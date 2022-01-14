Міноборони підвищило зарплати військовим льотчикам
Наказом міністра оборони Олексія Резнікова в рамках першого етапу підвищення грошового забезпечення у Збройних Силах України у 2022 році збільшено виплати військовим льотчикам.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Зазаначається, що загалом протягом року на збільшення виплат для цієї категорії військовослужбовців буде скеровано 251 млн грн. У середньому виплати для кожного фахівця зростуть на 10 - 16 тис. грн. Підвищене грошове забезпечення нараховується з 1 січня 2022 року.
"Розвиток військової авіації і ППО – це один з наших пріоритетів. Бойова авіація – це в першу чергу люди. Це фахівці високої кваліфікації, в підготовку яких держава інвестує значні ресурси. Я вже відзначав, що минулого року нам вдалося на 2,5 млрд грн. збільшити бюджет Міноборони. І ці кошти будуть спрямовані на перший етап підвищення грошового забезпечення для низки категорій військових. Ми вже підвищили виплати для практикуючих медиків.
Пілоти у Збройних Силах з 1 січня так само будуть отримувати конкурентні виплати не тільки в середньому по економіці, але й співставні з колегами в інших відомствах сектору національного безпеки та оборони. До кінця січня будуть ще рішення у цій сфері. Наша мета – протягом року поступово підготуватися до синхронної реалізації у 2023 році кадрової реформи та реформи грошового забезпечення" - сказав Резніков.
Будь ласка, зачекайте...
насколько знаю , те кто на передке не очень жалуются
проблюёшься, на перегрузках попробуй вывести "куда надо" и выполнить боевую задачу.
мне вот любопытно просто:
-сколько у тебя прыжков ДОСААФавских?
мало платят.
а про "что делать", "мыши", в авиации и в мирное время отказы техники, птицы....
но вам "в чужих руках толще")))
Всегда и везде летный состав элита ВС.
Неприемлемо это.
И навыки летные восстанавливаются дольше чем стрелковые или вождения.
И про "сегодня", сколько тебе надо времени чтобы освоить полет по кругу? А ФАБы в круг уложить? Не говоря про перехват, бой, поражение наземных целей? За неделю справишься?
Как у вас все просто, я радовался за пацанов незнакомых, которые по тем временам "яркие" боевые получали. А тут - шариковы: взять и поделить.
Пехоте нужно подымать денежное содержание, это однозначно, но лётчики это особая категория и они всегда получали больше. Когда капитан десантник будет получать 50000 , летчик должен получать 90000. Это потому что стать летчиком капитаном это как стать полковником пехотинцем. С уважением к пехоте!
Кадровых ты не видел, так как они ушли в 90 х , а те что остались.....
Так что твои претензии не совсем верны.
Впрочем, не поймите превратно, спешу поздравить всех других защитников, кто проголосовал в 2019 году вот за то, что мы все имеем сегодня. СПАСИБО ВАМ!
Удивительно!
Це як ти собі розумієш?? Взяв пішов сам, сів в окоп і там сидить?? А інші сидять на другій лінії??? Трохи по іншому там все!!! Танкісти мають саме таку зону відповідальності ВОП РОП, як і інші підрозділи. Так танки на 2 лінії, але люди на 0.
Сейчас летчики ВСУ будут получать от 32000 грн. Как ты думаешь, это поможет им остаться в армии и не уйти в МВД? Нет, не поможет.
господа "совки", когда начинаете скиглить: "пАччему им подняли?!", вспоминайте что нормальный подход - почему НАМ не подняли?!
ЖАБА - это то что движет зелей. не уподобляйтесь ему.
И ещё: пока не подняли, а декларировали поднятие. это чуть отличается. Равно как отличается зарплата 4000(не помню валюту) учителя и текущая
Майор на передке получает больше чем рядовой. Это правильно?
А майор летчик получает больше чем полковник наземных войск.
Объяснять почему ?
Я не знаю какое сейчас соотношение. Но то что вы должны получать в 3 раза выше гражданских, уверен.