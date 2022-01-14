РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10801 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 052 44
ООН (4053) Гутерриш Антониу (329)

Генсек ООН Гутерриш призвал Россию и НАТО избегать эскалации

Генсек ООН Гутерриш призвал Россию и НАТО избегать эскалации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию, Соединенные Штаты и НАТО избегать действий, которые приведут к эскалации напряженности в отношениях.

Об этом заявил официальный представитель главы ООН Фархан Хак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Генеральный секретарь ООН желает того, чтобы стороны избегали риторики и других вещей, которые могут привести к эскалации ситуации", – заявил он.

При этом Гуттериш подчеркнул важность налаживания диалога России с США и НАТО.

По его словам, обострение ситуации станет "катастрофой для всей Европы", именно поэтому все мировое сообщество в настоящее время следит за развитием ситуации.

Читайте также: Евросоюз созывает комитет безопасности из-за кибератаки на правительственные сайты Украины, - Боррель
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+18
Распустить эту псевдоорганизацию .
показать весь комментарий
14.01.2022 23:05
+14
А вот что. Северная корея сделала одну ядрёную ракету, которая дальше исполкома не летает и никто её не трогает. Все боятся. И ООН не нужен. Трамп приезжает, улыбается и руки жмёт.
показать весь комментарий
14.01.2022 23:16
+9
Генсек организации озабоченных наций, выразите очередной раз озабоченность и идите на ...!
Поздно боржоми пить, дармоеды! Блин, не ужели то что сейчас происходит, всё сделано стараниями "оон"?
показать весь комментарий
14.01.2022 23:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Распустить эту псевдоорганизацию .
показать весь комментарий
14.01.2022 23:05 Ответить
Вместо ООН тогда что ?
показать весь комментарий
14.01.2022 23:11 Ответить
ООН в Дурдом Обдристаних Націй
показать весь комментарий
14.01.2022 23:15 Ответить
партизаны
показать весь комментарий
14.01.2022 23:16 Ответить
А вот что. Северная корея сделала одну ядрёную ракету, которая дальше исполкома не летает и никто её не трогает. Все боятся. И ООН не нужен. Трамп приезжает, улыбается и руки жмёт.
показать весь комментарий
14.01.2022 23:16 Ответить
куда приезжает?
показать весь комментарий
15.01.2022 00:02 Ответить
Рецепти стари как мир - Ассамблея цівилизованних стран где регулярно меняется власть, свобода слова, соблюдаются права человека, верховенство законов и соблюдается принцип нерушимости границ соседей. Где не будет место проходимцам, преступникам и автократам типа *****.
показать весь комментарий
15.01.2022 04:22 Ответить
Ватикан.
показать весь комментарий
14.01.2022 23:18 Ответить
Марна у своїй беззубості контора бюрократів, а також трибуна для войовничої демагогії ***** та йому подібних. Користі від неї як від козла молока, навіть більше шкоди.
показать весь комментарий
15.01.2022 04:17 Ответить
Сборище инфоцыган-плакальщиц за деньги налогоплательщиков.
показать весь комментарий
14.01.2022 23:12 Ответить
Дайте,йому сяльоки
показать весь комментарий
14.01.2022 23:13 Ответить
Генсек организации озабоченных наций, выразите очередной раз озабоченность и идите на ...!
Поздно боржоми пить, дармоеды! Блин, не ужели то что сейчас происходит, всё сделано стараниями "оон"?
показать весь комментарий
14.01.2022 23:17 Ответить
ООН была создана , когда еще были Дилижансы и Почтовые Голуби.И нет уже СССР и Варшавского договора и много чего уже Изменилось , Только ООН осталась прежней , - Реформировать Нужно и делать что то с Правом Вето мордодора .
показать весь комментарий
14.01.2022 23:19 Ответить
Це точно. Або вже вводьте право вето для вбивць у суді. Щоб справедливо було
показать весь комментарий
14.01.2022 23:23 Ответить
ООН такая же бестолковая организация как и её предшественница - Лига наций. И точно такой же будет и реформированная ООН и такая же будет организация если ООН распустят и создадут что либо другое. Я заметил что всякие дебиловатые эксперды (99 процентов украинских экспердов), рассуждают о международном праве, о которое не то что вытерла ноги, а даже подтерла жопу любая серьезная держава. И только наши терпилоиды уже 8 лет носятся с этим международным правом как каким то "уставом обязательных к исполнению правил", а потом удивляются, - чего все только озабоченость вызывают из-за его нарушения. Бл@, с такой политикой нас скоро начнут разносить не только москали. Любой экскурс в историю говорит что всё в мире решает сила. Украина как самая добродушная держава, самый законопослушный соблюдатель международного права должна закончится, Украина должна воспрять с зубами, с злопамятностью и из проекцией силы, иначе сегодняшний анабиоз и деградация никогда не закончится.
показать весь комментарий
14.01.2022 23:43 Ответить
Два останніх речення це просто готовий план дій-все логічно і правильно
показать весь комментарий
15.01.2022 07:13 Ответить
Це не має сенсу, вони будуть ігнорувати рішення ООН так само як вони ігнорують їх зараз. І доки піз***на не прилетить нічого не зміниться.
показать весь комментарий
14.01.2022 23:56 Ответить
ескалації напруженості у відносинах

