ВСУ получили партию путепрокладчиков БАТ-2, - Укроборонпром. ФОТО
Государственное предприятие "Харьковский автомобильный завод" передало Вооруженным Силам Украины партию инженерных машин БАТ-2.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДК "Укроборонпром".
"Специалисты предприятия провели ремонт агрегатов, гидравлических систем, инженерного оборудования и ходовой части. После проверки всех тактико-технических характеристик в конце года техника была передана подразделению инженерных войск ВСУ", - говорится в сообщении.
БАТ-2 – путепрокладчик, предназначенный для механизации инженерных работ при прокладке колонных путей, подготовке и оборудовании позиций подразделений ВСУ в районах выполнения боевых заданий.
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Судя по фото новый не меньше и скорее всего не слабее.
" При Клоуні подібного вже три роки годі дочекатися" - ну да, Петра убрали и Беня с Зе склады перестали взрывать. Шо не так?
2021-1975 = 44
у якому роцi потрапив у армiю звiдки я знаю. Можливо у 18 а можливо 25. Я просто поцiкавився. Вибачте якщо це грубо виглядало.
Подумай, посчитать не сложно. Думаю ему ближе к 52.
С января 1960 по январь 2022 как раз и будет 62 года, а с декабря 1969 - почти 52.
Но да, правильный ответ 61-62, в зависимости от месяца рождения.
И того 64-65.
- Когда мне было 6 лет моя сестра была вдвое меньше меня Сейчас мне 70 Сколько моей сестре?
- 35 Спрашивай в следующий раз что-нибудь посложнее
Людина сіла в БАТ у 1975 у військовому училищі (інженерному) Там вчаться 5 років Пішов з армії у 1980-му - тобто після його закінчення (видно здоров"я підвело Дали можливість отримать диплом і звільнили в запас) Чоловікові зараз 63-64 роки