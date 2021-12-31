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Президент Фінляндії: Наша країна сама вирішуватиме, чи вступати їй до НАТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Президент Фінляндії: Наша країна сама вирішуватиме, чи вступати їй до НАТО

Ситуація, яка склалася між Російською Федерацією та США, не призведе до закриття дверей НАТО для Фінляндії.

"Це рішення (про відносини з Альянсом. - Ред.), звичайно, повністю у наших власних руках. Наш простір для дій не обмежений", - сказав президент Фінляндії Саулі Нііністьо, коментуючи відносини між США і Росією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє національне телерадіомовлення Yle.

Він нагадав, що розмовляв з Путіним телефоном у середині грудня. Тоді говорили і про вимоги Росії про нерозширення НАТО. За словами Нііністьо, він сказав Путіну, що Фінляндія поважає свій суверенітет і не збирається відмовлятися від можливості подати заявку на вступ до військового альянсу, якщо це буде актуально.

Президент Фінляндії не вважає, що зараз, у ході переговорів президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна, щось змінилося: "Я думаю, що для Фінляндії це дуже зрозуміла ситуація. І я, звичайно, не вірю, що на переговорах (Росії. - Ред.) зі Сполученими Штатами або НАТО відбудеться якесь закриття дверей".

Також читайте: Зеленський обговорив із президентом Фінляндії Нііністе ситуацію на українському кордоні

Порушила цю тему у своєму новорічному зверненні і прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін. "Ми зберігаємо можливість подання заявки на вступ до НАТО. Ми маємо оцінити цю свободу вибору, оскільки це стосується права держави вирішувати питання про свою безпеку. Це одна з основ європейської безпеки, закріплена в Принципах ОБСЄ. Ми показали, що виносимо уроки з минулого. Ми зберігаємо простір для маневру", - наголосила Марін.

Раніше в грудні уряд Фінляндії оголосив, що країна закупить у США 64 багатофункціональних винищувачів F-35. Нові винищувачі – найдорожча зброя в історії Фінляндії. Один F-35 коштує щонайменше 120 млн доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО необхідно висунути Росії зустрічні вимоги, - Міноборони Литви

Нагадаємо, президент США Джо Байден 30 грудня у телефонній розмові з російським лідером Володимиром Путіним попередив про запровадження масштабних санкцій економічного, фінансового та політичного плану у разі подальшої ескалації ситуації навколо України.

Раніше цього тижня Державний департамент США підтвердив проведення протягом 10-13 січня серії переговорів з російською стороною щодо ситуації навколо України. Зокрема, заплановані обговорення як у двосторонньому форматі в рамках діалогу США-Росія щодо стратегічної стабільності, так і в багатосторонньому – у Раді Росія-НАТО, а також у Постійній раді ОБСЄ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна - активний суб'єкт перемовин щодо гарантій безпеки: Ми не просто слухаємо, а викладаємо свою позицію, - Кулеба

