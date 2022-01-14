В районі проведення операції Об’єднаних сил відбулися навчання танкових підрозділів. ФОТО

В одній з окремих механізованих бригад, яка виконує завдання за призначенням в районі проведення операції Об’єднаних сил, відбулися навчання танкових підрозділів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

За легендою навчань, танкісти по тривозі, отримали наказ здійснити марш в район очікування з подальшим виходом на вогневі рубежі. Під час розвідки боєм, панцирники визначили головні сили противника та змусили його виявити себе.

Зазаначається, що такі навчання у бригаді проводять регулярно для підтримання високої бойової готовності та злагодженості підрозділів.

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Нагадуємо, що танкові підрозділи, відповідно до Мінських домовленостей, знаходяться у районах відведення від лінії зіткнення й участі у бойових діях не беруть.