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ООН (3272) Гутерріш Антоніу (383)

Генсек ООН Гутерріш закликав Росію і НАТО уникати ескалації

Генсек ООН Гутерріш закликав Росію і НАТО уникати ескалації

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав Росію, Сполучені Штати і НАТО уникати дій, які б призвели до ескалації напруженості у відносинах.

Про це заявив офіційний представник глави ООН Фархан Хак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Генеральний секретар ООН бажає того, щоб сторони уникали риторики та інших речей, які можуть призвести до ескалації ситуації", - заявив він.

При цьому Гуттеріш підкреслив важливість налагодження діалогу Росії з США і НАТО.

За його словами, загострення ситуації стане "катастрофою для всієї Європи", саме тому вся світова спільнота на цей час стежить за розвитком ситуації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН висловила занепокоєння через ситуацію в Казахстані

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Топ коментарі
+18
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14.01.2022 23:05
+14
А вот что. Северная корея сделала одну ядрёную ракету, которая дальше исполкома не летает и никто её не трогает. Все боятся. И ООН не нужен. Трамп приезжает, улыбается и руки жмёт.
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14.01.2022 23:16
+9
Генсек организации озабоченных наций, выразите очередной раз озабоченность и идите на ...!
Поздно боржоми пить, дармоеды! Блин, не ужели то что сейчас происходит, всё сделано стараниями "оон"?
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14.01.2022 23:17
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14.01.2022 23:05 Відповісти
Вместо ООН тогда что ?
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14.01.2022 23:11 Відповісти
ООН в Дурдом Обдристаних Націй
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14.01.2022 23:15 Відповісти
партизаны
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14.01.2022 23:16 Відповісти
А вот что. Северная корея сделала одну ядрёную ракету, которая дальше исполкома не летает и никто её не трогает. Все боятся. И ООН не нужен. Трамп приезжает, улыбается и руки жмёт.
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14.01.2022 23:16 Відповісти
куда приезжает?
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15.01.2022 00:02 Відповісти
Рецепти стари как мир - Ассамблея цівилизованних стран где регулярно меняется власть, свобода слова, соблюдаются права человека, верховенство законов и соблюдается принцип нерушимости границ соседей. Где не будет место проходимцам, преступникам и автократам типа *****.
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15.01.2022 04:22 Відповісти
Ватикан.
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14.01.2022 23:18 Відповісти
Марна у своїй беззубості контора бюрократів, а також трибуна для войовничої демагогії ***** та йому подібних. Користі від неї як від козла молока, навіть більше шкоди.
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15.01.2022 04:17 Відповісти
Сборище инфоцыган-плакальщиц за деньги налогоплательщиков.
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14.01.2022 23:12 Відповісти
Дайте,йому сяльоки
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14.01.2022 23:13 Відповісти
Генсек организации озабоченных наций, выразите очередной раз озабоченность и идите на ...!
Поздно боржоми пить, дармоеды! Блин, не ужели то что сейчас происходит, всё сделано стараниями "оон"?
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14.01.2022 23:17 Відповісти
ООН была создана , когда еще были Дилижансы и Почтовые Голуби.И нет уже СССР и Варшавского договора и много чего уже Изменилось , Только ООН осталась прежней , - Реформировать Нужно и делать что то с Правом Вето мордодора .
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14.01.2022 23:19 Відповісти
Це точно. Або вже вводьте право вето для вбивць у суді. Щоб справедливо було
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14.01.2022 23:23 Відповісти
ООН такая же бестолковая организация как и её предшественница - Лига наций. И точно такой же будет и реформированная ООН и такая же будет организация если ООН распустят и создадут что либо другое. Я заметил что всякие дебиловатые эксперды (99 процентов украинских экспердов), рассуждают о международном праве, о которое не то что вытерла ноги, а даже подтерла жопу любая серьезная держава. И только наши терпилоиды уже 8 лет носятся с этим международным правом как каким то "уставом обязательных к исполнению правил", а потом удивляются, - чего все только озабоченость вызывают из-за его нарушения. Бл@, с такой политикой нас скоро начнут разносить не только москали. Любой экскурс в историю говорит что всё в мире решает сила. Украина как самая добродушная держава, самый законопослушный соблюдатель международного права должна закончится, Украина должна воспрять с зубами, с злопамятностью и из проекцией силы, иначе сегодняшний анабиоз и деградация никогда не закончится.
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14.01.2022 23:43 Відповісти
Два останніх речення це просто готовий план дій-все логічно і правильно
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15.01.2022 07:13 Відповісти
Це не має сенсу, вони будуть ігнорувати рішення ООН так само як вони ігнорують їх зараз. І доки піз***на не прилетить нічого не зміниться.
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14.01.2022 23:56 Відповісти
ескалації напруженості у відносинах