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+36
Новий рік, 2021:
"Интер": всі фільми язиком окупантів:
"12 мєсяцев", "Морозко", "Карнавальная ночь", "Вечера на хуторє", "Бріліантовая рука", "Іван Васільєвіч мєняєт.."
1+1:
Весь день колабораціоністські "Сваты" і Квартал.
ICTV: Дизель (язиком агресорів, склад наполовину з важкощелепних заробітчан)
СТБ:
Москваязичні серіали, совєцькі "Дєвчата", "Опєрація Ы", "Іван Васільєвіч мєняєт..", "Бріліантовая рука"
Ентер-фільм:
совєцька 1953 року "Застава в горах"
НТН:
"Любімая женщіна мєханіка Гаврілова", "Формула любві". Все язиком окупантів.
І скрізь привітання з Н.р. від криворізького совка-чінаріка.
А ми точно в Україні, а не в УРСР 1960-х років?
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31.12.2021 19:06
+25
Финны тонко намекают, что тоже могут повторить. Деды воевали, великий Маннергейм и все такое.
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31.12.2021 19:03
+14
Гитлер начал с Австрии , а СССР с Финляндии.
Вот почему Финляндия хочет в НАТО, ведь опыт уже есть.
Что ЛИГА наций -- что ООН - пустое корыто, одна говорильня
и кормушка дипломатов.
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31.12.2021 19:08
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Финны тонко намекают, что тоже могут повторить. Деды воевали, великий Маннергейм и все такое.
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31.12.2021 19:03 Відповісти
тебе, кацап, откуда знать что надо Суоми?
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31.12.2021 19:10 Відповісти
Улюблена справа москалів на чорне казати біле.
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31.12.2021 19:14 Відповісти
Кажуть, що фіни незабаром виставлять рахунок москалям за довгострокову оренду Карелії.
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31.12.2021 19:18 Відповісти
И Масквы-реки с прилегающими болотами и залежами торфа...
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31.12.2021 20:26 Відповісти
При збереженні влади у РФ - навряд чи. Нема сенсу.
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31.12.2021 20:45 Відповісти
Новий рік, 2021:
"Интер": всі фільми язиком окупантів:
"12 мєсяцев", "Морозко", "Карнавальная ночь", "Вечера на хуторє", "Бріліантовая рука", "Іван Васільєвіч мєняєт.."
1+1:
Весь день колабораціоністські "Сваты" і Квартал.
ICTV: Дизель (язиком агресорів, склад наполовину з важкощелепних заробітчан)
СТБ:
Москваязичні серіали, совєцькі "Дєвчата", "Опєрація Ы", "Іван Васільєвіч мєняєт..", "Бріліантовая рука"
Ентер-фільм:
совєцька 1953 року "Застава в горах"
НТН:
"Любімая женщіна мєханіка Гаврілова", "Формула любві". Все язиком окупантів.
І скрізь привітання з Н.р. від криворізького совка-чінаріка.
А ми точно в Україні, а не в УРСР 1960-х років?
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31.12.2021 19:06 Відповісти
Це для малоросьні показують та совкодрочерів - хворих людей
Потім вони нажеруться і мордою в Олів'є - класика

Не звертай уваги, скоро вони закінчаться..
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31.12.2021 19:19 Відповісти
чудові фільми.. жодної політики.. із задоволенням перегляну
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31.12.2021 19:36 Відповісти
Про Олів'є не забудь
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31.12.2021 19:38 Відповісти
И бутылку самой дерьмовой водки. Можно взять паленку. Как смотреть эти фильмы без водки?
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01.01.2022 06:33 Відповісти
Малоросєц?
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31.12.2021 19:47 Відповісти
Членососэц)))
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31.12.2021 19:54 Відповісти
Есть что-то плохое в старых комедийных советских фильмах?Особено в таких эпохальных , которые напоминают о юности и детстве. Можно посоветовать тебе не смотреть эти каналы, или переключить на современный музыкальный канал и посмотреть на голые жопы и сиси, в чем проблема? Выбор есть всегда.
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31.12.2021 19:40 Відповісти
Плохое в них то, что их каждый год показывают, до тошноты, до рвоты. Хоть "Иронию судьбы" перестали показывать, а то сначала всех ей достали. Ты реально готов смотреть "Иван Васильевич меняет профессию" в пятидесятый раз? Похоже, у тебя деменция, и тебе всё равно, который раз смотреть фильм, всё равно ты уже ничего не помнишь с прошлого раза.
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01.01.2022 06:38 Відповісти
Не говори ерунды. Есть такое понятие, как традиция. Тебя не тошнит КАЖДЫЙ новый год пить одно и то же шампанское?
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01.01.2022 12:30 Відповісти
Ну какая нафиг "традиция". Что "традиционного" в просмотре унылых советских фильмов, контекст которых потерялся вместе с развалом совка?

