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Грузія (1831) Донфрід (15)

Спроби Росії поділити Європу є неприйнятними, - МЗС Грузії

Спроби Росії поділити Європу є неприйнятними, - МЗС Грузії

Віцепрем'єр та міністр закордонних справ Грузії Давід Залкаліані під час телефонної розмови з помічником держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід заявив, що спроби Росії поділити Європу є неприйнятними.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Грузия-Online.

"Наша позиція непохитна – як для Грузії, так і для наших партнерів спроби Росії поділити Європу та легітимувати свої сфери впливу за допомогою погроз силою та агресивної риторики є абсолютно неприйнятними. Саме такими спробами, агресією в регіоні, окупацією та анексією територій суверенних держав, невиконанням міжнародних зобов'язань, Росія навмисно намагається зруйнувати архітектуру європейської безпеки", - заявив Залкаліані.

За його словами, особливо цинічно те, що Росія сама є підписантом угод, згідно з якими всі суверенні країни мають право самостійно визначати свою зовнішню політику та приймати рішення щодо альянсів у сфері безпеки.

Також читайте: Україна та Грузія стануть членами НАТО, - Столтенберг

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французи з німцями завжди пасують мяча на кацапську сторону - мьякенько так і прямо у ноги.
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15.01.2022 01:51 Відповісти
О. Грузія прокинулась! Про вас триндять з Нового Року! 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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15.01.2022 02:10 Відповісти
раздуплились...
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15.01.2022 09:30 Відповісти
Прокинулись. А ви в НАТО ще хочете, чи вже не дуже ?
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15.01.2022 02:20 Відповісти
Поцілуй мене в живіт
Нижче, нижче московит
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15.01.2022 04:35 Відповісти
очень важное заявление, давно хотел знать что думает грузия )))
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15.01.2022 10:54 Відповісти
 
 