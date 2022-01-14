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Міноборони (7016) оборона (4688) ЗСУ (7200) Резніков (1442) зарплата (2212)

Міноборони підвищило зарплати військовим льотчикам

Міноборони підвищило зарплати військовим льотчикам

Наказом міністра оборони Олексія Резнікова в рамках першого етапу підвищення грошового забезпечення у Збройних Силах України у 2022 році збільшено виплати військовим льотчикам.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зазаначається, що загалом протягом року на збільшення виплат для цієї категорії військовослужбовців буде скеровано 251 млн грн. У середньому виплати для кожного фахівця зростуть на 10 - 16 тис. грн. Підвищене грошове забезпечення нараховується з 1 січня 2022 року.

"Розвиток військової авіації і ППО – це один з наших пріоритетів. Бойова авіація – це в першу чергу люди. Це фахівці високої кваліфікації, в підготовку яких держава інвестує значні ресурси. Я вже відзначав, що минулого року нам вдалося на 2,5 млрд грн. збільшити бюджет Міноборони. І ці кошти будуть спрямовані на перший етап підвищення грошового забезпечення для низки категорій військових. Ми вже підвищили виплати для практикуючих медиків.

Також читайте: Перед підвищенням грошового забезпечення офіцерам ЗСУ переглянуть штатні категорії

Пілоти у Збройних Силах з 1 січня так само будуть отримувати конкурентні виплати не тільки в середньому по економіці, але й співставні з колегами в інших відомствах сектору національного безпеки та оборони. До кінця січня будуть ще рішення у цій сфері. Наша мета – протягом року поступово підготуватися до синхронної реалізації у 2023 році кадрової реформи та реформи грошового забезпечення" - сказав Резніков.

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Топ коментарі
+10
летуна надо готовить не один год , в нашей стране к сожалению боевые летчики штучный товар , подготовить стрелка или десанта - пол года в учебке ( не бордюры красить ) и штык готов , мазуту ( любую , хоть на шилку ) тож за пол-года - 8 месяцев можно научить , а вот пилота никак
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14.01.2022 22:16
+8
А мотострелкам и другим?
Впрочем, не поймите превратно, спешу поздравить всех других защитников, кто проголосовал в 2019 году вот за то, что мы все имеем сегодня. СПАСИБО ВАМ!
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14.01.2022 21:53
+4
Мдеее! Я не заперечую і не проти підвищення зарплатні літунам, але напевно піхота, десантура, танкісти, ппо, та інші які постійно перебувають під вогнем першочергово потребують підвищення зарплатні
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14.01.2022 21:53
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Мдеее! Я не заперечую і не проти підвищення зарплатні літунам, але напевно піхота, десантура, танкісти, ппо, та інші які постійно перебувають під вогнем першочергово потребують підвищення зарплатні
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14.01.2022 21:53 Відповісти
летуна надо готовить не один год , в нашей стране к сожалению боевые летчики штучный товар , подготовить стрелка или десанта - пол года в учебке ( не бордюры красить ) и штык готов , мазуту ( любую , хоть на шилку ) тож за пол-года - 8 месяцев можно научить , а вот пилота никак
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14.01.2022 22:16 Відповісти
Літуна на 0 в окопи не всунеш тому, що він підготовлений специфічно, і літун з контракта не піде. Він і надалі буде літуном. А інші йдуть причому масово.
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14.01.2022 22:24 Відповісти
Ссс , с летчика можно сделать стрелка , сапера , коректировщика , водителя , артелериста ( не рядового ) за пол-года - год , а вот наоборот никак
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14.01.2022 22:45 Відповісти
Тебя бы с этим " штыком" в окоп..и обьясняй ему, почему он гниет в окопе, а летун сидит в тылу и ему повышение, а тебе нет..
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14.01.2022 22:25 Відповісти
Сергей , понимаю , но это работа замполита ( или как там сейчас называют ) , ну и командира
насколько знаю , те кто на передке не очень жалуются
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14.01.2022 22:49 Відповісти
Замполита, замполита... называется это сейчас морально психологическое обеспечение..и когда повышают зарплаты в тылу, сложно обьяснить, что летчики нас прикроют..когда был крайний боевой вылет летчиков?
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14.01.2022 23:01 Відповісти
"сидит в тылу" - только у квартала 95 такой подход

проблюёшься, на перегрузках попробуй вывести "куда надо" и выполнить боевую задачу.