Які нафіг відносини???
показать весь комментарий
14.01.2022 23:30 Ответить
Генсек ООН після Казахстану може просто йти нах
показать весь комментарий
14.01.2022 23:33 Ответить
гутерриш давно на подсосе у пуйла
показать весь комментарий
14.01.2022 23:37 Ответить
Україну вже не закликають.
Все перейшло на новий рівень і Європа відчула вперше з 2013-го запах пороху.
показать весь комментарий
14.01.2022 23:40 Ответить
Росія, лякаючи світ готовністю розпочати війну, штовхає Захід до пошуку колективної відповіді. Країни, які не входять до НАТО, починають говорити про приєднання. Як це роблять Фінляндія та Швеція. На початку 2021 року Байден розмірковував про скорочення ядерного потенціалу США. Тепер він розсудливо подумає.

Москва вчить Захід спілкуватися через ультиматум. Росія їм "стоп НАТО". Вони: повертайте Україні Крим; геть з Донбасу, Придністров'я, Абхазії та Південної Осетії; прибирайте "Іскандери" із Калінінградської області. Виходить перетягування канату. І тут військова та економічна сили не на російському боці.

Блеф порушує питання про адекватність блефуючого: наскільки він усвідомлює реальність, а також можливість отримати неприємну відповідь. Президент Трамп блефував та шантажував, тим самим підриваючи американське лідерство.

Введення у політику "заручництва" в обмін на поступки загрожує викликати спроби повторити. А якщо Захід візьме в заручники російську клептократію? Поки що це важко уявити. Адже Кремль, погрожуючи бити вікна, виробляє в опонента гормон агресивності.

Росія може пустувати, коли твердо знає, що опонент діятиме за протоколом. А якщо вони почнуть копіювати? Адже Москва наполегливо доводить Заходу: Росію не можна переконати дипломатією. Тому американський переговорник Венді Шерман не мав шансів домовитися із заступником міністра Сергієм Рябковим. Якщо Росія все ж таки доведе, що ескалація ефективніша, для росіян почнеться Парк Юрського періоду.

Москва ескалує вимоги до крещендо: "Дайте нам усе і зараз!" При цьому Москва розуміє, що "все і зараз" неможливо. Максималізм звужує поле компромісів, заганяючи Росію у кут. Загроза у відповідь американське "ні!" розмістити російську військову інфраструктуру на Кубі та у Венесуелі виглядає вже жестом відчаю.

