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стрельба (3213) Ивано-Франковская область (901)

Киевлянин устроил стрельбу с балкона отеля на Прикарпатье, - Нацполиция

Киевлянин устроил стрельбу с балкона отеля на Прикарпатье, - Нацполиция

На Прикарпатье в селе Поляница турист из столицы произвел несколько выстрелов с балкона своего номера. Пострадавших нет. Пистолет "Форт-17Р", на который мужчина имел разрешение, был изъят.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области на своей странице в фейсбуке.

"13 января в 22:59 поступило сообщение на "102", что в селе Поляница слышны выстрелы. На место происшествия в первую очередь прибыли черновицкие патрульные, которые несут службу на полицейской станции в курортном городке. Полицейские установили, что 48-летний киевлянин, отдыхая в одной из гостиниц, произвел несколько выстрелов в воздух с балкона своего номера. Во время стрельбы никто не пострадал.

По их информации, на правонарушителя составили административные протоколы по ст. 173 (Мелкое хулиганство) и ст. 174 (Стрельба из оружия, снаряженного резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами несмертельного действия в населенных пунктах и ​​не отведенных для этого местах или с нарушением установленного порядка) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Решается вопрос, чтобы лишить мужчины разрешения на хранение и ношение изъятого устройства.

Также административный протокол по ст. 173 КУоАП составлен на нецензурно выражавшуюся в общественном месте женщину.

Сведения о происшествии внесены в единый учет заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях в Яремчанском отделении полиции.
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Топ комментарии
+7
Однозначно забрать у него ствол и разрешение навсегда!! Поставить пометку в базе, что он дебил.
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14.01.2022 19:24
+7
застрелять тебе нахрешті
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14.01.2022 19:32
+6
А що буде, коли ввести вільний продаж зброї, як дехто настійливо пропонує.
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14.01.2022 19:12
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Трезвый был, 100 процентов)))
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14.01.2022 18:50 Ответить
А що буде, коли ввести вільний продаж зброї, як дехто настійливо пропонує.
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14.01.2022 19:12 Ответить
застрелять тебе нахрешті
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14.01.2022 19:32 Ответить
та не, он, походу осторожный, а вот тебе сразу в жопе пару новых дыр сделают, но это не страшно, ты ж у нас - терминатор, пля
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14.01.2022 21:02 Ответить
кому що, а кацапу- "пра жопу".
згинь , рогате
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14.01.2022 21:49 Ответить
вот видишь, ты наглядно демонстрируешь неверную поведенческую реакцию в обществе, в котором свободно гуляет оружие скрытого ношения! слишком у тебя много гонора для того социума, который ты так активно лелеешь, в надежде что у тебя отрастут яйца! Отсюда вывод - ты будешь среди первых, кому отстрелят жопу
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15.01.2022 00:46 Ответить
Дураков станет в разы меньше
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14.01.2022 20:45 Ответить
Тоді травмати заборонять.
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14.01.2022 20:55 Ответить
Однозначно забрать у него ствол и разрешение навсегда!! Поставить пометку в базе, что он дебил.
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14.01.2022 19:24 Ответить
Отметка должна быть на лбу.
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14.01.2022 21:58 Ответить
закусывать надо уверенно всегда...шведский стол не зло...
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14.01.2022 20:02 Ответить
СЛУГА НАРОДА, 200% ГАРАНТИИ!
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14.01.2022 22:01 Ответить
Так зеля вже нібито звідти виїхав. Чи ще ні?
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14.01.2022 22:07 Ответить
А где же Видео?На сайте СЕГОДНЯ.УА есть!Короче Бырло Киевским мажорам храбрости добавляет!
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14.01.2022 22:08 Ответить
Вещи надо называть своими официальными наименованиями. "Форт-17Р" - это не пистолет, а "пристрій для відстрілу патронів, споряджених гумовою кулею" внешне чрезвычайно похожий на пистолет "Форт-17". Предположительно, отличается четырьмя деталями: ствол из нержавстали с патронником 9 мм, каналом 6 мм меньшего наружного диаметра; соответственно, наствольная втулка, запрессованная в затворную раму также меньшего внутреннего диаметра; ослабленная возвратная пружина; цельнометаллическая затворная задержка (у боевого пистолета она состоит из трёх деталей). Во всяком случае, у "Форт-12Р" и "Форт-12" в своё время были именно такие различия.
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14.01.2022 22:41 Ответить
Надо всем срочно краткостволы разрешить. Вот стрелял бы он, если бы знал, что у других придурков тоже оружие есть?
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14.01.2022 22:53 Ответить
Оружие могут разрешить, только вкупе з расширением полномочий копов. Но у нас мало людей с головой. Тот кто не имеет на него денего так и не будет его иметь, кто не хочет тоже. Получится, за разрешениями дураки и побегут. Детишкам, же хочется металлической цацкой поиграться.
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14.01.2022 23:17 Ответить
Да старая лубянская песня -все хохлы дураки , перестреляют друг дружку . Все оружие должно быть у ментов , они же не хохлы , они уже 104 года как наши-савецкие
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15.01.2022 02:25 Ответить
 
 