исчесзновения.
ну и нахера им сейчас дразнить придурков ? Они всё подготовят,как надо,а при необходимости запрыгнут В НАТО в момент..
Однако это не наш случай.Когда кацапия напала на Украину,мы были внеблоковой страной и в НАТО тоже не собирались.
Меньше говорят а больше делают
А мы только НАТО НАТО Крычим
А сами за год танковый полк не перевооружили,
Будут вам сниться до этих пор
Остроконечных елей ресницы
Над голубыми глазами озер...
А завтра - посмотрим...