мне вот любопытно просто:

-сколько у тебя прыжков ДОСААФавских?
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14.01.2022 23:18 Відповісти
Да пусть блюют на перегрузках..летчикам и так больше платят..а ты, знаешь, что делать, когда мыши прогрызли твою аптечку..мыши серьезный враг..летчикам не понять
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14.01.2022 23:34 Відповісти
ну да, "легкий труд", и зря платят?

мало платят.

а про "что делать", "мыши", в авиации и в мирное время отказы техники, птицы....

но вам "в чужих руках толще")))
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14.01.2022 23:56 Відповісти
Мне в чужих руках? Когда был крайний боевой вылет?
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15.01.2022 00:16 Відповісти
хочешь мира - готовься к войне(с)
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15.01.2022 00:23 Відповісти
Каждый вылет это реальный риск.При вылете на боевое задание добавляется риск поражения противником, но его соотношение не такое как у наземных войск.
Всегда и везде летный состав элита ВС.
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15.01.2022 06:18 Відповісти
"ДОСААФавских?" - это тудою, на московию )))) В Украине несколько иное название организации, которая пилит бюджет под прикрытием патриотических лозунгов
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14.01.2022 23:42 Відповісти
так ты тинэйджер однако.
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14.01.2022 23:57 Відповісти
ага, образца 1979 года юфтевые сапоги первого курса
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15.01.2022 00:29 Відповісти
чуть ниже ( ) я объяснил свою позицию. Считаю непреемлемым повышение денежного довольствия летному составу (говори про перегрузки что хочешь, но сегодня это "запасные аэродромы") на фоне убожеского прозябания в холоде, грязи и непосредственного боевого ( !!!!! ) соприкосновения с противником наземных в/формирований. Крапка!
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15.01.2022 00:38 Відповісти
Я ниже тоже позицию объяснил. И выше.
Неприемлемо это.
И навыки летные восстанавливаются дольше чем стрелковые или вождения.
И про "сегодня", сколько тебе надо времени чтобы освоить полет по кругу? А ФАБы в круг уложить? Не говоря про перехват, бой, поражение наземных целей? За неделю справишься?
Как у вас все просто, я радовался за пацанов незнакомых, которые по тем временам "яркие" боевые получали. А тут - шариковы: взять и поделить.
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15.01.2022 00:59 Відповісти
не знаю, как упоротым объяснять про "первоочередность" фінансової винагороди тем, кто на передке ( 2-3 загиблих щоденно ) или тем, кто пытается (не их проблема, но факт) налетать часы в мирном небе?!!! ( кстати, еще и "летная" выслуга в мирном небе идет, правда ведь?) Да ты, смотрю, вообще не понимаешь о чем речь?! Про тех, кто ежедневно под пулями, и кто "отрабатывает навыки воздушного боя" в полукилометре от микроволновой печки с тарелкой борща. .. Так кто больше заслуживает повышения грошевого забеспечення?! Кто в окопе, под пулями или - ... ? И еще. За "шариковых", типа поделить. Иди ка ты на фронт, и подели с бойцом грязь в окопе. Слабо?...
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15.01.2022 01:48 Відповісти
Тяжело объяснить что либо пиджаку. Процент гибели летчиков в "" мирное время"" соизмерим с потерями на передке. Вылет это почти поход по минному полю, только ответственности неизмеримо выше. Твои слова это как "зависть" рядового к генералу, или санитарки к хирургу.
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15.01.2022 06:25 Відповісти
Тяжело это обьяснить хлопцам в окопе..про летунов, которые их должны прикрыть, но никто их не видит..короче, кому я это обьясняю..дебили поделили армию своими дебильными частичными повышениями и этим разделили ее..и этот спор потверждает то, о чем я выше и писал..
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15.01.2022 07:05 Відповісти
Плох тот солдат ,что не мечтает стать генералом, но ещё хуже когда вместо мечты зависть. Гражданские на гамно исходят про деньги военным дармоедам, пехота завидует летунам! Стань летуном ,тогда будешь понимать за что и почему.
Пехоте нужно подымать денежное содержание, это однозначно, но лётчики это особая категория и они всегда получали больше. Когда капитан десантник будет получать 50000 , летчик должен получать 90000. Это потому что стать летчиком капитаном это как стать полковником пехотинцем. С уважением к пехоте!
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15.01.2022 08:04 Відповісти
Сектор А, 2014 год.
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15.01.2022 08:08 Відповісти
Кем мне еще стать? Я 20 лет в шахте отработал, а потом..обана.. война внезапно,и именно там, где мой дом..и пошел в пехоту..и потому пошел, что оказалось, что Родину некому защищать..все эти обученные кадровые тупо просирали все , что могли..вот понадобилась армия- а оказалось, что ее нет..чему то учили, учили..только воевать не учили
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15.01.2022 08:31 Відповісти
