Фінляндія поки не планує вступу до НАТО, - глава МЗС країни Хаавісто
На сьогодні Фінляндія не планує ставати країною-учасницею НАТО.
Про це заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Фінляндія не обговорює з НАТО вступ, і у Фінляндії немає такого проєкту в майбутньому... Політика безпеки Фінляндії залишається незмінною", - повідомив Хаавісто журналістам на телеконференції після зустрічі глав МЗС Європейського союзу у французькому Бресті.
Нагадаємо, раніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Вашингтон готовий підтримати Фінляндію і Швецію, якщо вони захочуть вступити до НАТО.
Генсек НАТО Столтенберг заявив, що ці країни можуть швидко приєднатися до альянсу, оскільки відповідають всім стандартам.
Топ коментарі
+12 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+8 Лилия Стацкая
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Будь ласка, зачекайте...
Проти міжнородного терориста треба об,еднуватися,це просто трактується логікою.
Це приоритети будь якої держави.
Ты ,Коля - нулевка, а я тут с 13 года , и у меня 183 подписчика.
Вот ты можешь идти в сраку, никто и не заметит исчесзновения.
ну и нахера им сейчас дразнить придурков ? Они всё подготовят,как надо,а при необходимости запрыгнут В НАТО в момент..
Однако это не наш случай.Когда кацапия напала на Украину,мы были внеблоковой страной и в НАТО тоже не собирались.
Меньше говорят а больше делают
А мы только НАТО НАТО Крычим
А сами за год танковый полк не перевооружили,
Будут вам сниться до этих пор
Остроконечных елей ресницы
Над голубыми глазами озер...
А завтра - посмотрим...