УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3258 відвідувачів онлайн
Новини
3 091 53
НАТО (6210) Фінляндія (1235) членство в НАТО (1646)

Фінляндія поки не планує вступу до НАТО, - глава МЗС країни Хаавісто

Фінляндія поки не планує вступу до НАТО, - глава МЗС країни Хаавісто

На сьогодні Фінляндія не планує ставати країною-учасницею НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Фінляндія не обговорює з НАТО вступ, і у Фінляндії немає такого проєкту в майбутньому... Політика безпеки Фінляндії залишається незмінною", - повідомив Хаавісто журналістам на телеконференції після зустрічі глав МЗС Європейського союзу у французькому Бресті.

Нагадаємо, раніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Вашингтон готовий підтримати Фінляндію і Швецію, якщо вони захочуть вступити до НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Фінляндії: Наша країна сама вирішуватиме, чи вступати їй до НАТО

Генсек НАТО Столтенберг заявив, що ці країни можуть швидко приєднатися до альянсу, оскільки відповідають всім стандартам.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
Ну й дурні...
показати весь коментар
14.01.2022 16:47
+10
Швеция и Финляндия были бы более достойными членами НАТО, чем многие его "символические члены" подпевалы Кремля.
показати весь коментар
14.01.2022 16:50
+8
Поки смажений півень у сраку не клюнув.
Проти міжнородного терориста треба об,еднуватися,це просто трактується логікою.
показати весь коментар
14.01.2022 16:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну й дурні...
показати весь коментар
14.01.2022 16:47 Відповісти
Ну вони не так давно поклали 400к рашистів в себе в ліасах. Хоч і були захоплені. Може в них теперь краща "лінія маннергейма"
показати весь коментар
14.01.2022 17:44 Відповісти
разрыв шаблона
показати весь коментар
14.01.2022 19:31 Відповісти
Швеция и Финляндия были бы более достойными членами НАТО, чем многие его "символические члены" подпевалы Кремля.
показати весь коментар
14.01.2022 16:50 Відповісти
А может быть правильно ? Лучше не расслабляться , в надежде на других . Они могу себе такое позволить .
показати весь коментар
14.01.2022 16:56 Відповісти
Да нет. Для шведов это просто исторический опыт ( не участия с войнах при сохранении при этом активной позиции). Несмотря на череду войн на территории Европы Швеция последний раз воевала( и то не на своей территории) в 1813 году против Наполеона ( в союзе с коалицией) и тогда же войнушка в несколько дней по присоединению Норвегии ( на правах личной унии) отобрав ее у союзницы Наполеона Дании. После этого Швеция больше не воевала вообще. ( до этого была правда в 1811 году война с Россией, которая отобрала у них Финляндию по сути по подобию " пакта Молотова - Риббентропа" того времени по разделу Европы между Россией и Францией) Так что историческая неприязнь и недоверие к Раше сохранилось, но вот вступать в блок они не торопятся хотя и активно сотрудничают. Но как говорится времена меняются, возможно настала пора .
показати весь коментар
14.01.2022 17:14 Відповісти
Поки смажений півень у сраку не клюнув.
Проти міжнородного терориста треба об,еднуватися,це просто трактується логікою.
показати весь коментар
14.01.2022 16:56 Відповісти
Германии это скажите .
показати весь коментар
14.01.2022 16:58 Відповісти
у германии живой щит из 50млн человек.
показати весь коментар
14.01.2022 17:01 Відповісти
Вам вже НАТО не до вподоби?Скажить це Латвії,Литві ,США,Великобрітанії,Канаді...
показати весь коментар
14.01.2022 17:01 Відповісти
Да при чём тут это ? Не надо в одну кучу смешивать политику , деньги и безопасность . В этом случае надо выбрать два из трёх , а не три .
показати весь коментар
14.01.2022 17:05 Відповісти
Річ у тому , що воно змішано давно і усюди ,і завжди -гроші,політика і ,звісно, безопасність.
Це приоритети будь якої держави.
показати весь коментар
14.01.2022 17:09 Відповісти
у сраку тебя клюет, потому, как везде сраку сунешь
показати весь коментар
14.01.2022 17:18 Відповісти
Везде это где? Я коментирую на новостном сайте. У тебя должна спросить разрешения?
Ты ,Коля - нулевка, а я тут с 13 года , и у меня 183 подписчика.
Вот ты можешь идти в сраку, никто и не заметит исчесзновения.
показати весь коментар
14.01.2022 17:24 Відповісти
показати весь коментар
14.01.2022 19:36 Відповісти
ключове слово тут - "поки"
показати весь коментар
14.01.2022 16:56 Відповісти
Фины знают как русню утилизировать...и русня об этом помнит...
показати весь коментар
14.01.2022 16:58 Відповісти
Как бы там ни было в то время советы добились своего. Отдали 260 км финской земли
показати весь коментар
14.01.2022 17:06 Відповісти
