Повідомлення про псевдомінування – поширений інструмент гібридної агресії РФ, - СБУ

Служба безпеки України попереджає про штучне зростання кількості повідомлень про псевдомінування об’єктів соціальної інфраструктури.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Останнім часом у публічній площині фіксується збільшення повідомлень про нібито мінування важливих об’єктів соціальної сфери по всій териториії України. У результаті ретельних перевірок з боку СБУ, НацПолу та інших уповноважених на це органів державної влади ці повідомлення не підтверджуються на практиці, а мають на меті створити напругу й панічні настрої в суспільстві", - йдеться у повідомленні.

В СБУ звертають увагу, що повідомлення про псевдомінування – поширений інструмент в умовах гібридної агресії, котру Російська Федерація веде проти України. За таких умов вкрай важливо, аби українське суспільство чітко це усвідомлювало.

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Спецслужба закликає громадян зберігати спокій, а ЗМІ - ретельно перевіряти подібну інформацію, аби зі свого боку не сприяти реалізації ворожих спеціальних інформаційних операцій.