Я тоже не стал художником. Таланта мало да и обстоятельства. А самое плохое что у меня все уже в прошлом.
Кадровых ты не видел, так как они ушли в 90 х , а те что остались.....
Так что твои претензии не совсем верны.
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15.01.2022 08:39 Відповісти
Хто кому вчитись не давав?
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15.01.2022 15:22 Відповісти
Ну вот что это??.. повысили медикам, повысили летчикам..ну медики хоть вот рядом, в соседнем блиндаже( и то писец)), а летчики где??? ..что вы творите?? Это же хуже нет, повышать одним, а другим нет..
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14.01.2022 21:53 Відповісти
А вони виходять з принципу кого найменше. Є 2 літуна нате вам підвищення.
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14.01.2022 21:55 Відповісти
Да это понятно..ну как это хлопцам обьяснять?(((
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14.01.2022 22:21 Відповісти
Я це розумію. Тому і написав вище
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14.01.2022 22:26 Відповісти
++
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14.01.2022 22:43 Відповісти
А мотострелкам и другим?
Впрочем, не поймите превратно, спешу поздравить всех других защитников, кто проголосовал в 2019 году вот за то, что мы все имеем сегодня. СПАСИБО ВАМ!
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14.01.2022 21:53 Відповісти
"мотострелки" в рашке
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14.01.2022 21:55 Відповісти
Да, а у нас "механизаторы" и "мотопехота".
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14.01.2022 22:14 Відповісти
Утром смотрел сюжет. Боец по щиколотку в грязи, окоп, сырость, морозы... Пипец.... Ему тоже повысили денежное содержание?! Сц-ка, ..глава военного ведомства - адвокат... Оккупированные территории интегрировал... Пехота, итить, на своем горбу во все времена победу приносила!!!! Ничего против летунов не имею, но... где они в зоне боевых действий?
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14.01.2022 23:36 Відповісти
Да кому это рассказывать(((
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14.01.2022 23:52 Відповісти
Мне нравится вот такая фраза( не знаю, кто ее сказал).".Территория не считается контролируемой, пока над ней не висят яйца пехотинца"..
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14.01.2022 23:55 Відповісти
Имеем два медработника. Хирург и санитарка. Обе профессии нужные и важные , но вот зарплаты разные!
Удивительно!
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15.01.2022 06:41 Відповісти
Хирург - офицер..зарплата выше, как у офицера..да, у офицера зарплата выше..в чем проблема? К чему ты это написал вообще?.. у летчиков и так зарплата больше, чем у пехоты..именно потому, что все они такие спецы..и им еще поднимают..а пехота должна радоваться, что их послали и подняли летчикам?.да если бы пехота видела, как их прикрывают летуны- вопросов нет..но прикрывает арта( большой брат)), а летчиков НЕМА..готовятся, наверное..к вылетам..вдруг война, а они уставшие...
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15.01.2022 07:14 Відповісти
Послушай, но вот гражданские на гамно исходят из за пенсий военным. И им тоже бесполезно что либо объяснять. Я не знаю кто сколько сейчас получает но соотношение должно быть 1 к 1,9. Летчиком может стать один из ста тысяч. Это дар Божий и их берегут везде и всегда.
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15.01.2022 08:10 Відповісти
Если тебе подымут зарплату а мне не подымут пенсию , я буду радоваться за тебя, потому что это справедливо.
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15.01.2022 08:21 Відповісти
Да получаю я пенсию..максимальную, а заработал еще большую. Но ограничение- а судьям нет ограничений..и поднятие пенсий судьям никакой радости у меня не вызывает..как то так
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15.01.2022 09:05 Відповісти
Повысились Зарплаты или Выплаты??? Боюсь что если нет полетов, то нет и выплат...
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14.01.2022 21:55 Відповісти
опять премии и нет регистрации в минюсте?
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14.01.2022 21:56 Відповісти
как всегда, кидалово
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14.01.2022 23:31 Відповісти
16 тысяч. Это же две тонны скумбрии!!!
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14.01.2022 22:22 Відповісти
Тех летчиков, если полсотни со всей страны наберётся, то будет уже много. По деньгам - пару млн грн в год бюджетных расходов. по факту это очередной зебильный пук в лужу ради тупого пиара зеленого дегенерата-мародера. Ведь, самые многочисленные и самые важные сейчас - десантура, морпехи, танки, артилерия, - все они реально в жопе по деньгам. Потому, что ради повышения им зп на 5-10 тыс нужны миллиарды. А таких денег у зе-упырей нет для всу. Им проще это бабло закатать в асфальт либо отдать фирташам-каломойшам в качестве помощи.
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14.01.2022 22:37 Відповісти
