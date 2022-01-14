Сообщения о псевдоминировании – распространенный инструмент гибридной агрессии РФ, - СБУ
Служба безопасности Украины предупреждает об искусственном росте количества сообщений о псевдоминировании объектов социальной инфраструктуры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"В последнее время в публичной плоскости фиксируется увеличение сообщений о якобы минировании важных объектов социальной сферы по всей территории Украины. В результате тщательных проверок со стороны СБУ, НацПола и других уполномоченных на это органов государственной власти эти сообщения не подтверждаются на практике, а преследуют цель создать напряжение и панические настроения в обществе", - говорится в сообщении.
В СБУ обращают внимание, что сообщения о псевдоминировании – распространенный инструмент в условиях гибридной агрессии, которую Российская Федерация ведет против Украины. В таких условиях крайне важно, чтобы украинское общество четко это осознавало.
Спецслужба призывает граждан сохранять спокойствие, а СМИ тщательно проверять подобную информацию, чтобы со своей стороны не способствовать реализации враждебных специальных информационных операций.
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Гаразд. Усвідомило. Що далі? Може ви не наркоманів ловитимете, а запобігатимете таким атакам?
Гуглите какое-то отделение полиции, смотрите телефон, выбираете объект минирования поблизости и сообщаете о "минировании". Все довольно легко и просто, да и стоит это недорого, нам приятно, а расеянам гемор и трата бабок. Чем больше таких звонков, тем больше они влетают на бабло. ))