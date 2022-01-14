Азербайджан открыл воздушные границы для украинцев, - Госпогранслужба

Украина 13 января была добавлена ​​в список стран, граждане которых имеют право на въезд в Азербайджан воздушным транспортом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, путешественникам в случае прилета необходимо предъявить документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации, а также сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста, полученный в течение 72 часов до вылета рейса.

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