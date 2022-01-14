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Новости Война
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танк (2198) военные учения (3437) Донбасс (26950) ВСУ (6274) операция Объединенных сил (6766)

В районе проведения операции Объединенных сил прошли учения танковых подразделений. ФОТО

В одной из отдельных механизированных бригад, выполняющей задачи по назначению в районе проведения операции Объединенных сил, состоялось обучение танковых подразделений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе проведения операции Объединенных сил прошли учения танковых подразделений 01

По легенде учений, танкисты по тревоге получили приказ совершить марш в район ожидания с последующим выходом на огневые рубежи. Во время разведки боем броневики определили главные силы противника и заставили его проявить себя.

В районе проведения операции Объединенных сил прошли учения танковых подразделений 02

Отмечается, что такие учения в бригаде проводят регулярно для поддержания высокой боевой готовности и слаженности подразделений.

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В районе проведения операции Объединенных сил прошли учения танковых подразделений 03

Напоминаем, что танковые подразделения, согласно Минским договоренностям, находятся в районах отвода от линии столкновения и участия в боевых действиях не принимают.
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Топ комментарии
+26
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14.01.2022 21:02
+13
Імперія зла має зникнути на завжди!
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14.01.2022 21:02
+11
мазута со своими коробками многих рашистов 200сотыми сделала , в тежелых боях доказали свое мастерство
фронтовой удачи и солдатского везения
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14.01.2022 22:26
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Імперія зла має зникнути на завжди!
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14.01.2022 21:02 Ответить
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14.01.2022 21:02 Ответить
как приятно смотреть на развивающийся красно-чёрный флаг!
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15.01.2022 00:49 Ответить
Міць України! 🇺🇦👊
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14.01.2022 21:12 Ответить
Наразі для України більш важливі винищувачи танків та авіації Але українські хлопці вправні танкісти, вміють користуватися своїми звірюками
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14.01.2022 21:41 Ответить
К
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14.01.2022 22:00 Ответить
какаешь ?
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14.01.2022 22:18 Ответить
Іскри з глушака хіба повинні летіти?
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14.01.2022 22:18 Ответить
мазута со своими коробками многих рашистов 200сотыми сделала , в тежелых боях доказали свое мастерство
фронтовой удачи и солдатского везения
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14.01.2022 22:26 Ответить
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15.01.2022 08:06 Ответить
ООС...вони навіть не пишуть війни з РФ... Це ж операція ООС.
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15.01.2022 10:04 Ответить
 
 