Які нафіг відносини???
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14.01.2022 23:30 Відповісти
Генсек ООН після Казахстану може просто йти нах
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14.01.2022 23:33 Відповісти
гутерриш давно на подсосе у пуйла
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14.01.2022 23:37 Відповісти
Україну вже не закликають.
Все перейшло на новий рівень і Європа відчула вперше з 2013-го запах пороху.
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14.01.2022 23:40 Відповісти
Росія, лякаючи світ готовністю розпочати війну, штовхає Захід до пошуку колективної відповіді. Країни, які не входять до НАТО, починають говорити про приєднання. Як це роблять Фінляндія та Швеція. На початку 2021 року Байден розмірковував про скорочення ядерного потенціалу США. Тепер він розсудливо подумає.

Москва вчить Захід спілкуватися через ультиматум. Росія їм "стоп НАТО". Вони: повертайте Україні Крим; геть з Донбасу, Придністров'я, Абхазії та Південної Осетії; прибирайте "Іскандери" із Калінінградської області. Виходить перетягування канату. І тут військова та економічна сили не на російському боці.

Блеф порушує питання про адекватність блефуючого: наскільки він усвідомлює реальність, а також можливість отримати неприємну відповідь. Президент Трамп блефував та шантажував, тим самим підриваючи американське лідерство.

Введення у політику "заручництва" в обмін на поступки загрожує викликати спроби повторити. А якщо Захід візьме в заручники російську клептократію? Поки що це важко уявити. Адже Кремль, погрожуючи бити вікна, виробляє в опонента гормон агресивності.

Росія може пустувати, коли твердо знає, що опонент діятиме за протоколом. А якщо вони почнуть копіювати? Адже Москва наполегливо доводить Заходу: Росію не можна переконати дипломатією. Тому американський переговорник Венді Шерман не мав шансів домовитися із заступником міністра Сергієм Рябковим. Якщо Росія все ж таки доведе, що ескалація ефективніша, для росіян почнеться Парк Юрського періоду.

Москва ескалує вимоги до крещендо: "Дайте нам усе і зараз!" При цьому Москва розуміє, що "все і зараз" неможливо. Максималізм звужує поле компромісів, заганяючи Росію у кут. Загроза у відповідь американське "ні!" розмістити російську військову інфраструктуру на Кубі та у Венесуелі виглядає вже жестом відчаю.

