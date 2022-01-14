Повідомлення про псевдомінування – поширений інструмент гібридної агресії РФ, - СБУ
Служба безпеки України попереджає про штучне зростання кількості повідомлень про псевдомінування об’єктів соціальної інфраструктури.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"Останнім часом у публічній площині фіксується збільшення повідомлень про нібито мінування важливих об’єктів соціальної сфери по всій териториії України. У результаті ретельних перевірок з боку СБУ, НацПолу та інших уповноважених на це органів державної влади ці повідомлення не підтверджуються на практиці, а мають на меті створити напругу й панічні настрої в суспільстві", - йдеться у повідомленні.
В СБУ звертають увагу, що повідомлення про псевдомінування – поширений інструмент в умовах гібридної агресії, котру Російська Федерація веде проти України. За таких умов вкрай важливо, аби українське суспільство чітко це усвідомлювало.
Спецслужба закликає громадян зберігати спокій, а ЗМІ - ретельно перевіряти подібну інформацію, аби зі свого боку не сприяти реалізації ворожих спеціальних інформаційних операцій.
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Гаразд. Усвідомило. Що далі? Може ви не наркоманів ловитимете, а запобігатимете таким атакам?
Гуглите какое-то отделение полиции, смотрите телефон, выбираете объект минирования поблизости и сообщаете о "минировании". Все довольно легко и просто, да и стоит это недорого, нам приятно, а расеянам гемор и трата бабок. Чем больше таких звонков, тем больше они влетают на бабло. ))