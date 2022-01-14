Генсек ООН Гутерриш призвал Россию и НАТО избегать эскалации
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию, Соединенные Штаты и НАТО избегать действий, которые приведут к эскалации напряженности в отношениях.
Об этом заявил официальный представитель главы ООН Фархан Хак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Генеральный секретарь ООН желает того, чтобы стороны избегали риторики и других вещей, которые могут привести к эскалации ситуации", – заявил он.
При этом Гуттериш подчеркнул важность налаживания диалога России с США и НАТО.
По его словам, обострение ситуации станет "катастрофой для всей Европы", именно поэтому все мировое сообщество в настоящее время следит за развитием ситуации.
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+18 Сергей Томенко
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+14 Oleksiy Burkovskyy f4da03d1
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+9 Александр Бычик
показать весь комментарий14.01.2022 23:17
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Поздно боржоми пить, дармоеды! Блин, не ужели то что сейчас происходит, всё сделано стараниями "оон"?
Які нафіг відносини???
Все перейшло на новий рівень і Європа відчула вперше з 2013-го запах пороху.
Москва вчить Захід спілкуватися через ультиматум. Росія їм "стоп НАТО". Вони: повертайте Україні Крим; геть з Донбасу, Придністров'я, Абхазії та Південної Осетії; прибирайте "Іскандери" із Калінінградської області. Виходить перетягування канату. І тут військова та економічна сили не на російському боці.
Блеф порушує питання про адекватність блефуючого: наскільки він усвідомлює реальність, а також можливість отримати неприємну відповідь. Президент Трамп блефував та шантажував, тим самим підриваючи американське лідерство.
Введення у політику "заручництва" в обмін на поступки загрожує викликати спроби повторити. А якщо Захід візьме в заручники російську клептократію? Поки що це важко уявити. Адже Кремль, погрожуючи бити вікна, виробляє в опонента гормон агресивності.
Росія може пустувати, коли твердо знає, що опонент діятиме за протоколом. А якщо вони почнуть копіювати? Адже Москва наполегливо доводить Заходу: Росію не можна переконати дипломатією. Тому американський переговорник Венді Шерман не мав шансів домовитися із заступником міністра Сергієм Рябковим. Якщо Росія все ж таки доведе, що ескалація ефективніша, для росіян почнеться Парк Юрського періоду.
Москва ескалує вимоги до крещендо: "Дайте нам усе і зараз!" При цьому Москва розуміє, що "все і зараз" неможливо. Максималізм звужує поле компромісів, заганяючи Росію у кут. Загроза у відповідь американське "ні!" розмістити російську військову інфраструктуру на Кубі та у Венесуелі виглядає вже жестом відчаю.
Використовуючи Україну як предмет торгу, Росія підштовхнула українців ще далі в обійми свого суперника. Майже 50% українців готові протистояти Московії-агресору, з них третина готова протистояти зі зброєю в руках. І як їх тепер переконати, що росіяни та українці один народ? https://gazeta.ua/blog/56395/amerika-skazala-rosiyi-ni-so-dali
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до ултиматомов запад с самого начала говорил, что Крым аннексирован, захвачен РФ - очевидно, что должен быть освобожден. Так-же и Приднестковье. Какое перетягивание каната?
вся эта статья - муть голубая, как и аноним владелец домена газета.уа
"россия готовит группу оперативников, чтобы под чужим флагом провести операцию на востоке Украины и использовать это как предлог для вторжения - CNN
Пентагон подтвердил данную информацию: у США есть данные о подготовке РФ предлога для вторжения на территорию Украины."
Подленько... по чекистски... но и здесь обосрались, спалились раньше времени....
"Ми введемо війська. Спалимо вашу Конституцію разом з вами на Хрещатику", - російський пропагандист Красовський погрожує в ефірі державного каналу. Джерело:
Лучший способ избежать эскалации - НАТО быстро подписать все московские предложения, назначить генсеком НАТО Ермака, отчитаться в ООН, что полная деескалация настала и потом оперативно все всем сдаться.
Проблему кто-кому сдался вынести на сессию ООН и обсудить без брани.
А ось кремлівську фашистську орду її точно, бо тільки вона загрожує територіальній цілісності та суверенітету як багатьом дружнім для НАТО, в тому числі навіть і країнам членам НАТО.