В районе проведения операции Объединенных сил прошли учения танковых подразделений. ФОТО

В одной из отдельных механизированных бригад, выполняющей задачи по назначению в районе проведения операции Объединенных сил, состоялось обучение танковых подразделений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

По легенде учений, танкисты по тревоге получили приказ совершить марш в район ожидания с последующим выходом на огневые рубежи. Во время разведки боем броневики определили главные силы противника и заставили его проявить себя.

Отмечается, что такие учения в бригаде проводят регулярно для поддержания высокой боевой готовности и слаженности подразделений.

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Напоминаем, что танковые подразделения, согласно Минским договоренностям, находятся в районах отвода от линии столкновения и участия в боевых действиях не принимают.