Киевлянин устроил стрельбу с балкона отеля на Прикарпатье, - Нацполиция

На Прикарпатье в селе Поляница турист из столицы произвел несколько выстрелов с балкона своего номера. Пострадавших нет. Пистолет "Форт-17Р", на который мужчина имел разрешение, был изъят.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области на своей странице в фейсбуке.

"13 января в 22:59 поступило сообщение на "102", что в селе Поляница слышны выстрелы. На место происшествия в первую очередь прибыли черновицкие патрульные, которые несут службу на полицейской станции в курортном городке. Полицейские установили, что 48-летний киевлянин, отдыхая в одной из гостиниц, произвел несколько выстрелов в воздух с балкона своего номера. Во время стрельбы никто не пострадал.

По их информации, на правонарушителя составили административные протоколы по ст. 173 (Мелкое хулиганство) и ст. 174 (Стрельба из оружия, снаряженного резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами несмертельного действия в населенных пунктах и ​​не отведенных для этого местах или с нарушением установленного порядка) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Решается вопрос, чтобы лишить мужчины разрешения на хранение и ношение изъятого устройства.

Также административный протокол по ст. 173 КУоАП составлен на нецензурно выражавшуюся в общественном месте женщину.

Сведения о происшествии внесены в единый учет заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях в Яремчанском отделении полиции.