PS И нет, я не пью каждый год одно и то же шампанское, так что даже тут аналогия неточна. В мире слишком много разных сортов и видов, чтобы упереться в пойло с черно-белой этикеткой и пить его до самой смерти.
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01.01.2022 19:25 Відповісти
Видишь ли, контекст их вовсе не потерялся для людей, живших при совке. И вообще, какое ТЕБЕ дело до чужих традиций?
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02.01.2022 10:06 Відповісти
Я жил при совке, так что не надо всех в одну корзину класть. И мне дело не до чужих традиций, а я бы не хотел, чтобы другим, тем, которые при совке не жили ни дня, срали в голову совковой пропагандой. Я то телевизор в любом случае не смотрю.
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02.01.2022 14:48 Відповісти
Ага, уловил.
"Я Пастернака не читала, но он хуже чем свинья!"
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03.01.2022 11:22 Відповісти
Шо там, зрада?
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31.12.2021 19:57 Відповісти
а ви багато знаєте ******** українських комедій, вартих для перегляду? Або просто спокійних, хороших новорічних фільмів?
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31.12.2021 20:03 Відповісти
І по іншому сприймається в цьому році фраза -С НАСТУПАЮЩИМ.Як погроза.
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31.12.2021 20:38 Відповісти
уже в совке. с добрым утром
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31.12.2021 21:24 Відповісти
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31.12.2021 23:13 Відповісти
...таварищьчь, а кудой ты дарагой "Иронию..." Жени Лукшина дел? Мы, требуем продолжения банкета... все в сауну, потом в еропорт Борисполь и айда в Ленноннград, смотреть Биг Бен! Во-как!
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01.01.2022 05:24 Відповісти
Вот так. І бомбити нас не треба.
Потрібна якась реакція з боку адекватних українців.
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01.01.2022 12:05 Відповісти
Гитлер начал с Австрии , а СССР с Финляндии.
Вот почему Финляндия хочет в НАТО, ведь опыт уже есть.
Что ЛИГА наций -- что ООН - пустое корыто, одна говорильня
и кормушка дипломатов.
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31.12.2021 19:08 Відповісти
ООН это и есть дипломатическая организация, занимающаяся правом, безопасностью и тд на правовом и юридическом уровне, а НАТО военный союз. Так что пустое корыто это неправда, каждый занимается тем для чего создан.
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31.12.2021 20:12 Відповісти
З Ліги Націй СРСР таки виключили свого часу.
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31.12.2021 21:02 Відповісти
Финляндия не Украине, и у них нет войны.
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31.12.2021 19:13 Відповісти
Значить буде якщо не вступлять
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31.12.2021 21:28 Відповісти
У Герцена: "Былое и думы" -- начало-середина 19 века. Там у него фины, возле Урала живут!
...рекомендую почитать... -- там и про Украину есть, и про украинцев... -- ещё до отмены крепостного права.
Классный Писатель! -- жалко, шо охоту до него, в средней советской школе отбили...*)
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31.12.2021 19:16 Відповісти
Ціна на газ у Європі знижується сім днів поспіль, що є найтривалішим періодом зменшення вартості протягом 2021 року. Цьому сприяє тепла погода та збільшення вантажів із газом зі Сполучених Штатів Америки.
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31.12.2021 19:30 Відповісти
батько мій у 19 років совєтами призваний завойовувати територію фінів , розрповідав мені школярці, як руцкі гівном кафель та дзеркала розмальовували у підземних туалетах... А він з розкуркулених на Полтавщині був та каже мені - так йУкраїну засрали! Я ушколі в творі про це написла -ото було нам усім
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31.12.2021 19:35 Відповісти
Вам лет 70-80?) Просто вопрос, без всяких насмешек.
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31.12.2021 20:00 Відповісти
"Какаяразніца"? Ти що, шукаєш можливість виїхати в США на ПМЖ за допомогою шлюбу? Сиди й не рипайся)
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31.12.2021 20:20 Відповісти
Чому така різка реакція ? Питання слушне. Не так багато пенсів 75-80 років користуються тернетом.
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31.12.2021 20:49 Відповісти
Реакція така, тому що він пише "без всяких насмешек", але чомусь смайлік поставив.
Я не стара людина, але мене обурює коли "малолетки" насміхаються над старими людьми. Таке враження, що вони не збираються старіти, а збираються померти молодими.
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31.12.2021 22:26 Відповісти
в молодости многие думают что они вечно останутся молодыми...
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01.01.2022 03:45 Відповісти
Не меньше, представляю ее за клавиатурой, прожившая всю , можно сказать, в СССР так болеть за Украину.
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31.12.2021 21:02 Відповісти
Мой тесть, когда ему было 87, с моей подачи, не скрою, вот прям здесь на цензоре воевал с кацапами, задолго до того, как это стало модным. Во времена Яныка. И банили его здесь неоднократно, за "разжигание". Тогда ещё на цензоре можно было создавать собственный аккаунт и не надо было подвязываться к соцсетям. А однажды кому-то стукнуло в голову, что это не стильно, модно и молодежно, эту фичу убрали и он перестал сюда заходить, кажется, долго сидел на Корреспонденте, пока его и оттуда не погнали, потому что и там поменялась редакционная политика. После этого он уже только читал, не комментил, до самой своей смерти.
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01.01.2022 06:49 Відповісти
"Країна сама вирішуватиме" - надіюсь що мається на увазі проведення референдуму.
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31.12.2021 19:32 Відповісти
Не "надіюсь", а "сподіваюсь". Це перше. Друге: Ти якого боку до Фінляндії та її вирішення питання до вступу в НАТО? Як захочуть, так й зроблять.
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31.12.2021 20:18 Відповісти
Обидва слова - "синоніми" і мають одне й те саме значення Так що не придирайся до людини!
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31.12.2021 20:24 Відповісти
враньё.
один рашкованский бот палится на незнании украинского языка, а другой его отмазывает.
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31.12.2021 21:25 Відповісти
НАДІЯТИСЯ , СПОДІВАТИСЯ
коли надіятися, а коли сподіватися?
Збігаються у значенні "очікувати на щось позитивне, радісне й бути впевненим у можливості його здійснення". І в контексті, який зумовлює вживання лексеми саме в такому розумінні, можна поставити кожне з цих дієслів. Тому деякі мовці вважають їх синонімічними і використовують паралельно. Оскільки другі значення в них різні (надіятися - "покладатися на когось, щось", сподіватися - "передбачати", "підозрювати", "чекати з побоюванням гіршого"), виникають стилістичні труднощі. По-перше, не варто вживати надіятися, коли йдеться про негативне, наприклад: "Хворий не надіявся, що опиниться в інвалідному візку", "Батьки не надіялися, що син завалить екзамени". У обох прикладах замість надіятися слід поставити сподіватися. По-друге, не можна використовувати слово сподіватися в значенні "покладатися на когось, щось". Приміром, у реченні "Автор сподівався на літредактора і не подбав про стилістичне оформлення статті" доречним було б дієслово надіятися, а не сподіватися.