А по суті, то позиція страуса, бо НАТО це сила та єдність європейської цивілізації.
показати весь коментар
14.01.2022 16:58 Відповісти
Ничего. Потом сюрприз будет...
показати весь коментар
14.01.2022 16:58 Відповісти
фины и сами могут хорошо навалять.
показати весь коментар
14.01.2022 16:59 Відповісти
Фіни молодці. В зручний момент зможуть повернути захоплені мордором території. А в складі НАТО це неможливо. А НАТО їм "простить".
показати весь коментар
14.01.2022 17:02 Відповісти
А в складі ЄС можливо?
показати весь коментар
14.01.2022 17:07 Відповісти
параша сама всегда боялась, а сегодня тоже просто сцит от сегодняшней финляндии. в ютюбе полно инфы от возмущённых жителей карелии, что сейчас лес там валят подчистую. даже тонкомер. а ещё при совке, там был такой подход со времён победновоевавших в "финскую" дидов, если случится, что карелия войдёт в состав финляндии, то финны должны получить болотистую пустыню на месте бывшей карельской тайги.
показати весь коментар
14.01.2022 17:06 Відповісти
Ти проти України у складі НАТО?
показати весь коментар
14.01.2022 17:09 Відповісти
Это не долго, пока рузькие свиньи не влезут своим грязным пятаком, вопрос времени
показати весь коментар
14.01.2022 17:06 Відповісти
Бедная Монголия ....
показати весь коментар
14.01.2022 17:14 Відповісти
Так кацапи поки своє хайло не відкривали (принаймні після розпаду совка), а от ми вже відчули усю повноту "братської любові". Так що припиняй блазнювати. У нас лише 2 шляхи- бути поступово окупованими кацапнею, чи вступ у НАТО.
показати весь коментар
14.01.2022 17:10 Відповісти
- і Путін тоже тавоже мнєнія...пусьть тока папробуют вступіть гаваріт...
показати весь коментар
14.01.2022 17:11 Відповісти
Забули вже Карелію...
показати весь коментар
14.01.2022 17:08 Відповісти
У финнов с казластаном граница 1300 км,на секундочку,а самих финнов - как население Киева с областью,что-то около 5 миллионов..
ну и нахера им сейчас дразнить придурков ? Они всё подготовят,как надо,а при необходимости запрыгнут В НАТО в момент..
показати весь коментар
14.01.2022 17:10 Відповісти
Тоже верно.Может Финляндия и существует мирно и тихо,пока в НАТО не вступила.
Однако это не наш случай.Когда кацапия напала на Украину,мы были внеблоковой страной и в НАТО тоже не собирались.
показати весь коментар
14.01.2022 17:29 Відповісти
Не планируют но вооружаются по полной.
показати весь коментар
14.01.2022 17:10 Відповісти
Всё гораздо проще - финны не из тех, кто будет орать про вступление в НАТО наперед, до того как их туда позовут, и до того как обе стороны примут официальное решение про принятие. Но при этом к вступлению туда они готовы и в случае чего, членство в НАТО - дело техники. Нам стоит у них поучиться.
показати весь коментар
14.01.2022 17:15 Відповісти
За предложение сначала думать головой перед тем как пишатися, местные диванные воины жмут спам.
показати весь коментар
14.01.2022 19:43 Відповісти
Короче, бизнес с РФ пока на первом месте.....
показати весь коментар
14.01.2022 17:16 Відповісти
Правильно делают
Меньше говорят а больше делают
А мы только НАТО НАТО Крычим
А сами за год танковый полк не перевооружили,
показати весь коментар
14.01.2022 17:30 Відповісти
Фины не хотят рашку дразнить, типа друзья, все время толпами там в рашке шляются на пограничных территориях, выпадают из паромов и сразу за руцким дешманским бухлом
показати весь коментар
14.01.2022 17:41 Відповісти
Finy vxodit v JEF.Eto s NATo sviazano i rulit etim brity.Tut nado paprosit pomoci u britov slucaje vojni,bolse soglasije drugix stran nenado.Eto vojska bystrogo reagirovanija iz 10 stran
показати весь коментар
14.01.2022 18:07 Відповісти
очень странная позиция....
показати весь коментар
14.01.2022 19:39 Відповісти
Видимо верхушка Финляндии работает на интересы фашистской расии, а не самой Финляндии.
показати весь коментар
14.01.2022 20:19 Відповісти
так пусть в ОДКБ тогда просятся.
показати весь коментар
14.01.2022 20:26 Відповісти
Мудаки! Ещё и оправдываются перед людоедами: вы ничего такого не подумайте, уважаемые люждоеды, мы не намерены вступать в оборонительный от людоедов союз... Бесит!
показати весь коментар
14.01.2022 20:18 Відповісти
Долго вам будет Карелия сниться
Будут вам сниться до этих пор
Остроконечных елей ресницы
Над голубыми глазами озер...
показати весь коментар
14.01.2022 20:54 Відповісти
На сегодняшний день таких планов нет.
А завтра - посмотрим...
показати весь коментар
14.01.2022 22:05 Відповісти
Та й таке. ******** не тільки в нас хоть греблю гати
показати весь коментар
14.01.2022 22:39 Відповісти
Швиденько пацифізм закінчився. 6 місяців вистачило щоб їх прийняли.
показати весь коментар
01.07.2022 22:31 Відповісти
 
 