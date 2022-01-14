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стрілянина (1757) Івано-Франківська область (928)

Киянин влаштував стрілянину з балкона готелю на Прикарпатті,- Нацполіція

Киянин влаштував стрілянину з балкона готелю на Прикарпатті,- Нацполіція

На Прикарпатті у селі Поляниця турист зі столиці здійснив кілька пострілів з балкона свого номера. Постраждалих немає. Пістолет "Форт-17Р", на який чоловік мав дозвіл, вилучили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Івано-Франківської області на своїй сторінці у фейсбуці.

"13 січня о 22:59 надійшло повідомлення на "102", що в селі Поляниця чути постріли. На місце події першочергово прибули чернівецькі патрульні, які несуть службу на поліцейській станції в курортному містечку. Поліцейські встановили, що 48-річний киянин, відпочиваючи в одному з готелів, здійснив кілька пострілів у повітря з балкона свого номера. Під час стрілянини ніхто не постраждав. Пістолет "Форт-17Р", на який чоловік мав дозвіл, вилучили", - повідомляє поліція області.

За їхньою інформацією, на правопорушника склали адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) і ст. 174 (Стрільба зі зброї, спорядженої гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція за 20 хвилин затримала чоловіка, який влаштував стрілянину у Чернівцях. ФОТО

Вирішується питання, щоб позбавити чоловіка дозволу на зберігання та носіння вилученого пристрою.

Також адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП складено на жінку, що нецензурно висловлювалася у громадському місці.

Відомості про подію внесено до єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події у Яремчанському відділенні поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нетверезий чоловік влаштував стрілянину по вікнах гуртожитку у Києві: йому загрожує до семи років ув’язнення. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+7
Однозначно забрать у него ствол и разрешение навсегда!! Поставить пометку в базе, что он дебил.
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14.01.2022 19:24
+7
застрелять тебе нахрешті
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14.01.2022 19:32
+6
А що буде, коли ввести вільний продаж зброї, як дехто настійливо пропонує.
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14.01.2022 19:12
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Трезвый был, 100 процентов)))
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14.01.2022 18:50 Відповісти
А що буде, коли ввести вільний продаж зброї, як дехто настійливо пропонує.
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14.01.2022 19:12 Відповісти
застрелять тебе нахрешті
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14.01.2022 19:32 Відповісти
та не, он, походу осторожный, а вот тебе сразу в жопе пару новых дыр сделают, но это не страшно, ты ж у нас - терминатор, пля
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14.01.2022 21:02 Відповісти
кому що, а кацапу- "пра жопу".
згинь , рогате
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14.01.2022 21:49 Відповісти
вот видишь, ты наглядно демонстрируешь неверную поведенческую реакцию в обществе, в котором свободно гуляет оружие скрытого ношения! слишком у тебя много гонора для того социума, который ты так активно лелеешь, в надежде что у тебя отрастут яйца! Отсюда вывод - ты будешь среди первых, кому отстрелят жопу
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15.01.2022 00:46 Відповісти
Дураков станет в разы меньше
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14.01.2022 20:45 Відповісти
Тоді травмати заборонять.
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14.01.2022 20:55 Відповісти
Однозначно забрать у него ствол и разрешение навсегда!! Поставить пометку в базе, что он дебил.
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14.01.2022 19:24 Відповісти
Отметка должна быть на лбу.
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14.01.2022 21:58 Відповісти
закусывать надо уверенно всегда...шведский стол не зло...
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14.01.2022 20:02 Відповісти
СЛУГА НАРОДА, 200% ГАРАНТИИ!
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14.01.2022 22:01 Відповісти
Так зеля вже нібито звідти виїхав. Чи ще ні?
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14.01.2022 22:07 Відповісти
А где же Видео?На сайте СЕГОДНЯ.УА есть!Короче Бырло Киевским мажорам храбрости добавляет!
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14.01.2022 22:08 Відповісти
Вещи надо называть своими официальными наименованиями. "Форт-17Р" - это не пистолет, а "пристрій для відстрілу патронів, споряджених гумовою кулею" внешне чрезвычайно похожий на пистолет "Форт-17". Предположительно, отличается четырьмя деталями: ствол из нержавстали с патронником 9 мм, каналом 6 мм меньшего наружного диаметра; соответственно, наствольная втулка, запрессованная в затворную раму также меньшего внутреннего диаметра; ослабленная возвратная пружина; цельнометаллическая затворная задержка (у боевого пистолета она состоит из трёх деталей). Во всяком случае, у "Форт-12Р" и "Форт-12" в своё время были именно такие различия.
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14.01.2022 22:41 Відповісти
Надо всем срочно краткостволы разрешить. Вот стрелял бы он, если бы знал, что у других придурков тоже оружие есть?
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14.01.2022 22:53 Відповісти
Оружие могут разрешить, только вкупе з расширением полномочий копов. Но у нас мало людей с головой. Тот кто не имеет на него денего так и не будет его иметь, кто не хочет тоже. Получится, за разрешениями дураки и побегут. Детишкам, же хочется металлической цацкой поиграться.
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14.01.2022 23:17 Відповісти
Да старая лубянская песня -все хохлы дураки , перестреляют друг дружку . Все оружие должно быть у ментов , они же не хохлы , они уже 104 года как наши-савецкие
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15.01.2022 02:25 Відповісти
 
 