Какие танки??? Пехота вот прямо СЕЙЧАС сидит в окопах..под обстрелами( да, обстрелов стало меньше, если сравнить с 15 да и 17)).. Танки хз где, на второй линии где то
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14.01.2022 22:42 Відповісти
Подивись новини за сьогодні. Кого поховали і з якої бригади. Танкісти також на 0, але без танків
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14.01.2022 23:09 Відповісти
Ой, ладно..про танкистів не будемо..друга лінія, а без танків воні тому, що бажають гроші отримувати за першу..Піхота- найкращі!!! Тому що, воні справжні і вони зараз поруч
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14.01.2022 23:24 Відповісти
Ти хоча б розумієш що пишеш??? Вони на 0 тому що хочуть отримувати за 0.
Це як ти собі розумієш?? Взяв пішов сам, сів в окоп і там сидить?? А інші сидять на другій лінії??? Трохи по іншому там все!!! Танкісти мають саме таку зону відповідальності ВОП РОП, як і інші підрозділи. Так танки на 2 лінії, але люди на 0.
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15.01.2022 07:00 Відповісти
Какой Роп у танкистов, какой Воп??. Ты откуда вообще?
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15.01.2022 07:16 Відповісти
И знаешь, рассказывать мне где сейчас танкисты, дело такое))) я просто сейчас в секторе..пятая ротация.
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15.01.2022 07:22 Відповісти
Бригаду назови! Чи ти 5 ротаційник ставиш під сумнів те, що вчора поховали бійця 17 ОТБ?? Чи він сам туди пішов залишивши підрозділ??
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15.01.2022 12:40 Відповісти
Сьогодні, 14 січня, у селі Новолазарівка Казанківського району Миколаївської області відбулася церемонія прощання з Віктором Геннадійовичем Кучеренком, 28.08.1993 року народження, уродженцем села Антонівка Новоодеського району Миколаївської області, старшим солдатом, військовослужбовцем 17-ї окремої танкової бригади, який загинув 11 січня в районі смт Новотошківське Попаснянського району Луганської області внаслідок смертельного поранення, що дістав під час обстрілу позицій ЗСУ російськими військами. Джерело:
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15.01.2022 12:43 Відповісти
Давай расклад.. слово До, так себе аргументация
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14.01.2022 23:35 Відповісти
Про 45 я погорячился, это не у всех. Боец первый день службы от 28 000.
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14.01.2022 23:43 Відповісти
32 штуки..это если без залетов
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15.01.2022 07:23 Відповісти
Значит летчик должен получать от 70. Это потому что рабочий на заводе получает 14, рядовой 32 ( с твоих слов). Значит летчик не менее 70. Так будет справедливо.
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15.01.2022 08:18 Відповісти
Это в секторе..и выходит бригада , *****, в палатки на полигон, а не в казармы..и тогда десятка..
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15.01.2022 08:36 Відповісти
Вот это плохо! Про повышение окладов для ВСУ необходимо не то что требовать, душить надо власть
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15.01.2022 08:43 Відповісти
Да вас же еще и кормят!!!!. Вот такой ответ на вопрос о денежном обеспечении(((
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15.01.2022 09:06 Відповісти
Только у меня в части больше 105 летчиков на 7 летающих борта
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14.01.2022 23:28 Відповісти
Это шо ж за часть такая?
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15.01.2022 06:29 Відповісти
Летчиков или летного состава? Так это разные вещи.
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15.01.2022 06:30 Відповісти
Ну, она не единственная в Украине. С такой структурой таких частей минимум 5. А это 500 человек летного состава =/-50. Добавить остальные части авиации - больше 800. Добавь к этим 800 ещё "лётчиков" БПЛА. Вообще окуеешь.
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16.01.2022 14:00 Відповісти
Я ничего не имею против повышения зп летчикам, я говорю, что зе-упыри, вместо того, чтобы повышать зп вцелом по ВСУ и решать проблемы армии, занимаются дешевым пиаром. Ведь найти деньги на пару сотен человек - не проблема. Проблема найти деньги на 100 тыс военных!
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15.01.2022 07:55 Відповісти
Это повышение самая большая деморализация военнослужащих с 2019 года. Летчики и так получают зарплату на 60% больше, чем остальные. Фишка в том, что летчики МВД получают 70 000 грн и армейским ************ типа физо, уборка территорий, тупорылые трехразовые построения, никому не нужная писанина и т.д. не занимаются.
Сейчас летчики ВСУ будут получать от 32000 грн. Как ты думаешь, это поможет им остаться в армии и не уйти в МВД? Нет, не поможет.
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16.01.2022 13:56 Відповісти
прокурорских им все-равно не догнать!)
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14.01.2022 22:40 Відповісти
кстати да)))

