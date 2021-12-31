Президент Фінляндії: Наша країна сама вирішуватиме, чи вступати їй до НАТО

Ситуація, яка склалася між Російською Федерацією та США, не призведе до закриття дверей НАТО для Фінляндії.

"Це рішення (про відносини з Альянсом. - Ред.), звичайно, повністю у наших власних руках. Наш простір для дій не обмежений", - сказав президент Фінляндії Саулі Нііністьо, коментуючи відносини між США і Росією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє національне телерадіомовлення Yle.

Він нагадав, що розмовляв з Путіним телефоном у середині грудня. Тоді говорили і про вимоги Росії про нерозширення НАТО. За словами Нііністьо, він сказав Путіну, що Фінляндія поважає свій суверенітет і не збирається відмовлятися від можливості подати заявку на вступ до військового альянсу, якщо це буде актуально.

Президент Фінляндії не вважає, що зараз, у ході переговорів президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна, щось змінилося: "Я думаю, що для Фінляндії це дуже зрозуміла ситуація. І я, звичайно, не вірю, що на переговорах (Росії. - Ред.) зі Сполученими Штатами або НАТО відбудеться якесь закриття дверей".

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Порушила цю тему у своєму новорічному зверненні і прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін. "Ми зберігаємо можливість подання заявки на вступ до НАТО. Ми маємо оцінити цю свободу вибору, оскільки це стосується права держави вирішувати питання про свою безпеку. Це одна з основ європейської безпеки, закріплена в Принципах ОБСЄ. Ми показали, що виносимо уроки з минулого. Ми зберігаємо простір для маневру", - наголосила Марін.

Раніше в грудні уряд Фінляндії оголосив, що країна закупить у США 64 багатофункціональних винищувачів F-35. Нові винищувачі – найдорожча зброя в історії Фінляндії. Один F-35 коштує щонайменше 120 млн доларів.

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Нагадаємо, президент США Джо Байден 30 грудня у телефонній розмові з російським лідером Володимиром Путіним попередив про запровадження масштабних санкцій економічного, фінансового та політичного плану у разі подальшої ескалації ситуації навколо України.

Раніше цього тижня Державний департамент США підтвердив проведення протягом 10-13 січня серії переговорів з російською стороною щодо ситуації навколо України. Зокрема, заплановані обговорення як у двосторонньому форматі в рамках діалогу США-Росія щодо стратегічної стабільності, так і в багатосторонньому – у Раді Росія-НАТО, а також у Постійній раді ОБСЄ.

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