Хто БРЕХУН і недоумок?
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31.12.2021 21:40 Відповісти
Словник української мови: в 11 томах. - Том 5, 1974. - Стор. 70.

рассказать какая власть тогда была? оттуда и коверкание украинский слов. так что не нужно ля ля
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31.12.2021 21:50 Відповісти
Чуєш гнида провокаторська! Я тобі цитату привів з українського ресурсу "Словопедія"! Хоч-би вже не смердів тут "знавець української мови"!!
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31.12.2021 22:07 Відповісти
"Надіюсь" якось слух ріже. "Я маю надію" - так звучить слушно.
А придиратись до людини, чи ні - мені вирішувати.
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31.12.2021 22:21 Відповісти
Я тебе поправив - у відповідності з українським правописом Він визнає як "брацлавський" варіант - "сподіваюсь" так і "подніпровський" - "надіюсь"
І я НАДІЮСЬ - ти не будеш заперечувать що черкащанин Тарас Шевченко писав УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ? Бо в його поезіях пишеться як про "сподівання" так і про "надію"
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31.12.2021 22:28 Відповісти
Добре, я не знавець української мови, тому що народився в інший країні та не ходив в українську школу. На мою суб'єктивну думку "надіюсь" звучить якось не так. Коли я спілкуюсь, або пишу використовую "сподіваюсь". Якщо ти кажешь, що "надіюсь" вірно, то хай так і буде.
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31.12.2021 22:47 Відповісти
Ты такой умный? Тогда скажи - когда "зацікавлені" а когда "заінтересовані" ?
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01.01.2022 12:33 Відповісти
https://kak-pravilno.net/nadiyus-chi-spodivayus-yak-pravilno/
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31.12.2021 20:28 Відповісти
ага. рашкованский ресурс, правда. но то такое.
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31.12.2021 21:49 Відповісти
А давай для начала проведем референдум на Цензоре,такую,маленькую тренировочку.Бить дальше ежедневно тебя по макитре или простить ********?😂🌷×××
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31.12.2021 21:39 Відповісти
А стосовно вступу у НАТО Фінляндії, Россія мовчить, наче щось такого у рота набрала...
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31.12.2021 19:32 Відповісти
А що їм казати, якщо там вже прибалти і поляки ?
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31.12.2021 20:54 Відповісти
У Финляндии есть хороший сосед Норвегия которая сразу им поможет если полезет восточный плохой сосед.
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31.12.2021 19:52 Відповісти
І Швеція. Мабуть ...
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31.12.2021 20:55 Відповісти
Шведы нейтральны с 18.. богом забытого года
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31.12.2021 21:25 Відповісти
Ага! З тих пір як корпус Буксгевдена (через століття після укладення Ніштадтського мирного договору) окупував у часи Наполеона територію Фінляндії (що входила в склад королівства Швеція кілька століть)
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31.12.2021 22:19 Відповісти
может белофинские захватчики опять хотят злодейски напасть на рассию, поломать все скрепы,отрицать победу,самый вкусный пломбир и газводу за 3 копейки ?
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31.12.2021 19:55 Відповісти
Чуєш "мериканець внутріМКАДівський"! А з яких це пір фіни стали "прислужниками Гітлера"? Це Гітлер у 1940-му фінів забрав Виборг і Петсамо з нікелевими рудниками? Ні один фінський снаряд чи бомба не впали на Ленінград за всю війну (що не скажеш про Хельсінкі і радянські бомби і снаряди) Фінни з початку війни Німеччини проти СРСР не пройшли далі своїх кордонів а лише повернули собі окуповані СРСР у 1940-му році території Ти вже якщо брешеш - хоч спльовуй!
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31.12.2021 20:32 Відповісти
Абсолютно верно! Именно финны маскву положили в лесах Суоми.
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31.12.2021 21:11 Відповісти
Ти звідки таку "бредятину" викопав "кацапеня"?!!! Я бачу - ти вже скоро Жиріновського переплюнеш!
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31.12.2021 22:21 Відповісти
Баран! Візьми карти часів другої світової і подивися лінію фронту яку тримала фінська армія! Лише вздовж свого кордону!
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31.12.2021 22:11 Відповісти
"Фінни з початку війни Німеччини проти СРСР не пройшли далі своїх кордонів а лише повернули собі окуповані СРСР у 1940-му році території"

