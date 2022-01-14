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Азербайджан (771) Госпогранслужба (6138) граница (5146)

Азербайджан открыл воздушные границы для украинцев, - Госпогранслужба

Азербайджан открыл воздушные границы для украинцев, - Госпогранслужба

Украина 13 января была добавлена ​​в список стран, граждане которых имеют право на въезд в Азербайджан воздушным транспортом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, путешественникам в случае прилета необходимо предъявить документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации, а также сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста, полученный в течение 72 часов до вылета рейса.

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Уважаю , маленькая страна крупно надрала зад "великой" .
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14.01.2022 17:00 Ответить
А лоукосты в Азербайджан летают ?
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14.01.2022 19:00 Ответить
В смысле из Киева....
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14.01.2022 19:01 Ответить
Яшасын Украина!
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14.01.2022 23:46 Ответить
"Вакцинация" какая-то, которая никого ни от чего не защищает.
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15.01.2022 00:45 Ответить
 
 