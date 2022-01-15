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Грузия (3175) Донфрид (14)

Попытки России разделить Европу неприемлемы, - МИД Грузии

Попытки России разделить Европу неприемлемы, - МИД Грузии

Вице-премьер и министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани во время телефонного разговора с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявил, что попытки России разделить Европу неприемлемы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Грузия-Online.

"Наша позиция непоколебима - как для Грузии, так и для наших партнеров попытки России разделить Европу и легитимировать свои сферы влияния с помощью угроз силой и агрессивной риторики абсолютно неприемлемы. Именно такими попытками, агрессией в регионе, оккупацией и аннексией территорий суверенных государств международных обязательств, Россия намеренно пытается разрушить архитектуру европейской безопасности", – заявил Залкалиани.

По его словам, особенно цинично, что Россия сама является подписантом соглашений, согласно которым все суверенные страны имеют право самостоятельно определять свою внешнюю политику и принимать решения по альянсам в сфере безопасности.

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французи з німцями завжди пасують мяча на кацапську сторону - мьякенько так і прямо у ноги.
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15.01.2022 01:51 Ответить
О. Грузія прокинулась! Про вас триндять з Нового Року! 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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15.01.2022 02:10 Ответить
раздуплились...
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15.01.2022 09:30 Ответить
Прокинулись. А ви в НАТО ще хочете, чи вже не дуже ?
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15.01.2022 02:20 Ответить
Поцілуй мене в живіт
Нижче, нижче московит
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15.01.2022 04:35 Ответить
очень важное заявление, давно хотел знать что думает грузия )))
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15.01.2022 10:54 Ответить
 
 