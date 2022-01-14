РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4062 посетителя онлайн
Новости Силовики
1 407 7
правоохранительные органы (2959) СБУ (19468) силовики (2797)

Сообщения о псевдоминировании – распространенный инструмент гибридной агрессии РФ, - СБУ

Сообщения о псевдоминировании – распространенный инструмент гибридной агрессии РФ, - СБУ

Служба безопасности Украины предупреждает об искусственном росте количества сообщений о псевдоминировании объектов социальной инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"В последнее время в публичной плоскости фиксируется увеличение сообщений о якобы минировании важных объектов социальной сферы по всей территории Украины. В результате тщательных проверок со стороны СБУ, НацПола и других уполномоченных на это органов государственной власти эти сообщения не подтверждаются на практике, а преследуют цель создать напряжение и панические настроения в обществе", - говорится в сообщении.

В СБУ обращают внимание, что сообщения о псевдоминировании – распространенный инструмент в условиях гибридной агрессии, которую Российская Федерация ведет против Украины. В таких условиях крайне важно, чтобы украинское общество четко это осознавало.

Спецслужба призывает граждан сохранять спокойствие, а СМИ тщательно проверять подобную информацию, чтобы со своей стороны не способствовать реализации враждебных специальных информационных операций.

Читайте также: Во время хакерской атаки на правительственные сайты утечки персональных данных не было, контент сайтов не изменен, - СБУ
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"...важливо, аби українське суспільство чітко це усвідомлювало..."
---
Гаразд. Усвідомило. Що далі? Може ви не наркоманів ловитимете, а запобігатимете таким атакам?
показать весь комментарий
14.01.2022 17:33 Ответить
Отлавливайте и домой по полю минному в рашу . Сажать не надо , кормить убогих десять лет глупо .
показать весь комментарий
14.01.2022 17:33 Ответить
минируйте в ответ...в чем проблема...?
показать весь комментарий
14.01.2022 17:53 Ответить
Ну, СБУ мы доверяем, особенно его руководителю....Усвидомлюемо.....
показать весь комментарий
14.01.2022 18:10 Ответить
Так само було в 14-15 роках
показать весь комментарий
14.01.2022 18:13 Ответить
А что нам мешает звонить на расейку и "минировать" там разнообразные объекты-кинотеатры, театры, метро, вокзалы, школы, детские садики, спорткомплексы, ТРЦ и многое, многое другое? Некоторые так и делают!
Гуглите какое-то отделение полиции, смотрите телефон, выбираете объект минирования поблизости и сообщаете о "минировании". Все довольно легко и просто, да и стоит это недорого, нам приятно, а расеянам гемор и трата бабок. Чем больше таких звонков, тем больше они влетают на бабло. ))
показать весь комментарий
14.01.2022 22:07 Ответить
 
 