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Азербайджан відкрив повітряні кордони для українців, - Держприкордонслужба

Азербайджан відкрив повітряні кордони для українців, - Держприкордонслужба

Україну 13 січня було додано до списку країн, громадяни яких мають право на в'їзд до Азербайджану повітряним транспортом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Державної прикордонної служби України.

Як зазначається, мандрівникам у разі прильоту необхідно пред'явити документ, що підтверджує проходження повного курсу вакцинації, а також сертифікат про негативний результат ПЛР-тесту, отриманий протягом 72 годин до вильоту рейсу.

Також читайте: Україна та Азербайджан обговорили створення транспортного коридору між 4 країнами, - Зеленський
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Уважаю , маленькая страна крупно надрала зад "великой" .
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14.01.2022 17:00 Відповісти
А лоукосты в Азербайджан летают ?
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14.01.2022 19:00 Відповісти
В смысле из Киева....
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14.01.2022 19:01 Відповісти
Яшасын Украина!
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14.01.2022 23:46 Відповісти
"Вакцинация" какая-то, которая никого ни от чего не защищает.
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15.01.2022 00:45 Відповісти
 
 