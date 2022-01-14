Финляндия пока не планирует вступление в НАТО, - глава МИД страны Хаависто

На сегодняшний день Финляндия не планирует становиться страной-участницей НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Финляндия не обсуждает с НАТО вступление, и у Финляндии нет такого проекта в будущем... Политика безопасности Финляндии остается неизменной", - сообщил Хаависто журналистам на телеконференции после встречи глав МИД Европейского союза во французском Бресте.

Напомним, ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон готов поддержать Финляндию и Швецию, если они захотят вступить в НАТО.

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что эти страны могут быстро присоединиться к альянсу, поскольку отвечают всем стандартам.

Читайте также: Песков о возможном вступлении Финляндии и Швеции в НАТО: Любое расширение Альянса - угроза для России