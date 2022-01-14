Минобороны повысило зарплаты военным летчикам
Приказом министра обороны Алексея Резникова в рамках первого этапа повышения денежного довольствия в Вооруженных Силах Украины в 2022 году увеличены выплаты военным летчикам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны .
Отмечается, что в течение года на увеличение выплат для этой категории военнослужащих будет направлено 251 млн грн. В среднем выплаты для каждого специалиста вырастут на 10 – 16 тыс. грн. Повышенное денежное довольствие начисляется с 1 января 2022 года.
Развитие военной авиации и ПВО – это один из наших приоритетов. Боевая авиация – это в первую очередь люди. Это специалисты высокой квалификации, в подготовку которых государство инвестирует значительные ресурсы. Я уже отмечал, что в прошлом году нам удалось на 2,5 млрд грн увеличить бюджет Минобороны. И эти средства будут направлены на первый этап повышения денежного обеспечения для ряда категорий военных, мы уже повысили выплаты для практикующих медиков.
Пилоты в Вооруженных Силах с 1 января также будут получать конкурентные выплаты не только в среднем по экономике, но и сопоставимые с коллегами в других ведомствах сектора национальной безопасности и обороны. До конца января будут еще решения в этой сфере. Наша цель – в течение года постепенно подготовиться к синхронной реализации в 2023 году кадровой реформы и реформы денежного довольствия" - сказал Резников.
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насколько знаю , те кто на передке не очень жалуются
проблюёшься, на перегрузках попробуй вывести "куда надо" и выполнить боевую задачу.
мне вот любопытно просто:
-сколько у тебя прыжков ДОСААФавских?
мало платят.
а про "что делать", "мыши", в авиации и в мирное время отказы техники, птицы....
но вам "в чужих руках толще")))
Всегда и везде летный состав элита ВС.
Неприемлемо это.
И навыки летные восстанавливаются дольше чем стрелковые или вождения.
И про "сегодня", сколько тебе надо времени чтобы освоить полет по кругу? А ФАБы в круг уложить? Не говоря про перехват, бой, поражение наземных целей? За неделю справишься?
Как у вас все просто, я радовался за пацанов незнакомых, которые по тем временам "яркие" боевые получали. А тут - шариковы: взять и поделить.
Пехоте нужно подымать денежное содержание, это однозначно, но лётчики это особая категория и они всегда получали больше. Когда капитан десантник будет получать 50000 , летчик должен получать 90000. Это потому что стать летчиком капитаном это как стать полковником пехотинцем. С уважением к пехоте!
Кадровых ты не видел, так как они ушли в 90 х , а те что остались.....
Так что твои претензии не совсем верны.
Впрочем, не поймите превратно, спешу поздравить всех других защитников, кто проголосовал в 2019 году вот за то, что мы все имеем сегодня. СПАСИБО ВАМ!
Удивительно!
Це як ти собі розумієш?? Взяв пішов сам, сів в окоп і там сидить?? А інші сидять на другій лінії??? Трохи по іншому там все!!! Танкісти мають саме таку зону відповідальності ВОП РОП, як і інші підрозділи. Так танки на 2 лінії, але люди на 0.
Сейчас летчики ВСУ будут получать от 32000 грн. Как ты думаешь, это поможет им остаться в армии и не уйти в МВД? Нет, не поможет.
господа "совки", когда начинаете скиглить: "пАччему им подняли?!", вспоминайте что нормальный подход - почему НАМ не подняли?!
ЖАБА - это то что движет зелей. не уподобляйтесь ему.
И ещё: пока не подняли, а декларировали поднятие. это чуть отличается. Равно как отличается зарплата 4000(не помню валюту) учителя и текущая
Майор на передке получает больше чем рядовой. Это правильно?
А майор летчик получает больше чем полковник наземных войск.
Объяснять почему ?
Я не знаю какое сейчас соотношение. Но то что вы должны получать в 3 раза выше гражданских, уверен.