2 059 5
Азербайджан відкрив повітряні кордони для українців, - Держприкордонслужба
Україну 13 січня було додано до списку країн, громадяни яких мають право на в'їзд до Азербайджану повітряним транспортом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Державної прикордонної служби України.
Як зазначається, мандрівникам у разі прильоту необхідно пред'явити документ, що підтверджує проходження повного курсу вакцинації, а також сертифікат про негативний результат ПЛР-тесту, отриманий протягом 72 годин до вильоту рейсу.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Envoy
показати весь коментар14.01.2022 17:00 Відповісти Мені подобається 0
Andre Rabinovich
показати весь коментар14.01.2022 19:00 Відповісти Мені подобається 0
Andre Rabinovich
показати весь коментар14.01.2022 19:01 Відповісти Мені подобається 0
Eldar Levin
показати весь коментар14.01.2022 23:46 Відповісти Мені подобається 0
Alexander Tsvelikh
показати весь коментар15.01.2022 00:45 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...