Президент Фінляндії: Наша країна сама вирішуватиме, чи вступати їй до НАТО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Ситуація, яка склалася між Російською Федерацією та США, не призведе до закриття дверей НАТО для Фінляндії.
"Це рішення (про відносини з Альянсом. - Ред.), звичайно, повністю у наших власних руках. Наш простір для дій не обмежений", - сказав президент Фінляндії Саулі Нііністьо, коментуючи відносини між США і Росією.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє національне телерадіомовлення Yle.
Він нагадав, що розмовляв з Путіним телефоном у середині грудня. Тоді говорили і про вимоги Росії про нерозширення НАТО. За словами Нііністьо, він сказав Путіну, що Фінляндія поважає свій суверенітет і не збирається відмовлятися від можливості подати заявку на вступ до військового альянсу, якщо це буде актуально.
Президент Фінляндії не вважає, що зараз, у ході переговорів президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна, щось змінилося: "Я думаю, що для Фінляндії це дуже зрозуміла ситуація. І я, звичайно, не вірю, що на переговорах (Росії. - Ред.) зі Сполученими Штатами або НАТО відбудеться якесь закриття дверей".
Порушила цю тему у своєму новорічному зверненні і прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін. "Ми зберігаємо можливість подання заявки на вступ до НАТО. Ми маємо оцінити цю свободу вибору, оскільки це стосується права держави вирішувати питання про свою безпеку. Це одна з основ європейської безпеки, закріплена в Принципах ОБСЄ. Ми показали, що виносимо уроки з минулого. Ми зберігаємо простір для маневру", - наголосила Марін.
Раніше в грудні уряд Фінляндії оголосив, що країна закупить у США 64 багатофункціональних винищувачів F-35. Нові винищувачі – найдорожча зброя в історії Фінляндії. Один F-35 коштує щонайменше 120 млн доларів.
Нагадаємо, президент США Джо Байден 30 грудня у телефонній розмові з російським лідером Володимиром Путіним попередив про запровадження масштабних санкцій економічного, фінансового та політичного плану у разі подальшої ескалації ситуації навколо України.
Раніше цього тижня Державний департамент США підтвердив проведення протягом 10-13 січня серії переговорів з російською стороною щодо ситуації навколо України. Зокрема, заплановані обговорення як у двосторонньому форматі в рамках діалогу США-Росія щодо стратегічної стабільності, так і в багатосторонньому – у Раді Росія-НАТО, а також у Постійній раді ОБСЄ.
Будь ласка, зачекайте...
"Интер": всі фільми язиком окупантів:
"12 мєсяцев", "Морозко", "Карнавальная ночь", "Вечера на хуторє", "Бріліантовая рука", "Іван Васільєвіч мєняєт.."
1+1:
Весь день колабораціоністські "Сваты" і Квартал.
ICTV: Дизель (язиком агресорів, склад наполовину з важкощелепних заробітчан)
СТБ:
Москваязичні серіали, совєцькі "Дєвчата", "Опєрація Ы", "Іван Васільєвіч мєняєт..", "Бріліантовая рука"
Ентер-фільм:
совєцька 1953 року "Застава в горах"
НТН:
"Любімая женщіна мєханіка Гаврілова", "Формула любві". Все язиком окупантів.
І скрізь привітання з Н.р. від криворізького совка-чінаріка.
А ми точно в Україні, а не в УРСР 1960-х років?
Потім вони нажеруться і мордою в Олів'є - класика
Не звертай уваги, скоро вони закінчаться..
PS И нет, я не пью каждый год одно и то же шампанское, так что даже тут аналогия неточна. В мире слишком много разных сортов и видов, чтобы упереться в пойло с черно-белой этикеткой и пить его до самой смерти.
"Я Пастернака не читала, но он хуже чем свинья!"
Потрібна якась реакція з боку адекватних українців.
Вот почему Финляндия хочет в НАТО, ведь опыт уже есть.
Что ЛИГА наций -- что ООН - пустое корыто, одна говорильня
и кормушка дипломатов.
...рекомендую почитать... -- там и про Украину есть, и про украинцев... -- ещё до отмены крепостного права.
Классный Писатель! -- жалко, шо охоту до него, в средней советской школе отбили...*)
Я не стара людина, але мене обурює коли "малолетки" насміхаються над старими людьми. Таке враження, що вони не збираються старіти, а збираються померти молодими.
один рашкованский бот палится на незнании украинского языка, а другой его отмазывает.
коли надіятися, а коли сподіватися?
Збігаються у значенні "очікувати на щось позитивне, радісне й бути впевненим у можливості його здійснення". І в контексті, який зумовлює вживання лексеми саме в такому розумінні, можна поставити кожне з цих дієслів. Тому деякі мовці вважають їх синонімічними і використовують паралельно. Оскільки другі значення в них різні (надіятися - "покладатися на когось, щось", сподіватися - "передбачати", "підозрювати", "чекати з побоюванням гіршого"), виникають стилістичні труднощі. По-перше, не варто вживати надіятися, коли йдеться про негативне, наприклад: "Хворий не надіявся, що опиниться в інвалідному візку", "Батьки не надіялися, що син завалить екзамени". У обох прикладах замість надіятися слід поставити сподіватися. По-друге, не можна використовувати слово сподіватися в значенні "покладатися на когось, щось". Приміром, у реченні "Автор сподівався на літредактора і не подбав про стилістичне оформлення статті" доречним було б дієслово надіятися, а не сподіватися.
Хто БРЕХУН і недоумок?
рассказать какая власть тогда была? оттуда и коверкание украинский слов. так что не нужно ля ля
А придиратись до людини, чи ні - мені вирішувати.
І я НАДІЮСЬ - ти не будеш заперечувать що черкащанин Тарас Шевченко писав УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ? Бо в його поезіях пишеться як про "сподівання" так і про "надію"
Взагалі - у цьому ви помиляєтесь. Північніше Ладозького озера фінни пройшли значно східніше своїх кордонів 1939 року. Те, що вони нібито спинилися скрізь на кордоні - це міф.
Фіни показали до чого вони прагнуть.
А вот в глаз - то, что доктор прописал.
А финляндизировать Украину не удастся.