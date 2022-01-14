Азербайджан відкрив повітряні кордони для українців, - Держприкордонслужба

Україну 13 січня було додано до списку країн, громадяни яких мають право на в'їзд до Азербайджану повітряним транспортом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Державної прикордонної служби України.

Як зазначається, мандрівникам у разі прильоту необхідно пред'явити документ, що підтверджує проходження повного курсу вакцинації, а також сертифікат про негативний результат ПЛР-тесту, отриманий протягом 72 годин до вильоту рейсу.

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