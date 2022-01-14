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Повідомлення про псевдомінування – поширений інструмент гібридної агресії РФ, - СБУ

Повідомлення про псевдомінування – поширений інструмент гібридної агресії РФ, - СБУ

Служба безпеки України попереджає про штучне зростання кількості повідомлень про псевдомінування об’єктів соціальної інфраструктури.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Останнім часом у публічній площині фіксується збільшення повідомлень про нібито мінування важливих об’єктів соціальної сфери по всій териториії України. У результаті ретельних перевірок з боку СБУ, НацПолу та інших уповноважених на це органів державної влади ці повідомлення не підтверджуються на практиці, а мають на меті створити напругу й панічні настрої в суспільстві", - йдеться у повідомленні.

В СБУ звертають увагу, що повідомлення про псевдомінування – поширений інструмент в умовах гібридної агресії, котру Російська Федерація веде проти України. За таких умов вкрай важливо, аби українське суспільство чітко це усвідомлювало.

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Спецслужба закликає громадян зберігати спокій, а ЗМІ  - ретельно перевіряти подібну інформацію, аби зі свого боку не сприяти реалізації ворожих спеціальних інформаційних операцій.

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"...важливо, аби українське суспільство чітко це усвідомлювало..."
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Гаразд. Усвідомило. Що далі? Може ви не наркоманів ловитимете, а запобігатимете таким атакам?
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14.01.2022 17:33 Відповісти
Отлавливайте и домой по полю минному в рашу . Сажать не надо , кормить убогих десять лет глупо .
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14.01.2022 17:33 Відповісти
минируйте в ответ...в чем проблема...?
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14.01.2022 17:53 Відповісти
Ну, СБУ мы доверяем, особенно его руководителю....Усвидомлюемо.....
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14.01.2022 18:10 Відповісти
Так само було в 14-15 роках
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14.01.2022 18:13 Відповісти
А что нам мешает звонить на расейку и "минировать" там разнообразные объекты-кинотеатры, театры, метро, вокзалы, школы, детские садики, спорткомплексы, ТРЦ и многое, многое другое? Некоторые так и делают!
Гуглите какое-то отделение полиции, смотрите телефон, выбираете объект минирования поблизости и сообщаете о "минировании". Все довольно легко и просто, да и стоит это недорого, нам приятно, а расеянам гемор и трата бабок. Чем больше таких звонков, тем больше они влетают на бабло. ))
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14.01.2022 22:07 Відповісти
 
 