Сообщения о псевдоминировании – распространенный инструмент гибридной агрессии РФ, - СБУ

Служба безопасности Украины предупреждает об искусственном росте количества сообщений о псевдоминировании объектов социальной инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"В последнее время в публичной плоскости фиксируется увеличение сообщений о якобы минировании важных объектов социальной сферы по всей территории Украины. В результате тщательных проверок со стороны СБУ, НацПола и других уполномоченных на это органов государственной власти эти сообщения не подтверждаются на практике, а преследуют цель создать напряжение и панические настроения в обществе", - говорится в сообщении.

В СБУ обращают внимание, что сообщения о псевдоминировании – распространенный инструмент в условиях гибридной агрессии, которую Российская Федерация ведет против Украины. В таких условиях крайне важно, чтобы украинское общество четко это осознавало.

Спецслужба призывает граждан сохранять спокойствие, а СМИ тщательно проверять подобную информацию, чтобы со своей стороны не способствовать реализации враждебных специальных информационных операций.

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