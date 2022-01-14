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ЗСУ отримали партію шляхопрокладачів БАТ-2, - Укроборонпром. ФОТО

Державне підприємство "Харківський автомобільний завод" передало Збройним Силам України партію інженерних машин БАТ-2.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДК "Укроборонпром".

ЗСУ отримали партію шляхопрокладачів БАТ-2, - Укроборонпром 01

"Фахівці підприємства провели ремонт агрегатів, гідравлічних систем, інженерного обладнання та ходової частини. Після перевірки всіх тактико-технічних характеристик наприкінці року техніка була передана підрозділу інженерних військ ЗСУ", – йдеться у повідомлені.

ЗСУ отримали партію шляхопрокладачів БАТ-2, - Укроборонпром 02

Також читайте: Львівський бронетанковий завод капітально відремонтував партію БМП-1 для ЗСУ. ФОТО

БАТ-2 — шляхопрокладач, призначений для механізації інженерних робіт при прокладанні колонних шляхів, підготовці та обладнанні позицій підрозділів ЗСУ в районах виконання бойових завдань.

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Топ коментарі
+7
Главное, чтобы верховный уклонист не дал команду прокладывать дороги для колон кацапской техники.....
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14.01.2022 17:29
+5
зе-уріни нажрався до галюніків????
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14.01.2022 17:38
+4
З "арихметикою" погано? Мої однолітки звільнялися з армії в 80-му -81-му А мені набагато менше Чи ти думаєш що його 25-літнім призивали?
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14.01.2022 17:56
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Хороший монстр . Когда служил (при совке) , рулил на БАТ-М . Но это уже велосипед .
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14.01.2022 17:16 Відповісти
Поясни.
Судя по фото новый не меньше и скорее всего не слабее.
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14.01.2022 17:51 Відповісти
БАТ-М лисапед .
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14.01.2022 17:53 Відповісти
ну ти схожe нi в тeхнiцi нi в прочитаному нe розбираєшся
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14.01.2022 18:08 Відповісти
з матeматикою в тeбe тeж плачeвно
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14.01.2022 18:11 Відповісти
Ні ,то є Зрада. Українській армії шляхопрокладачі не потрібні . Чому ? Бо це занадто дорого і може ***** напасти . Прийде Петро і подібного в армію поставлятися не буде .
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14.01.2022 17:27 Відповісти
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14.01.2022 17:29 Відповісти
Украине уже потрибни скоро шляхозныщувачи
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14.01.2022 17:34 Відповісти
Потрібні ? Петро прийде - порядок наведе . Будуть шляхознищувачі ...
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14.01.2022 17:59 Відповісти
А зачем вам армия? Вы "хочите вайны"? Она вам "выгадна"?
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14.01.2022 18:14 Відповісти
Треба ,щоб було як при героїчному Петрові - шість взірваних складів , Іловайськ та Дебальцево,військові моряки в полоні ... От тоді і переможемо. При Клоуні подібного вже три роки годі дочекатися ... А Петро вміє ,треба Петра повернути ...
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14.01.2022 19:31 Відповісти
Ооооо...... Только у зебанатов "он хочит вайны, она иму выгаднна" и взорванные склады в одноё башке помещаются?
" При Клоуні подібного вже три роки годі дочекатися" - ну да, Петра убрали и Беня с Зе склады перестали взрывать. Шо не так?
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14.01.2022 21:43 Відповісти
При клоуні без Дебальцево по тихому хороним кожен день воїнів,а покаліченим волонтери на ліки збирають , а зривать нічого, бо не зробили ниодного снаряда,патрона чи ракети,кроме одиночних для відосиків!
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14.01.2022 22:03 Відповісти
зе-уріни нажрався до галюніків????
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14.01.2022 17:38 Відповісти
Главное, чтобы верховный уклонист не дал команду прокладывать дороги для колон кацапской техники.....
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14.01.2022 17:29 Відповісти
Соєва братва така передбачувана у своїй тупості ...
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14.01.2022 18:00 Відповісти
Не ешь зелёную блювоту. Попробуй -
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14.01.2022 18:16 Відповісти
Вперше побачив і сів рулити БАТ-М в КПВВИКУ, 1975р. Старий БАТ і новий це різні речі, починаючи з ходової. Нового не знаю, бо пішов з СА в 80р.
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14.01.2022 17:32 Відповісти
тобi 67?
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14.01.2022 17:52 Відповісти
З "арихметикою" погано? Мої однолітки звільнялися з армії в 80-му -81-му А мені набагато менше Чи ти думаєш що його 25-літнім призивали?
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14.01.2022 17:56 Відповісти
рулити БАТ-М в КПВВИКУ, 1975р
2021-1975 = 44
у якому роцi потрапив у армiю звiдки я знаю. Можливо у 18 а можливо 25. Я просто поцiкавився. Вибачте якщо це грубо виглядало.
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14.01.2022 18:03 Відповісти
У військові училища приймають з 17 (зі мною учився 16-літній - батько отримував спеціальний дозвіл в Москві) От і дивися 75-17=63 Тобто в цьому році людині десь 63-64 роки
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14.01.2022 18:20 Відповісти
52-62
Подумай, посчитать не сложно. Думаю ему ближе к 52.
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14.01.2022 17:59 Відповісти
В армию призывали не раньше 18лет, служили два года. Это товарищу в 1980 (по увольнению из СА) было никак не мене 20 лет. Значит он где то 1960 года рождения. Ну а дальше сами считайте, математики, чему вас в школе учат. Наверное под каким углом в смартфоны смотреть…
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14.01.2022 18:06 Відповісти
Я не заметил что он конкретный 80 год указал, а прочел, что ушел в 80-е, потому и диапазон указал возможного возраста.