Використовуючи Україну як предмет торгу, Росія підштовхнула українців ще далі в обійми свого суперника. Майже 50% українців готові протистояти Московії-агресору, з них третина готова протистояти зі зброєю в руках. І як їх тепер переконати, що росіяни та українці один народ? https://gazeta.ua/blog/56395/amerika-skazala-rosiyi-ni-so-dali
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14.01.2022 23:44 Відповісти
"Москва вчить Захід спілкуватися через ультиматум. Росія їм "стоп НАТО". Вони: повертайте Україні Крим; геть з Донбасу, Придністров'я, Абхазії та Південної Осетії; прибирайте "Іскандери" із Калінінградської області. Виходить перетягування канату."
--------------------------------------------------------------------
до ултиматомов запад с самого начала говорил, что Крым аннексирован, захвачен РФ - очевидно, что должен быть освобожден. Так-же и Приднестковье. Какое перетягивание каната?
вся эта статья - муть голубая, как и аноним владелец домена газета.уа
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15.01.2022 03:52 Відповісти
Финляндия на предложение вступить ответила, что не собирается пока.
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15.01.2022 10:13 Відповісти
Хай ООН розкаже як вона захистила Україну в 14р. коли кацапи окупували частину нашої території.І як вона допоможе нам зараз якщо розпочнеться повномаштабне вторгнення.Яка ціль її існування.
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14.01.2022 23:45 Відповісти
Оо, надо же, через месяц что-то там проперделось
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14.01.2022 23:48 Відповісти
Читаю так: поліцейський закликав гвалтівника і дівчину уникати ескалації
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14.01.2022 23:53 Відповісти
Украина, не спи !!!!
"россия готовит группу оперативников, чтобы под чужим флагом провести операцию на востоке Украины и использовать это как предлог для вторжения - CNN
Пентагон подтвердил данную информацию: у США есть данные о подготовке РФ предлога для вторжения на территорию Украины."

Подленько... по чекистски... но и здесь обосрались, спалились раньше времени....





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14.01.2022 23:58 Відповісти
В спортлото-82
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14.01.2022 23:59 Відповісти
ООН это апендикс
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15.01.2022 00:00 Відповісти
Згідний, і коли він дошкуляє-його вирізають...
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15.01.2022 07:17 Відповісти
Генсеку надо посмотреть на это:

"Ми введемо війська. Спалимо вашу Конституцію разом з вами на Хрещатику", - російський пропагандист Красовський погрожує в ефірі державного каналу. Джерело:
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15.01.2022 02:14 Відповісти
"Генеральний секретар ООН бажає того, щоб сторони уникали риторики та інших речей, які можуть призвести до ескалації ситуації" Джерело:

Лучший способ избежать эскалации - НАТО быстро подписать все московские предложения, назначить генсеком НАТО Ермака, отчитаться в ООН, что полная деескалация настала и потом оперативно все всем сдаться.
Проблему кто-кому сдался вынести на сессию ООН и обсудить без брани.
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15.01.2022 03:34 Відповісти
Короче, из всех последних событий напрашивается вывод, что нужно встряхнуть мир в очередной раз!
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15.01.2022 04:18 Відповісти
_"Встряхнуть мир" на сей раз завершится исчезновением человечества с лица Земли. И если даже лично тебе жить надоело, ты не имеешь никакого права решать за других.
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15.01.2022 06:42 Відповісти
Эскалация началась 08.08.08. нападением на Грузию...,хватить спать бездельники...
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15.01.2022 06:28 Відповісти
Призывает НАТО... Нет слов какой подлый и аморальный мерзавец! Агрессора призывай, ублюдок.
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15.01.2022 06:57 Відповісти
А от цікаво-бонуси(бабло) він отримав за це чи ні? Бо щось воно дуже нагадує риторику рашкофашистів.
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15.01.2022 07:21 Відповісти
НАТО не треба закликати уникати ескалації, НАТО не загрожує територіальній цілісності та суверенитету для проклятої кривавої паРаші.
А ось кремлівську фашистську орду її точно, бо тільки вона загрожує територіальній цілісності та суверенітету як багатьом дружнім для НАТО, в тому числі навіть і країнам членам НАТО.
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15.01.2022 07:35 Відповісти
А то, что для Украины катастрофа уже наступила, генсека не колышит.
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15.01.2022 08:57 Відповісти
ООН должно было обратиться исключительно к Путену. Нечисто что-то с ООН.
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15.01.2022 10:15 Відповісти
Гутерріш, може ти покажеш як так зробити щоб не було есколації!!!!!!! Пиз тіти не мішки ворочати!!!!!!
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15.01.2022 15:13 Відповісти
 
 