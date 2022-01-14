Киянин влаштував стрілянину з балкона готелю на Прикарпатті,- Нацполіція
На Прикарпатті у селі Поляниця турист зі столиці здійснив кілька пострілів з балкона свого номера. Постраждалих немає. Пістолет "Форт-17Р", на який чоловік мав дозвіл, вилучили.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Івано-Франківської області на своїй сторінці у фейсбуці.
"13 січня о 22:59 надійшло повідомлення на "102", що в селі Поляниця чути постріли. На місце події першочергово прибули чернівецькі патрульні, які несуть службу на поліцейській станції в курортному містечку. Поліцейські встановили, що 48-річний киянин, відпочиваючи в одному з готелів, здійснив кілька пострілів у повітря з балкона свого номера. Під час стрілянини ніхто не постраждав. Пістолет "Форт-17Р", на який чоловік мав дозвіл, вилучили", - повідомляє поліція області.
За їхньою інформацією, на правопорушника склали адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) і ст. 174 (Стрільба зі зброї, спорядженої гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Вирішується питання, щоб позбавити чоловіка дозволу на зберігання та носіння вилученого пристрою.
Також адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП складено на жінку, що нецензурно висловлювалася у громадському місці.
Відомості про подію внесено до єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події у Яремчанському відділенні поліції.
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згинь , рогате