Використовуючи Україну як предмет торгу, Росія підштовхнула українців ще далі в обійми свого суперника. Майже 50% українців готові протистояти Московії-агресору, з них третина готова протистояти зі зброєю в руках. І як їх тепер переконати, що росіяни та українці один народ? https://gazeta.ua/blog/56395/amerika-skazala-rosiyi-ni-so-dali
показать весь комментарий
14.01.2022 23:44 Ответить
"Москва вчить Захід спілкуватися через ультиматум. Росія їм "стоп НАТО". Вони: повертайте Україні Крим; геть з Донбасу, Придністров'я, Абхазії та Південної Осетії; прибирайте "Іскандери" із Калінінградської області. Виходить перетягування канату."
--------------------------------------------------------------------
до ултиматомов запад с самого начала говорил, что Крым аннексирован, захвачен РФ - очевидно, что должен быть освобожден. Так-же и Приднестковье. Какое перетягивание каната?
вся эта статья - муть голубая, как и аноним владелец домена газета.уа
показать весь комментарий
15.01.2022 03:52 Ответить
Финляндия на предложение вступить ответила, что не собирается пока.
показать весь комментарий
15.01.2022 10:13 Ответить
Хай ООН розкаже як вона захистила Україну в 14р. коли кацапи окупували частину нашої території.І як вона допоможе нам зараз якщо розпочнеться повномаштабне вторгнення.Яка ціль її існування.
показать весь комментарий
14.01.2022 23:45 Ответить
Оо, надо же, через месяц что-то там проперделось
показать весь комментарий
14.01.2022 23:48 Ответить
Читаю так: поліцейський закликав гвалтівника і дівчину уникати ескалації
показать весь комментарий
14.01.2022 23:53 Ответить
Украина, не спи !!!!
"россия готовит группу оперативников, чтобы под чужим флагом провести операцию на востоке Украины и использовать это как предлог для вторжения - CNN
Пентагон подтвердил данную информацию: у США есть данные о подготовке РФ предлога для вторжения на территорию Украины."

Подленько... по чекистски... но и здесь обосрались, спалились раньше времени....





показать весь комментарий
14.01.2022 23:58 Ответить
В спортлото-82
показать весь комментарий
14.01.2022 23:59 Ответить
ООН это апендикс
показать весь комментарий
15.01.2022 00:00 Ответить
Згідний, і коли він дошкуляє-його вирізають...
показать весь комментарий
15.01.2022 07:17 Ответить
Генсеку надо посмотреть на это:

"Ми введемо війська. Спалимо вашу Конституцію разом з вами на Хрещатику", - російський пропагандист Красовський погрожує в ефірі державного каналу. Джерело:
показать весь комментарий
15.01.2022 02:14 Ответить
"Генеральний секретар ООН бажає того, щоб сторони уникали риторики та інших речей, які можуть призвести до ескалації ситуації" Джерело:

Лучший способ избежать эскалации - НАТО быстро подписать все московские предложения, назначить генсеком НАТО Ермака, отчитаться в ООН, что полная деескалация настала и потом оперативно все всем сдаться.
Проблему кто-кому сдался вынести на сессию ООН и обсудить без брани.
показать весь комментарий
15.01.2022 03:34 Ответить
Короче, из всех последних событий напрашивается вывод, что нужно встряхнуть мир в очередной раз!
показать весь комментарий
15.01.2022 04:18 Ответить
_"Встряхнуть мир" на сей раз завершится исчезновением человечества с лица Земли. И если даже лично тебе жить надоело, ты не имеешь никакого права решать за других.
показать весь комментарий
15.01.2022 06:42 Ответить
Эскалация началась 08.08.08. нападением на Грузию...,хватить спать бездельники...
показать весь комментарий
15.01.2022 06:28 Ответить
Призывает НАТО... Нет слов какой подлый и аморальный мерзавец! Агрессора призывай, ублюдок.
показать весь комментарий
15.01.2022 06:57 Ответить
А от цікаво-бонуси(бабло) він отримав за це чи ні? Бо щось воно дуже нагадує риторику рашкофашистів.
показать весь комментарий
15.01.2022 07:21 Ответить
НАТО не треба закликати уникати ескалації, НАТО не загрожує територіальній цілісності та суверенитету для проклятої кривавої паРаші.
А ось кремлівську фашистську орду її точно, бо тільки вона загрожує територіальній цілісності та суверенітету як багатьом дружнім для НАТО, в тому числі навіть і країнам членам НАТО.
показать весь комментарий
15.01.2022 07:35 Ответить
А то, что для Украины катастрофа уже наступила, генсека не колышит.
показать весь комментарий
15.01.2022 08:57 Ответить
ООН должно было обратиться исключительно к Путену. Нечисто что-то с ООН.
показать весь комментарий
15.01.2022 10:15 Ответить
Гутерріш, може ти покажеш як так зробити щоб не було есколації!!!!!!! Пиз тіти не мішки ворочати!!!!!!
показать весь комментарий
15.01.2022 15:13 Ответить
 
 