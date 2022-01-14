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танк (2007) військові навчання (2761) Донбас (22348) ЗСУ (7200) операція Об’єднаних сил (6725)

В районі проведення операції Об’єднаних сил відбулися навчання танкових підрозділів. ФОТО

В одній з окремих механізованих бригад, яка виконує завдання за призначенням в районі проведення операції Об’єднаних сил, відбулися навчання танкових підрозділів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

В районі проведення операції Об’єднаних сил відбулися навчання танкових підрозділів 01

За легендою навчань, танкісти по тривозі, отримали наказ здійснити марш в район очікування з подальшим виходом на вогневі рубежі. Під час розвідки боєм, панцирники визначили головні сили противника та змусили його виявити себе.

В районі проведення операції Об’єднаних сил відбулися навчання танкових підрозділів 02

Зазаначається, що такі навчання у бригаді проводять регулярно для підтримання високої бойової готовності та злагодженості підрозділів.

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В районі проведення операції Об’єднаних сил відбулися навчання танкових підрозділів 03

Нагадуємо, що танкові підрозділи, відповідно до Мінських домовленостей, знаходяться у районах відведення від лінії зіткнення й участі у бойових діях не беруть.

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Топ коментарі
+26
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14.01.2022 21:02
+13
Імперія зла має зникнути на завжди!
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14.01.2022 21:02
+11
мазута со своими коробками многих рашистов 200сотыми сделала , в тежелых боях доказали свое мастерство
фронтовой удачи и солдатского везения
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14.01.2022 22:26
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Імперія зла має зникнути на завжди!
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14.01.2022 21:02 Відповісти
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14.01.2022 21:02 Відповісти
как приятно смотреть на развивающийся красно-чёрный флаг!
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15.01.2022 00:49 Відповісти
Міць України! 🇺🇦👊
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14.01.2022 21:12 Відповісти
Наразі для України більш важливі винищувачи танків та авіації Але українські хлопці вправні танкісти, вміють користуватися своїми звірюками
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14.01.2022 21:41 Відповісти
К
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14.01.2022 22:00 Відповісти
какаешь ?
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14.01.2022 22:18 Відповісти
Іскри з глушака хіба повинні летіти?
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14.01.2022 22:18 Відповісти
мазута со своими коробками многих рашистов 200сотыми сделала , в тежелых боях доказали свое мастерство
фронтовой удачи и солдатского везения
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14.01.2022 22:26 Відповісти
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15.01.2022 08:06 Відповісти
ООС...вони навіть не пишуть війни з РФ... Це ж операція ООС.
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15.01.2022 10:04 Відповісти
 
 