Взагалі - у цьому ви помиляєтесь. Північніше Ладозького озера фінни пройшли значно східніше своїх кордонів 1939 року. Те, що вони нібито спинилися скрізь на кордоні - це міф.
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01.01.2022 02:05 Відповісти
Але їх важко за це засуждувати, згадуючи те, що зробив СРСР перед тим.
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01.01.2022 02:06 Відповісти
Та й за це "засуджувать" - сумнівно: є така штука - оперативна майстерність І у тому "захопленні" був стратегічний сенс - недопущення створення плацдарму для наступу на північно-західних берегах Ладоги і спроба перерізать залізничну "рокаду" що з"єднувала Мурманськ з материковою частиною СРСР
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01.01.2022 09:20 Відповісти
Раніше в грудні уряд Фінляндії оголосив, що країна закупить у США 64 багатофункціональних винищувачів F-35.

Фіни показали до чого вони прагнуть.
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31.12.2021 20:44 Відповісти
Воны прагнуть до самостоятельности и ни какого стремления в Нато. Да они могут и не просятся, как некоторые. Читайте повнимательней.
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31.12.2021 21:05 Відповісти
Плевать!Когда валят медведя,даже шило в жопу имеет значение
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31.12.2021 21:51 Відповісти
Два шила в два глаза намного эффективнее.
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31.12.2021 21:54 Відповісти
Речь не идёт об эффективности.Вон Пуйло Байдену это шило каждый раз в бок ставит.
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31.12.2021 22:01 Відповісти
Ну что медведю шило в бок.
А вот в глаз - то, что доктор прописал.
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31.12.2021 22:25 Відповісти
Финляндия будет украинизирована (в смысле контактов с НАТО).
А финляндизировать Украину не удастся.
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31.12.2021 21:53 Відповісти
Брат служил в 80х возле Выборга,так там пацаны малолетки солдат обзывали и говорили,что они не люди. Видно гены там до сих пор живут.
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01.01.2022 04:31 Відповісти
... та, страна, еще вроде с Испании началась. Тогда "интернационалисты-отпускники" и появились.
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01.01.2022 05:26 Відповісти
Нет, для Украины они появились в 1918 когда под видом украинских красных козаков ударом из россии захватили Харьков и пошли дальше... А в 1919 ноябре устроили "референдум на штыках" на севере Черниговской губернии- в Стародубщине. Присоединили ее к рашке и уничтожили там все украинское- людей, памятники, церкви, названия улиц, все...
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01.01.2022 06:11 Відповісти
Ну да, сейчас у москалей нет ресурса украинских солдат которых можно кинуть в гимнастерках на финские морозы десятками тысяч. Финны могут расслабиться
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01.01.2022 06:07 Відповісти
Так, але ... Якщо сконцентруються, то стільки не треба. Зараз інші часи.
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01.01.2022 12:09 Відповісти
 
 