господа "совки", когда начинаете скиглить: "пАччему им подняли?!", вспоминайте что нормальный подход - почему НАМ не подняли?!

ЖАБА - это то что движет зелей. не уподобляйтесь ему.

И ещё: пока не подняли, а декларировали поднятие. это чуть отличается. Равно как отличается зарплата 4000(не помню валюту) учителя и текущая
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14.01.2022 23:23 Відповісти
Окуеть. Эти "нищеброды" и так по 25-35 тысяч получают. Кстати, операторы БПЛА тоже. Любых БПЛА. А у меня лейтенант 13 000 получает, работает по 8-10 часов, 6 дней в неделю плюс 4-10 круглосуточных дежурств, квартиры нет, жёны не работают и частые командировки за свой счет. Некомплект 55%
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14.01.2022 23:26 Відповісти
Пиджак в гражданской авиации у нас получает 75 000 . А в мире одна из самых высокооплачиваемых проффесий. И что?
Майор на передке получает больше чем рядовой. Это правильно?
А майор летчик получает больше чем полковник наземных войск.
Объяснять почему ?
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15.01.2022 06:36 Відповісти
Да ты идиот что ли?..они и так получали больше...А теперь разрыв увеличили..
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15.01.2022 07:19 Відповісти
Похоже что это ты недалёкий и завистливый человек. Но тем не менее удачи и здоровья тебе. Береги тебя Бог.
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15.01.2022 08:14 Відповісти
Да ВСЕМ надо поднимать..про майоров, полковников ты написал-для этого и существуют разряды..а поднимать одним, а другим нет- это неправильно..
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15.01.2022 08:39 Відповісти
Про всех ,однозначно!
Я не знаю какое сейчас соотношение. Но то что вы должны получать в 3 раза выше гражданских, уверен.
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15.01.2022 08:46 Відповісти
Есть еще такая хрень.. те ,кто пришел на контракт с предприятий, получают еще и зарплату с предприятий..ну вот что это?.. сидит такой себе солдатик на тапике, 4.5.0 раз в час докладывает и получает больше комбата..
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15.01.2022 09:12 Відповісти
Поясни, навіщо він зараз потрібен взагалі?
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15.01.2022 14:08 Відповісти
Неужели подняли? Всем четырём?
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15.01.2022 01:04 Відповісти
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15.01.2022 08:35 Відповісти
у військових льотчиків і так було не погане забезпечення
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15.01.2022 09:32 Відповісти
Прочитала коменты, всё недовольны) повышением зарплат, кто-то даже по медикам прошёлся. Страна не может быть богатой с таким отношением вечного недовольства всём!
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15.01.2022 10:22 Відповісти
Сутність дискусії в тому, що літунам підвищили, хоча в них і так була не 10 тисяч, а ось солдатам нічого, хоча в першу чергу воюють вони на даний час, і воюють не день два а по 9 місяців без ротацій. Те що доплата за зону бойових дій це одно, а в ППД отримує солдат 10 тис. Так який стимул йти в піхоту на контракт??? За 10 тисяч бути 2 місяці вдома???
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15.01.2022 13:16 Відповісти
Бойове застосування авіації ЗСУ проти авіації росії є самовбивчим безглуздям. Її максимальні функції на даному етапі розвитку - вивіз поранених. ПВО - інша справа це пріоритет. Ті хто буде зупиняти російські колони то справжній приоритет і їм потрібне гарне забезпечення. Льотчики - винищувачі і штурмовики - гроші на вітер. Їхнє застосування не має військового сенсу.
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15.01.2022 14:05 Відповісти
 
 