Киянин влаштував стрілянину з балкона готелю на Прикарпатті,- Нацполіція

На Прикарпатті у селі Поляниця турист зі столиці здійснив кілька пострілів з балкона свого номера. Постраждалих немає. Пістолет "Форт-17Р", на який чоловік мав дозвіл, вилучили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Івано-Франківської області на своїй сторінці у фейсбуці.

"13 січня о 22:59 надійшло повідомлення на "102", що в селі Поляниця чути постріли. На місце події першочергово прибули чернівецькі патрульні, які несуть службу на поліцейській станції в курортному містечку. Поліцейські встановили, що 48-річний киянин, відпочиваючи в одному з готелів, здійснив кілька пострілів у повітря з балкона свого номера. Під час стрілянини ніхто не постраждав. Пістолет "Форт-17Р", на який чоловік мав дозвіл, вилучили", - повідомляє поліція області.

За їхньою інформацією, на правопорушника склали адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) і ст. 174 (Стрільба зі зброї, спорядженої гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Вирішується питання, щоб позбавити чоловіка дозволу на зберігання та носіння вилученого пристрою.

Також адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП складено на жінку, що нецензурно висловлювалася у громадському місці.

Відомості про подію внесено до єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події у Яремчанському відділенні поліції.

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