С января 1960 по январь 2022 как раз и будет 62 года, а с декабря 1969 - почти 52.

Но да, правильный ответ 61-62, в зависимости от месяца рождения.
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14.01.2022 18:43 Відповісти
Да, служил не 2 года, а 5 лет, так что еще + 3 года к возрасту.

И того 64-65.
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14.01.2022 18:48 Відповісти
Якщо його призвали до СА в 8 років то йому 52
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14.01.2022 18:09 Відповісти
Переписка в Интернет:

- Когда мне было 6 лет моя сестра была вдвое меньше меня Сейчас мне 70 Сколько моей сестре?

- 35 Спрашивай в следующий раз что-нибудь посложнее
Людина сіла в БАТ у 1975 у військовому училищі (інженерному) Там вчаться 5 років Пішов з армії у 1980-му - тобто після його закінчення (видно здоров"я підвело Дали можливість отримать диплом і звільнили в запас) Чоловікові зараз 63-64 роки
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14.01.2022 18:25 Відповісти
Та я-то давно порахував, але було цікаво про "Думаю ему ближе к 52" - як рахують авторитетні альтернативні математики. А ти їм відповідь підказуєш
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14.01.2022 18:39 Відповісти
Хорош цепляться, я просто прочел, что он уволился в 80-е, потому и привел диапазон.
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14.01.2022 18:44 Відповісти
ОК. Більше не буду.
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14.01.2022 18:52 Відповісти
Та он же наверное не только путепрокладчик, а и машина разминирования (навесные тралы), и эвакуатор подбитой техники с поля боя и погрузчик и ещё много всего. Полезная машина для ВСУ
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14.01.2022 18:02 Відповісти
Він ще і капоніри для техніки і вогневі позиції для артилерії копать може!
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14.01.2022 19:02 Відповісти
Сейчас бы нептунов и сапсанов для ВСУ, но зе-гнида боится разгневать своего кремлевского босса, поэтому украинская армия последние 2 года получает какую-то хероту. Ведь у верховного говнокомандующего цель одна - просто перестать стрелять и капитулировать - сериалы будут лучше продваться.
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14.01.2022 18:32 Відповісти
путлеропрокладчик
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14.01.2022 19:52 Відповісти
І?
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14.01.2022 22:41 Відповісти
Пушку бы ему хотя бы какую ни будь прилепили, А то как полезут несметные кремлёвские орды ( бронетехника) Особо им не повоюешь.
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15.01.2022 07:22 Відповісти
 
 